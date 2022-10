Zusätzliche Aircore-Bohrungen bestätigen ein erhebliches Grub-Potenzial

Sovereign Metals Limited: Weitere Aircore-Bohrungen bestätigen ein erhebliches Potenzial für eine Grubenerweiterung in der Tiefe. – Die Bohrergebnisse des anvisierten Deep Air-Core (AC)-Programms des Unternehmens erweitern bedeutende Zonen mit hochgradiger Rutilmineralisierung in der Tiefe

oder das Unternehmen) freut sich, weitere bedeutende Ergebnisse aus 61 AC-Bohrlöchern beim Kasiya-Rutil-Projekt (Kasiya), das größte Rutilvorkommen der Welt.

Die Ergebnisse bestätigen, dass die Rutil- und Graphitmineralisierung von der Oberfläche bis zur Spitze des Saprocks kontinuierlich ist, typischerweise in einer vertikalen Tiefe von 20-25 m in den Hauptmineralisierungsgebieten. Die Ergebnisse zeigen, dass die Arbeitsgruben in die Tiefe erweitert werden können.

kommentierte Dr. Julian Stephens, Geschäftsführer von Sovereign: ?Wir freuen uns sehr über den anhaltenden Erfolg des Deep-Air-Core-Programms, das das Potenzial für mehrere Grubenerweiterungen in der Tiefe bestätigt. Es bleibt eine sehr aufregende Zeit für das Unternehmen, da wir weiterhin Bohrergebnisse erhalten und unsere PFS sich einem extrem hohen Aktivitätsniveau nähert.?

KASIYA-LUFTKERNBOHRUNG

Das abgeschlossene AC-Bohrprogramm mit 191 Löchern wurde in eine erste Erkundungsphase mit 32 Löchern mit zuvor gemeldeten Ergebnissen (siehe ASX-Ankündigung vom 8. September 2022) und eine zweite, umfangreichere Phase mit 159 Löchern unterteilt.

Diese Ergebnisse aus 61 Bohrlöchern (von insgesamt 159) auf 1.298 m sind die erste Charge der umfangreichen Phase, wobei die Ergebnisse aus den verbleibenden 98 Bohrlöchern auf 2.548 m noch ausstehen.

Abbildung 1: Die Bohrkarte von Kasiya AC zeigt die Bohrungen, die auf die vorgeschlagenen Arbeitsgruben abzielen.

Das AC-Bohrprogramm der Erkundungsphase konzentrierte sich auf mineralisierte Korridore, in denen eine hochgradige Rutilmineralisierung in der Tiefe vermutet wurde. Nach der Validierung verlagerte das Unternehmen seinen Fokus auf eine zweite Phase, die sich auf die Vertiefung der ursprünglich geplanten Grubenmäntel konzentrierte.

Grube 15 legte den prominentesten, tiefsten mineralisierten Korridor frei, der auf dem 1,4 km langen Abschnitt gezeigt wird (Abbildung 3). Die Rutil- und Graphitmineralisierung ist in der gesamten Saprolitzone durchgehend.

Abbildung 2: Kasiya Pit Shell 15 mit AC-Drill Collar.

Abbildung 3: Grube 15, Längsschnitt 544.400 mO, einschließlich KYAC0078 bis KYAC0079 und KYAC0089 bis KYAC0092.

Grube 13 wird als erster Block im Bergbauplan vorgeschlagen. Diese Grube zeigt eine signifikante Rutilmineralisierung außerhalb und unterhalb des aktuellen Blockmodells und einen optimierten Grubenmantel.

Weitere Ergebnisse aus den Tiefbohrungen werden in den kommenden Monaten erwartet.

Abbildung 4: Kasiya-Grubenschale 13 mit AC-Bohrstange.

Abbildung 5: Querschnitt von Grube 13 8.472.000 mN einschließlich KYAC0050 bis KYAC0042.

Fortschritt der Vormachbarkeitsstudie von Kasiya

Sovereign setzt die vorläufige Machbarkeitsstudie auf der Grundlage der erweiterten Scoping-Studie fort (ESS) vom Juni 2022, was Kasiya als einen der weltweit größten und kostengünstigsten Produzenten von natürlichem Rutil und natürlichem Graphit mit einem CO2-Fußabdruck bestätigt, der weit unter dem aktueller Alternativen liegt .

Das AC-Bohrprogramm 2022 ist die erste größere PFS-Aktivität, die abgeschlossen wird. Das Programm wurde entwickelt, um die angezeigten Zonen in der Tiefe von der aktuellen durchschnittlichen Bohrtiefe von etwa 14 m bis zur Saprolitbasis von etwa 25 m zu erweitern. Die Bohrungen wurden auf einem Raster von 200 m x 200 m durchgeführt, um die ?angezeigte? die nach Erhalt der endgültigen Batch-Analyseergebnisse modelliert werden, um die für Q1/2023 geplante JORC-Ressourcenschätzung zu aktualisieren.

Erklärung der zuständigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht zu den Explorationsergebnissen basieren auf Informationen, die von Herrn Samuel Moyle, einer qualifizierten Person und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM), zusammengestellt wurden. Herr Moyle ist Exploration Manager von Sovereign Metals Limited und Inhaber von Stammaktien und nicht börsennotierten Leistungsrechten von Sovereign Metals Limited. Mr. Moyle verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und den Lagerstättentyp, die erkundet werden, und die durchgeführten Aktivitäten, um eine kompetente Person zu sein. wie in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves definiert. Mr. Moyle stimmt zu, dass die auf seinen Informationen basierenden Angelegenheiten in der Form und im Zusammenhang, in der sie erscheinen, in den Bericht aufgenommen werden.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf die Mineralressourcenschätzung stammen aus der Veröffentlichung vom 5. April 2022. Die Nachricht ist unter zu finden www.sovereignmetals.com.au angesehen werden. Sovereign bestätigt, dass a) ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im Bericht enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle im Bericht enthaltenen Schlüsselannahmen gelten weiterhin und haben sich nicht wesentlich geändert; und c) die Form und der Kontext, in denen die relevanten Feststellungen der relevanten QPs in diesem Bericht präsentiert werden, sich gegenüber der Meldung nicht wesentlich geändert haben.

Tabelle 1: Mineralressourcenschätzung von Kasiya unter Verwendung eines Rutil-Cutoff-Gehalts von 0,7 % Kategorie Bodenschätze Material in Tonnen (Millionen) Rutil (%) Tonnen Rutil (Millionen) Gesamter Graphitgehalt (TGC) (%) Tonnen TGC (Millionen) rodeq. Grad* (%) impliziert 662 1,05 % 6.9 1,43 % 9.5 1,76 % Soll 1.113 0,99 % 11.0 1,26 % 14.0 1,61 % In Summe 1.775 1,01 % 18.0 1,32 % 23.4 1,67 %

* RutEq. Formel: Rutilgehalt x Ausbeute (98 %) x Rutilpreis (1.308 USD/t) + Graphitgehalt x Ausbeute (62 %) x Graphitpreis (1.085 USD/t) / Rutilpreis (1.308 USD/t). ). Alle Annahmen stammen aus dieser Studie ** Alle geringfügigen Unstimmigkeiten in der Addition sind auf Rundungen zurückzuführen

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie ?erwarten?, ?antizipieren?, ?glauben?, ?wahrscheinlich?, ?geplant? und ähnliche Begriffe sind gekennzeichnet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Überzeugungen von Sovereign in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Sovereign liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Für die Richtigkeit zukunftsgerichteter Aussagen kann keine Gewähr übernommen werden. Sovereign beabsichtigt nicht, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Umstände oder Ereignisse nach dem Datum der Veröffentlichung widerzuspiegeln.

Diese ASX-Ankündigung wurde vom Managing Director des Unternehmens, Dr. Julian Stephens, erstellt, genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

ANHANG I ? BOHRERGEBNISSE

Die Rutil- und Graphitbohrergebnisse von Kasiya sind in Tabelle 2 dargestellt.