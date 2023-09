„Der Iran und die Taliban arbeiten im Kampf gegen den Terrorismus gut zusammen“, sagt der iranische Geheimdienstminister Esmail Khatib.

In einem am 15. September von der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim, die den iranischen Revolutionsgarden nahestehenden Nachrichtenagentur Tasnim veröffentlichten Video behauptete Khatib, der Westen habe die als Islamischer Staat (IS) bekannte Terrorgruppe aus Syrien und der Türkei vertrieben – und nach Nordafghanistan.

„Sie haben sich in Berggebieten niedergelassen, zu denen die Taliban-Regierung kaum Zugang hat, und verüben Angriffe gegen Taliban-Mitglieder. Wir arbeiten eng mit den Taliban zusammen, um gegen sie vorzugehen“, sagte Khatib.

Ein wichtiger schiitischer Wallfahrtsort im Süden Irans wurde in weniger als einem Jahr zum Ziel zweier tödlicher Angriffe. Bei dem jüngsten Angriff wurde am 13. August eine Person getötet und acht weitere verletzt, als ein Schütze das Feuer im Mausoleum von Shah Cheragh in Shiraz eröffnete. Bei einem früheren Angriff im Oktober 2022 waren am selben Ort bei einem vom IS behaupteten Angriff 13 Menschen getötet und 30 verletzt worden.

Das iranische Shah Cheragh-Mausoleum in Shiraz ist ein wichtiger Wallfahrtsort, der im vergangenen Jahr zweimal angegriffen wurde Bild: Can Yalcin/Pond5 Images/IMAGO

Lange gemeinsame Grenze

„Es ist nicht nur der IS, auch andere Terrorgruppen sind in Afghanistan aktiv“, sagt der Sicherheitsanalyst Nisar Ahmad Shirzai. „Diese Gruppen können auch Nachbarländer und die gesamte Region bedrohen. Auch der IS und andere Terrorgruppen könnten durchaus eine Gefahr für den Iran darstellen.“

Der Iran hat die Taliban nicht offiziell als Regierung Afghanistans anerkannt. Allerdings strebt Teheran eine pragmatische Beziehung zu den Machthabern in Kabul an.

Iran und Afghanistan haben eine etwa 950 Kilometer lange Grenze, die schwer zu sichern ist. Teilweise verläuft sie über hohe Berge und ist für den Einsatz von Grenzschutzbeamten nicht geeignet.

Teheran unterhielt gute Beziehungen zu den Taliban, lange bevor diese an die Macht kamen. Gemeinsamkeiten fanden sie vor allem in der Ablehnung der USA und ihrer Präsenz in der Region.

Teheran hat die afghanische Taliban-Regierung nicht offiziell anerkannt, unterhält aber pragmatische Beziehungen zu ihr Bild: Fars

„Mit Hilfe der Taliban haben wir Terroranschläge in der heiligen Stadt Maschhad verhindert“, sagte der iranische Parlamentarier Mahmoud Nabavian Ende August 2023 nach einer Reise nach Afghanistan vor Journalisten.

Maschhad, die zweitgrößte Stadt Irans, liegt weniger als 100 Kilometer von der Grenze zu Afghanistan entfernt. Nabavian sagte auch, dass es im Hinblick auf die Terrorismusbekämpfung eine umfassende nachrichtendienstliche Zusammenarbeit zwischen Iran und den Taliban gebe.

Beweise für die Unzulänglichkeit Irans

Ali Afshari, ein Iran-Experte im US-amerikanischen Exil, sagte der DW, die wiederholten Anschläge in Shiraz seien ein Beweis für die Unzulänglichkeit der Islamischen Republik.

Afshari ist ein ehemaliger Studentenführer, der sich in den 1990er Jahren für Reformen im Iran einsetzte. Er sagt, dass die jüngsten Terroranschläge zeigen, dass die Propagandabehauptungen der Islamischen Republik über die Stärke ihrer Geheim- und Sicherheitsbehörden nur hohle Prahlereien seien.

„Diese Anschläge zeigen, wie fragil der Schutzschild des Landes gegen den Terrorismus ist“, sagt Afshari.

„Seit mehr als zehn Jahren mischt sich der Iran in andere Länder der Region ein und behauptet, er führe Präventivmaßnahmen durch, um das Eindringen des Terrorismus in das Land zu verhindern. Ich glaube, dass die dschihadistischen islamistischen Gruppen wie der IS oder Al-Qaida, haben sich noch nicht zu groß angelegten Angriffen im Iran entschlossen. Wenn sie diesen Weg einschlagen, wird es große Katastrophen im Land geben.“

Hussein Sirat hat zu diesem Bericht beigetragen.

Der Artikel wurde aus dem Deutschen übersetzt.