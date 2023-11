Die neuesten Market Talks zum Thema Gesundheitswesen. Exklusiv auf Dow Jones Newswires um 4:20 ET, 12:20 ET und 16:50 ET veröffentlicht.

0748 GMT – Der FTSE 100 dürfte laut IG 39 Punkte höher eröffnen, nachdem er am Dienstag bei 7231,72 geschlossen hatte, da die Aktien nach den jüngsten Verlusten weiter leicht ansteigen. Der Schwerpunkt liegt auf einer um 18:00 GMT fälligen Entscheidung der Federal Reserve, bei der die Zinssätze voraussichtlich unverändert bleiben, aber nach den jüngsten starken US-Wirtschaftsdaten die Tür für weitere Zinserhöhungen offen bleiben könnten. Aktien „könnten bis zu den großen Ereignissen dieser Woche um die Fed-Entscheidung um die Richtung kämpfen, Apfel Gewinne und (USA) Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft“, sagen IG-Analysten. Eine Entscheidung der Bank of England wird ebenfalls am Donnerstag erwartet. Pharmariese GSK Verpackungsunternehmen Schlumpf Kappa und der Einzelhändler Next werden nach den Gewinnaktualisierungen im Fokus stehen. (jessica.fleetham@wsj.com)