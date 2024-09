AOK-Chef will Privatversicherte bei Krankenhausreform zur Kasse bitten

Die geplante Krankenhausreform soll nicht allein aus Steuermitteln finanziert werden. Auch die gesetzlichen Krankenkassen müssen einen Beitrag leisten – und damit ihre Versicherten. Privatpatienten würden übervorteilt, sagt AOK-Chef Reimann.

Die Chefin des AOK-Bundesverbandes, Carola Reimann, will Privatversicherte an den Kosten der von Gesundheitsminister Karl Lauterbach geplanten Krankenhausreform beteiligen. „Bleibt es bei den bisherigen Plänen von Gesundheitsminister Lauterbach, würde künftig ein Privatversicherter in einem Bett behandelt, das von der Solidargemeinschaft der gesetzlich Versicherten bezahlt wird“, sagte Reimann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Statt die gesetzlich Versicherten mit der Hälfte der Kosten des geplanten 50-Milliarden-Euro-Fonds zum Umbau der Krankenhauslandschaft zu belasten, müsse die Last gerechter verteilt werden. Schließlich würden knapp zehn Prozent aller Krankenhausbehandlungen von Privatversicherten durchgeführt, sagte Reimann. „Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, auch die privaten Krankenversicherungen beim Umbau der Krankenhauslandschaft einzubeziehen.“

Fonds plädieren für vollständige Steuerfinanzierung

Die Finanzierung der Krankenhausreform teilen sich Länder und gesetzliche Krankenkassen, die dafür wohl die Beitragssätze der Versicherten erhöhen müssten. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) hält das für verfassungswidrig.

Konkret schlug Reimann Zuschläge auf Krankenhausrechnungen für privat Versicherte vor. Dies sei technisch am einfachsten umzusetzen und habe sich in anderen Bereichen bereits bewährt. Zugleich bekräftigte der Krankenkassenvertreter die Grundposition der gesetzlichen Krankenkassen, dass die Modernisierung der Krankenhauslandschaft eigentlich Aufgabe von Bund und Ländern sei und daher vollständig aus Steuermitteln bezahlt werden müsse.

Die Krankenhausreform wird derzeit im Bundestag beraten. Für Mittwoch ist im Gesundheitsausschuss eine öffentliche Expertenanhörung geplant – Protestaktionen sind bereits angekündigt. Lauterbach wirbt seit Monaten für seine Reformpläne, die mehr Spezialisierung und weniger Bürokratie bringen sollen. Laut dem SPD-Politiker würden ohne Reform bis 2030 rund 25 Prozent der Krankenhäuser pleitegehen.