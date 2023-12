Zwangere vrouw uit Texas vraagt ​​een rechtbank om haar een abortus te laten ondergaan, behoudens uitzonderingen op het staatsverbod

AUSTIN, Texas (AP) – Een zwangere vrouw uit Texas wier foetus een fatale diagnose heeft, heeft dinsdag een rechtbank gevraagd haar een abortus te laten ondergaan. Volgens haar advocaten is dit de eerste rechtszaak in zijn soort in de VS. sinds Roe v. Wade werd vorig jaar vernietigd.

Texas is een van de dertien staten die abortus in bijna alle stadia van de zwangerschap verbieden. Hoewel Texas uitzonderingen toestaat, hebben artsen en vrouwen dit jaar voor de rechtbank betoogd dat de staatswet zo restrictief en vaag geformuleerd is dat artsen bang zijn om abortussen uit te voeren, uit angst dat zij mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd.

Kate Cox, 31, is twintig weken zwanger en heeft van artsen te horen gekregen dat haar baby waarschijnlijk doodgeboren zal worden of nog maximaal een week zal leven, volgens de rechtszaak die in Austin is aangespannen. De rechtszaak zegt dat artsen haar vertelden dat hun “handen gebonden zijn” onder het abortusverbod in Texas.

“Kate Cox heeft een abortus nodig, en ze heeft het nu nodig”, luidt de rechtszaak.

Woordvoerders van het kantoor van de procureur-generaal in Texas, dat het verbod voor de rechtbank heeft verdedigd, reageerden niet onmiddellijk op een bericht waarin om commentaar werd gevraagd.

Molly Duane, de advocaat van Cox en advocaat voor het Center for Reproductive Rights, zei dinsdag dat een rechtbank nog geen hoorzitting heeft gepland, maar dat dit later deze week zou kunnen gebeuren.

De rechtszaak werd aangespannen een week nadat het Hooggerechtshof van Texas argumenten hoorde over de vraag of het verbod te restrictief is voor vrouwen met zwangerschapscomplicaties. Deze zaak is een van de grootste aanhoudende uitdagingen voor het abortusverbod in de VS, hoewel een uitspraak van de volledig Republikeinse rechtbank wellicht pas maanden op zich zal laten wachten.

Cox, moeder van twee kinderen, had bij haar vorige zwangerschappen een keizersnede. Ze hoorde in augustus voor de derde keer dat ze zwanger was en kreeg weken later te horen dat haar baby een hoog risico liep op een aandoening die bekend staat als trisomie 18, die een zeer grote kans op een miskraam of doodgeboorte heeft en lage overlevingskansen, volgens de rechtszaak.

Artsen vertelden Cox dat als de hartslag van de baby zou stoppen, het opwekken van de bevalling het risico met zich mee zou brengen van een baarmoederruptuur vanwege haar eerdere keizersneden, en dat een nieuwe keizersnede bij een voldragen bevalling haar vermogen om nog een kind te dragen in gevaar zou brengen.

“Het is niet de vraag of ik afscheid moet nemen van mijn kindje, maar wanneer. Ik probeer te doen wat het beste is voor mijn baby en mijzelf, maar de staat Texas laat ons allebei lijden”, zei Cox in een verklaring.

In juli verschillende vrouwen uit Texas gaf emotionele getuigenissen over het dragen van baby’s waarvan ze wisten dat ze het niet zouden overleven, en over artsen die ondanks hun steeds heftiger wordende omstandigheden geen abortussen konden aanbieden. Een rechter oordeelde later dat het verbod in Texas verboden was was te restrictief voor vrouwen met zwangerschapscomplicaties, maar die beslissing werd snel opgeschort nadat de staat in beroep ging.

Duane zei dat Cox vorige week contact opnam nadat hij nieuwsverhalen tegenkwam na de hoorzitting bij het Hooggerechtshof van de staat. De argumenten werden gehouden op dezelfde dag dat Cox de resultaten ontving van een vruchtwaterpunctie die eerdere tests over haar zwangerschap bevestigden.

“Hoeveel mensen maken precies hetzelfde mee als Kate nu, maar zijn niet in de positie om een ​​rechtszaak aan te spannen?” Duane zei in een interview. “Ik denk dat dit je een idee geeft van de omvang van het probleem waarmee we te maken hebben.”