De rally van dinsdag was het laatste hoofdstuk in een voortdurende sage over de vraag of Florida studenten uiteindelijk zal toestaan ​​zich in te schrijven voor de komende les van de College Board over Afrikaans-Amerikaanse geschiedenis.

Het Florida Department of Education uitte in januari voor het eerst publieke bezorgdheid over de cursus door een proefversie af te wijzen op grond van het feit dat het “aanzienlijk geen educatieve waarde heeft” en in strijd is met de “anti-woke”-wet van de staat. Staatsambtenaren legden later uit dat de weigering van de cursus was ingegeven door lessen die te ver in de politieke agenda’s graven, onderwerpen aansnijden als queer studies en het afschaffen van gevangenissen.

Die onderwerpen zijn echter niet verplicht in het officiële kader van de Afro-Amerikaanse geschiedeniscursus die op 1 februari werd vrijgegeven, een gang van zaken die ertoe leidde dat de Democraten het College van Bestuur bekritiseerden wegens vermeende zwichten voor conservatieven. Ambtenaren van de College Board beweren echter dat Florida, noch enige andere staat, de cursus heeft beïnvloed die al bijna tien jaar in ontwikkeling is en die in het schooljaar 2024-2025 zal debuteren.

In het kielzog van het gespannen heen en weer tussen de organisatie en Florida, stelde DeSantis deze week voor dat de staat zich zou kunnen afkeren van de College Board en een andere leverancier zou kunnen zoeken voor studenten om cursussen op universitair niveau te volgen. Hij liet doorschemeren dat het Florida House wetgeving zou kunnen voorstellen om precies dat aan te pakken, maar woensdag is er nog niets ingediend.

Het Florida Department of Education van zijn kant zei woensdag dat het College van Bestuur de cursus African American Studies nog niet ter beoordeling aan de staat heeft voorgelegd.

“Studenten in Florida zullen dat vermogen hebben (om studiepunten te verdienen) – dat zal niet afnemen”, zei DeSantis dinsdag tijdens een evenement in Jacksonville. “Sterker nog, we gaan het verder uitbreiden. Maar het is mij niet duidelijk of deze specifieke operator degene is die in de toekomst gebruikt zal moeten worden.”

Democratische wetgevers beweren dat de regering-DeSantis de strijd met de College Board heeft uitgekozen om de zaak van de gouverneur als een potentiële 2024 GOP-genomineerde te helpen.

“Dat is het probleem met deze man: als je je tegen hem durft uit te spreken, zal hij achter je aan komen”, zei afgevaardigde Fentrice Driskell (D-Tampa), de House Minority Leader, woensdag tijdens de bijeenkomst. “Dat is zijn werkwijze, hij wil dat we geïntimideerd en bang zijn.”

Naast de democraten riepen zwarte geestelijken en Sharpton op tot inspanningen voor kiezersregistratie als een manier om op te komen tegen de regering-DeSantis wegens het zogenaamd witwassen van de geschiedenis door zich te verzetten tegen de cursus African American Studies. Ze bekritiseerden ook de inspanningen van DeSantis om een ​​einde te maken aan programma’s voor diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie, of DEI, aan hogescholen in de hele staat.

Sharpton noemde DeSantis een “baby Trump” en beweerde dat zijn berichten kiezers in de oppositie zouden samenbrengen, daarbij verwijzend naar de verkiezingen van 2020 toen president Biden voormalig president Donald Trump versloeg.

“De ene dag na Disney, de volgende dag na Blacks”, zei Sharpton woensdag. “Net als een baby – geef hem een ​​fopspeen en laat een paar volwassen mensen de staat Florida besturen.”