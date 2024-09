Tennisprofi Alexander Zverev hielt nach seiner Niederlage gegen Taylor Fritz beim Laver Cup seinen Gesundheitszustand geheim. Der Weltranglistenzweite gab zu, seit vier Tagen Fieber gehabt zu haben, sich nicht wohl gefühlt zu haben und deshalb bei den Matches seiner Teamkollegen kaum anwesend gewesen zu sein. Konkret nach seiner Fitness gefragt und ob er alle anstehenden Turniere in Asien wie geplant bestreiten werde, antwortete der Deutsche: „Ich wurde von meinem Management da hinten, von meinem Bruder und Sergej, ein bisschen mundtot gemacht.“

Bruder Mischa und Sergej Bubka standen hinter den Journalisten, als Zverev nach der 4:6, 5:7-Niederlage gegen Fritz in der Pressekonferenz saß. Auf Nachfrage wollte sich allerdings keiner von beiden dazu äußern. „Das ist eine Privatsache“, sagten sie.

Schwindel in Paris, Husten in den USA

Beim Match für das Team Europe haderte Zverev in der Arena im Osten Berlins immer wieder mit seinem Körper. Mitten im zweiten Satz musste der Arzt auf den Platz. Zverevs Husten war in der ganzen Arena zu hören. „Mein Puls war ziemlich hoch“, berichtete Zverev nach seiner dritten Niederlage in Folge gegen den US-Amerikaner.

Zverevs Gesundheitszustand und Fitness waren seit Wochen ein Rätsel. Bei den Pariser Sommerspielen scheiterte er im Viertelfinale, klagte über Schwindel und berichtete, zeitweise vier Bälle gesehen zu haben. Auch bei seinem Ausscheiden in Montreal war er krank, hustete laut. Blutuntersuchungen brachten laut Zverev keine Klarheit über die Ursache der Symptome. Nun der nächste Rückschlag.

Zverev: „Die ATP interessiert sich nicht für unsere Meinung“

Zudem übte Deutschlands bester Tennisprofi heftige Kritik am vollgepackten Turnierkalender. „Wir haben die längste Saison im Sport. Sie ist unnötig lang. Es gibt keine Zeit, sich auszuruhen. Es gibt keine Zeit, den Körper vorzubereiten und Muskeln aufzubauen“, sagte Zverev und warf der Herren-Profi-Organisation ATP vor: „Die ATP interessiert sich nicht für unsere Meinung. Es ist ein Geschäft mit Geld.“

Für die meisten Profis beginnt die Saison gleich nach Weihnachten mit dem United Cup in Australien und dauert mitunter bis zum Daviscup-Finale Ende November. „Wir kommen aus dem Urlaub zurück und beginnen sofort mit dem Tennistraining, weil wir in zwei, drei Wochen in Australien spielen müssen“, klagte der Weltranglistenzweite.

Auch im Fußball wird das Thema Überlastung derzeit diskutiert, nachdem Manchester Citys Rodri die Debatte angestoßen und sogar einen Streik nicht ausgeschlossen hatte. „Wir dürfen nicht streiken. Wir werden bestraft, wenn wir die Turniere nicht spielen“, sagte Zverev.

„Das wird uns umbringen“

Neben den vier Grand-Slam-Turnieren sind für die Spieler die Masters-1000-Events Pflicht. Weniger Turniere zu spielen, sei für ihn keine Option, sagte Zverev (27). „Wenn du ein ehrgeiziger junger Mensch bist, der das Gefühl hat, noch nicht alles erreicht zu haben, ist das keine Option. Die Tour geht dann ohne dich weiter.“

Ähnlich äußerte sich auch French-Open- und Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz. „Ich gehöre zu den Spielern, für die es zu viele Pflichtturniere im Jahr gibt. Und in den nächsten Jahren werden es wohl noch mehr werden. Das wird uns umbringen“, sagte der Spanier. Der 21-Jährige prophezeite, dass es in Zukunft noch mehr Verletzungen geben werde: „Irgendwann werden viele gute Spieler viele Turniere verpassen, weil sie an ihren Körper denken müssen.“