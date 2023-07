Gegen den baden-württembergischen Polizeikommissar Andreas Renner können keine sexuellen Übergriffe nachgewiesen werden. Für ihn ist das ein Etappensieg.

STUTTGART taz | Am Ende des zermürbenden Prozesses steht für den Polizeichef ein Freispruch zweiter Klasse. Zwar habe sich Andreas Renner durch eigenes Verschulden in diese „verkorkste Situation“ gebracht, sagt der Richter. Es gab jedoch keine Hinweise auf sexuelle Übergriffe.

Im Wesentlichen urteilte das Gericht über die vierminütige Auseinandersetzung in einer Novembernacht 2021 vor der Stuttgarter Fußballkneipe zwischen dem obersten Polizeibeamten Baden-Württembergs und einem Anwärter für den höheren Polizeidienst. Nicht darüber, ob er den Beamten drei Tage später möglicherweise in einem Videochat bedroht hätte. In der Anklage stand dazu nichts. Es läuft also auf die Frage hinaus: Hat die junge Frau ihre Hand auf den Schwanz ihres Chefs gelegt, während dieser urinierte, oder hat er sie gegen ihren Willen dazu gezwungen?

Die juristische Antwort: Der Sachverhalt konnte für das Gericht nicht geklärt werden. Es sei möglich, dass Andreas Renner den Ermittler gezwungen habe, bewiesen sei das aber nicht, sagt Richter Volker Peterke. Das liege auch an den widersprüchlichen Aussagen des mutmaßlichen Opfers und daran, dass sie sich immer wieder korrigieren musste.

Für Andreas Renner ist der Freispruch höchstens ein Etappensieg. Aus Mangel an Beweisen versucht die Verteidigerin, den Freispruch als Unschuld ihres Mandanten umzudeuten. Nebenkläger und Staatsanwaltschaft wollen prüfen, ob sie Berufung einlegen können. Vor allem aber droht Andreas Renner ein Disziplinarverfahren, das auf Grundlage der dabei erhobenen Fakten erfolgt.

Zumindest eine Herabstufung im Disziplinarverfahren

Hätte die Verurteilung, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, länger als ein Jahr gedauert, wäre Renner automatisch aus dem Staatsdienst entlassen worden und hätte seine Pensionsansprüche verloren.

Ein Disziplinarverfahren könnte für ihn zumindest eine Herabstufung bedeuten. Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte sich bereits während des laufenden Prozesses weit aus dem Fenster gelehnt, als er öffentlich sagte, nach allem, was der Prozess ans Licht gebracht habe, sei eine Rückkehr von Andreas Renner auf sein Amt kaum vorstellbar.

Denn der Prozess ergab unter anderem, dass Renner es offenbar für ganz normal hielt, dass Kollegen im Ministerium im beruflichen Kontext offene sexuelle Annäherungsversuche machten. Eine Mitarbeiterin hatte erklärt, Renner habe ihr im Büro ein Kompliment wegen ihres Gesäßes gemacht. Als sie ihn nach ihrer Ehe fragte, antwortete er nur, dass man noch Sex haben könne. Er hatte bereits 2019 einem anderen Beamten Nacktbilder von sich geschickt, auf denen er urinierte und sexuelle Posen einnahm.

Beziehungen zwischen Chef und Untergebenen seien nicht verboten, hatte Richter Petrerke im Urteil klargestellt. In einem Disziplinarverfahren gelten jedoch weniger strenge Regeln für eine Verurteilung.

Nach der Urteilsverkündung wies Nebenkläger Holger Rohne darauf hin, was die Klage des Beamten bereits bewirkt habe. Der Landtag hat einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der Renners kometenhafte Karriere untersucht, zunächst zum stellvertretenden Landeskriminalamtspräsidenten und dann zum Polizeiinspektor. Es ist unbestritten, dass niemand etwas von Renners zumindest fahrlässigem Sexualleben wissen konnte. Es stimmt auch, dass der Polizist in Lehrgängen Bestnoten erhielt.

Zweifel an Renners Eignung

Doch mehren sich die Zweifel, wie fachlich geeignet der Berufsbeamte für seinen Posten tatsächlich war. Es fehle ihm an Einsatzpraxis, sagt Ralf Michelfelder, ehemaliger Präsident des Landeskriminalamtes. Michelfelder hatte sich heftig dagegen gewehrt, als Renner zu seinem Stellvertreter und nicht zu einem international vernetzten Experten für Terrorismus und andere Sicherheitsfragen ernannt werden sollte. Doch der Innenministeriumschef um Strobl wollte Renners Karriere wohl mit allen Mitteln vorantreiben. Auch innerhalb der CDU bestand offenbar großes Interesse daran, Renner auf seinen Posten zu holen.

„Struktureller Machtmissbrauch und Betrugs- und Cliquenmechanismen“ in der Polizeiführung erklärte der Vorsitzende der Grünen im Untersuchungsausschuss nach der letzten Sitzung. Der Zeuge Michelfelder sagte aus, die CDU-Fraktion habe versucht, ihn zu diskreditieren. Es gab Gerüchte, dass er nach seiner Pensionierung seine Zugangskarte und sein Arbeitshandy behalten habe. Falschbehauptungen sollen, wie er von einem hochrangigen Beamten erfuhr, ausgerechnet der CDU-Abgeordnete und frühere LKA-Beamte Christian Gehring verbreitet haben, der selbst Mitglied des U-Ausschusses war. Gehring bestreitet die Vorwürfe.

FDP-Vorsitzende Julia Goll sieht Innenminister Strobl in der Verantwortung: „Ein solches Vorgehen mit Druck und Drohungen wird auch von der Führungsspitze gefördert – wenn nicht sogar gefordert.“ Ganz kühl sagte Strobl am Dienstag vor der Presse, dass sich die Polizei ständig verändere. Natürlich kann man gute Dinge immer noch ein bisschen besser machen. Das wird wahrscheinlich nicht reichen.