Zweden en Finland eifern Dänemark nach

Die nieuwe finnische Regierung zal de migratie einschränken sterven. Eine Einwanderungspolitik mit dem Ziel «keine Ausländer» – kan het goed?

Während der Flüchtlingskrise 2016 führte Dänemark an der Grenze zu Deutschland Passkontrollen ein. Sean Gallup/Getty

Die dänische Migrationspolitik schreeuwt als die härteste in Europa. Der Ruf is gewollt. Der Regierung in Kopenhagen wordt voor iedereen een: Abschreckung. Geschichten wie de von Aya Abu-Daher is en de beste Werbung.