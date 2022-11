Zusammenfassung: DispatchHealth erhält 330 Millionen US-Dollar und mehr Finanzmittel für digitale Gesundheit

In Denver ansässiger Anbieter von häuslicher Pflege DispatchHealth hat mit der von Optum Ventures geleiteten Kapitalerhöhung 330 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht, wodurch sich die Gesamtkapitalerhöhung des Unternehmens auf über 700 Millionen US-Dollar erhöht.

Die neuen Investoren Blue Shield of California, Olayan Group, Adams Street Partners, Pegasus Tech Ventures und Silicon Valley Bank schlossen sich der Finanzierung an. Bestehende Investoren unterstützten die Runde, darunter Humana, Questa Capital, Oak HC/FT und Echo Health Ventures.

Die Silicon Valley Bank und K2 HealthVentures führten die Schuldenaufnahme an.

Die Mittel werden für den weiteren Aufbau der unternehmenseigenen Plattform namens Last Mile Health Care Technology Platform verwendet, die darauf abzielt, die Versorgung durch Logistik, klinische Unterstützung und Koordination mit anderen Parteien in seinem Ökosystem zu unterstützen.

Über die jüngste Finanzierungsrunde wurde zunächst von berichtet Startseite Gesundheitsnachrichten.

Die jüngste Gehaltserhöhung erfolgt, nachdem der Anbieter von häuslicher Pflege sie angekündigt hat Anfang 2021 eine Serie-D-Finanzierung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar erzielt, wodurch sich die Gesamtbewertung des Unternehmens auf 1,7 Milliarden US-Dollar erhöhte.

Die Silicon Valley Bank und Hercules Capital, Inc. stellten Oak Street Health, einer Kette wertorientierter Primärversorgungszentren für ältere Erwachsene, eine Kreditfazilität in Höhe von 300 Millionen US-Dollar zur Verfügung.

Die Finanzierung wird Oak Street Health in den nächsten Jahren mit strategischem und operativem Kapital versorgen.

„Hercules Capital freut sich, erneut mit Oak Street Health zusammenzuarbeiten, da das Unternehmen seine nationale Präsenz weiter ausbaut und älteren Erwachsenen im ganzen Land eine qualitativ hochwertige Grundversorgung bietet“, sagte Michael Dutra, Geschäftsführer von Hercules Capital, in einer Erklärung. „Wir sind vom Engagement von Oak Street Health für Patienten beeindruckt und freuen uns, ihr weiteres Wachstum mit dieser neuen Kreditfazilität zu unterstützen.“

Das in New York ansässige Technologieunternehmen für psychische Gesundheit, Resilience Lab, gab bekannt, dass es 15 Millionen US-Dollar an Finanzierungen der Serie A gesammelt hat.

Die Runde war gemeinsam geführt von Morningside und Viewside Capital Partners. Das Unternehmen ermöglicht Klinikern für psychische Gesundheit die Zusammenarbeit und bietet Klinikern und Patienten eine passende Versorgungsplattform.

„Digitale Innovation hat die Therapie zugänglicher gemacht, ist aber keine langfristige Lösung. Wir brauchen mehr Therapeuten und eine bessere, qualitativ hochwertigere Therapie, wenn wir der Krise der psychischen Gesundheit in den USA etwas entgegensetzen wollen“, so Marc Goldberg, Mitbegründer und CEO von Resilience Lab, sagte in einer Erklärung. „Die heutige Investition ist ein wichtiger Meilenstein für unser Team und bestätigt, dass unsere Vision einer grundlegenden und umfassenden Reform der Therapeutenentwicklung genauso wichtig ist wie der digitale Zugang und die Back-End-Automatisierung.“

Gültigein Datenverwaltungsunternehmen für Fernüberwachung, hat in seiner letzten Finanzierungsrunde 12 Millionen US-Dollar aufgebracht.

Die Runde wurde von Kaiser Permanente Ventures unter Beteiligung bestehender und neuer Investoren geleitet, darunter Green Park & ​​Golf Ventures, Ziegler, Arkin Digital Health, Greycroft Partners, SJF Ventures und Gore Range Capital.

Das Unternehmen arbeitet mit Gesundheitsplänen, Anbietern und Gesundheits-IT-Unternehmen zusammen und bietet eine Plattform, die personenbezogene Daten nutzt, um Entscheidungen im Gesundheitswesen zu treffen.

„Validic war und ist ein wichtiger Teil der Bemühungen von Kaiser Permanente, die Versorgungsqualität für unsere 12,6 Millionen Mitglieder auf eine bequemere, zugänglichere und erschwinglichere Weise zu verbessern“, sagte Chris Stenzel, Executive Managing Director von KP Ventures in einer Stellungnahme. „Wir sind stolz darauf, diese jüngste Finanzierungsrunde zu leiten, die uns dabei helfen wird, weiterhin Technologien und Instrumente für die Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention, modernste Gesundheitsversorgung und erstklassiges Management chronischer Krankheiten bereitzustellen.“

Assure Health, ein Anbieter von virtueller Pflege und Fernüberwachung von Patienten mit chronischen Erkrankungen, sammelte 8,7 Millionen US-Dollar in einer Seed-Finanzierungsrunde, an der nur strategische Investoren teilnahmen.

Das Unternehmen arbeitet mit Gesundheitsorganisationen zusammen, um Patientenfernüberwachung, therapeutische Fernüberwachung und Programme für das Management chronischer Krankheiten anzubieten. Die Mittel werden verwendet, um den Zugang zu seiner Plattform zu erweitern, und das Unternehmen sagte, dass es bis Ende des Jahres auch 100 Vollzeitbeschäftigte haben wird.

„Wir wissen, dass die zusätzliche Unterstützung, die unsere Programme bieten, die Menschen gesund hält und ihre Unabhängigkeit und Lebensqualität zu Hause verbessert“, sagte Jeff Nadel, Mitbegründer und CEO von Assure Health, in einer Erklärung. „Wir sind begeistert, diese Anschubfinanzierung zu erhalten Partner, die dieses Engagement teilen und die gut positioniert sind, um uns dabei zu helfen, in unserer nächsten Wachstumsphase erfolgreich zu sein, und wir freuen uns darauf, den Zugang zu unserer Vision der täglichen Versorgung für Patienten im ganzen Land zu erweitern.“