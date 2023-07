Berlin. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat wiederholt gefordert, Kremlchef Wladimir Putin solle für den Krieg in der Ukraine zur Verantwortung gezogen werden. Doch ein Angriffskrieg wurde vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) bislang nicht als Tatsache angesehen. Dies ist einer der Gründe, warum Putin bisher nicht für den Krieg bestraft wurde.

Im 21. Jahrhundert kann niemand einen Angriffskrieg führen und ungestraft davonkommen. Annalena Baerbock (Grüne), Bundesaußenminister

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) arbeitet nun an einer Reform des Völkerrechts, damit diejenigen, die wie der russische Präsident Wladimir Putin einen Angriffskrieg begonnen haben, sich selbst verantworten müssen. „Im 21. Jahrhundert sollte niemand einen Angriffskrieg führen und ungestraft bleiben“, forderte der Grünen-Politiker am Sonntag vor einer Reise nach New York. Dort nimmt sie an einer Zeremonie bei den Vereinten Nationen (UN) anlässlich des 25. Jahrestages der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs teil. Geplant ist auch eine Rede vor dem UN-Sicherheitsrat.

Baerbock: Reform des Völkerrechts schließt Lücke in der Strafverfolgung im Angriffskrieg

„In den Augen der Täter ist der IStGH bereits ein scharfes Schwert“, sagte Baerbock. In den Augen der Opfer ist er die Hoffnung, dass ihr Leid nicht ungestraft bleibt. „Deshalb ist eine Lücke in der Strafverfolgung besonders schmerzhaft“, sagte der Minister. Bei Aggressionsverbrechen gegen „das wertvollste Gut, das wir haben: unseren Frieden“, sind die Hürden für eine Strafverfolgung immer noch zu hoch. „Deshalb wollen wir gemeinsam mit Partnern das Völkerrecht so weiterentwickeln, dass es unseren Realitäten im 21. Jahrhundert gerecht wird.“

Die Forderungen des Außenministers werden vom Bundestagsabgeordneten und Außenpolitiker Roderich Kiesewetter (CDU) unterstützt. „Bisher wurde der Straftatbestand des Verbrechens der Aggression nicht vom Internationalen Strafgerichtshof erfasst. „Deshalb ist es gut, dass der Außenminister daran arbeitet und gleichzeitig die Kriegsverbrechen Russlands gegen die Ukraine ahndet“, sagte der Christdemokrat.

Für die Ukraine ist es außerdem von entscheidender Bedeutung, ein internationales Ad-hoc-Sondertribunal für die Aggression Russlands gegen die Ukraine einzurichten. „Die Verfolgung und wenn möglich Anklage der Kriegsverbrechen Russlands gegen die Ukraine ist enorm wichtig, damit die regelbasierte Ordnung endlich Konsistenz zeigt.“ „Deshalb ist eine Reform des Völkerrechts im Sinne einer Weiterentwicklung und Stärkung wichtig für Stabilität und Zukunft“, sagt der CDU-Politiker. Baerbock drängt zudem auf ein Sondertribunal, um die russische Führung für den Angriffskrieg gegen die Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen .

Bei einem Besuch am Sitz des Gerichts im niederländischen Den Haag hatte der Außenminister bereits im Januar vorgeschlagen, dessen Rechtsgrundlage – das Römische Statut – so zu ändern, dass auch der Tatbestand des Angriffskrieges uneingeschränkt verfolgt werden könne . Es sollte ausreichen, wenn der Opferstaat einer Aggression in die Zuständigkeit des Gerichts fällt. Derzeit kann nur der UN-Sicherheitsrat den Fall an das Gericht weiterleiten, da weder Russland noch die Ukraine Vertragsparteien sind. Als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats verfügt Russland jedoch über ein Vetorecht.

CDU, FDP und Grüne: Zustimmung zum Reformaufruf des Außenministers

Zuspruch bekommt Baerbock auch aus den eigenen Reihen. Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin, der auch Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags ist, sagt: „Es ist inakzeptabel, dass man sich einer Anklage wegen Verbrechen der Aggression gegen Staaten, wie wir sie derzeit durch Russland in der Ukraine erleben, entziehen kann, wenn man …“ das entsprechende Zusatzprotokoll nicht unterzeichnet haben.“ Darüber hinaus soll es einem Mitglied nicht möglich sein, durch Rücktritt aus dem Internationalen Strafgerichtshof auszutreten. „Eine entsprechende Reform des Römischen Statuts wäre bahnbrechend und ein klares Signal an die Aggressoren dieser Welt“, sagte Trittin.

Bisher ist die für eine Reform erforderliche Mehrheit jedoch nicht absehbar. Derzeit gibt es weder in den EU-Staaten noch unter den afrikanischen Mitgliedern eine einheitliche Meinung.

Auch die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann stimmt zu: „Es ist eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber den Opfern, dass Kriminelle nicht ungeschoren davonkommen.“ Und wie brutal Putin vorgeht, zeigt auch, dass er den Welthunger in Kauf nimmt und nun suspendiert.“ das Getreideabkommen.“ Russland hat erst am Montagmorgen das Abkommen über den Transport ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer gestoppt. Die Lieferungen sind wichtig, um weltweit Hungersnöte und Preissteigerungen zu verhindern.