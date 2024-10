Eine Frau in Stockholm bittet um Almosen. De Regierung in Schweden kan de maßnahmen tegen betteln verschärfen

Zowel Trotz Kritik als onze eigen ervaringen zullen ervoor zorgen dat het Zweedse management zorg draagt ​​voor de open aspecten van het milieu. Protesten op het gebied van de mensenrechten.

De Zweedse regering en de rechtse populisten zijn onafhankelijke politici, en de wetten van het land staan ​​open voor deze regel. Er wordt gestreefd naar de liberale conservatieve regering en de Zweedse democratie in de Montag in Stockholm. Der Sonderermittler soll das Für en Wider einen Verbotes abwägen en weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des Bettelns in Zweden voorschlagen.

„Lange Zeit war das Betteln in Schweden ein seltenes Phänomen. Sinds 2010 zijn de EU-burgers en -burgers in grote aantallen begonnen als gevolg van hun verblijf in Zweden, en met andere woorden“, zit hij in een Europese Mitteilung der Regierung.

Regierung en Rechtspopulisten wollen Gesetze überarbeiten



Betteln zou zowel voor zichzelf als voor de samenleving negatief kunnen leven. Viele Bettlers leven met gemak en gemoedsrust met hun gezondheidszorg- en socialezekerheidsnetwerken. Er is een onderzoek voltooid sinds het begin van het werk en het resultaat van een gezonde levensduur was het resultaat van een positieve uitkomst van de situatie.

De Zweedse politie is actief en er zijn meer criminele groepen bij betrokken. “Deze acties houden verband met de bescherming van de EU-burgers, hun betrokkenheid bij de pers, mensenhandel en de bescherming van mensen. Ze zijn verantwoordelijk voor de bescherming van mensen die onder de invloed van hun bedrijf staan, of voor de onbevredigende kosten die tijdens hun reizen worden gemaakt. naar Zweden“, heißt es in der Regierungsmitteilung.

Linda Lindberg, Fraktionsvorsitzende der Schwedendemokraten, zei: „Wir stopen es nicht für zmutbar, die mensen tijdens hun reis door Europa, voor onze toekomstige levens.“

Regierung en Schwedendemokraten sind der Ansicht, de Bettelgesetze überarbeitet waren müssen. Het feit dat de gemeenschappen bestuurd konden worden door lokale verordeningen die het besluitvormingsproces regelen, was in sommige gemeenschappen onmogelijk. Diese Möglichkeit is nog beperkt.

Kampf gegen Bettler: Zweden zal Möglichkeiten waarderen



“Aspecten van de grenzen van de huidige legaliteit zijn de regeling van de aanslag, die daarvoor de basis vormt, dat het systeem goed zal functioneren en dat de aanslag mogelijk zal zijn, dat het besturen van het bedrijf en de schade aan mensen in Zweden zal doorgaan”, zei Erklärte-minister van Justitie Gunnar Strömmer.

Der Sonderermittler die analyseerden, door de Möglichkeiten zur Einschränkung des Bettelns waren opgelost en die het systeem omhulden met lokale regelgevingsfuncties. Zorg ervoor dat er een formulier aanwezig is waarmee rekening gehouden moet worden met de schikking of andere maatregelen, maar het is ook mogelijk om landbeperkingen te vermijden.

De regelgeving is hierdoor zwaar, waardoor het besluit de afgelopen jaren is genomen. Het probleem is opgelost als de problemen opgelost zijn, dus Strömmer. „Het bestaat na wie de problemen van organisatiecriminaliteit en mensenhandel bestaan.“

Deze is gebaseerd op een coalitie tussen de Zweedse Democraten en de regeringspartijen van de Gematigden, de Christen-democraten en de Liberalen. Tot 26 juni 2025 kunt u uw bericht sturen.

Kritiek op liberalen en Amnesty International



Een mogelijke landelijke bettelverbot stößt auch innerhalb der Regierung auf Kritik. Het is dus waar dat het hoogste besluitvormingsorgaan van de liberalen een nationaal Bettelverbot heeft. “De mens kan niet voorkomen dat mensen hier wonen, maar niet vanwege het nachtleven, zeggen ze. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het beleid dat belangrijk is voor hun leven, omdat ze zonde zijn”, zei de liberale politicus Jan Jönsson van de krant „Dagens Nyheter“.

Auch Menschenrechtsorganisaties protesteren. Amnesty International in Zweden stelt dat er sprake is van schending van de mensenrechten op het gebied van de bescherming van kinderen en het strafrecht. Ook dit is discriminerend en racistisch. „We zijn blij, de politie en de overheid zijn verantwoordelijk voor hun echte inspanningen, en de mensen die in de stad wonen zullen getroffen worden, omdat ze arm zijn.“

De Zwitserse Fernsehsenders SVT worden immers beschermd door EU-burgers in het land, met 4000 tot 5000 deposito’s. Het belangrijkste is dat u er blij mee zult zijn, de inhoud van de Stockholm-evaluatie van de afzender.

