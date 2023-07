Zwarte faraonen, piramiden en vielen goud

Afbeelding Der Sudan galts in der Archäologielange as Anhängsel Ägyptens. Tatsächlich heeft een eigen standvastige en weitausvielfältigere Geschichte. Un Vieles ist noch völlig unerforscht.

«Es war ja zu befürchten», schrijft Angelika Lohwasser in ihrer Mail Ende Mai. De gyptoloog van de Universiteit van Munster merkte op dat de Nachricht uit Soedan de volgende opmerking maakte: Het Nationalmuseum in Khartum is beschadigd. Een Monat zuvor hatte in hun Land der bewaffnete Kampf zwischen zwei Militärführern en Ihren Soldaten, den SAF auf der einen Seite en den RSF auf der anderen, begonnen. Jetzt bestätigt sich, was Lohwasser undvieleOTHER Archäologinnen befürchtet haben: Teile des rijken kulturellen Erbes des Landes konnten im Zuge des Konflikts zerstört zijn.