Crystal Lake Central ist in dieser Saison endlich bereit, sein volles Potenzial zu zeigen.

Die vielversprechende Saison 2022 der Tigers scheiterte schnell, als sich Starting-Quarterback Jason Penza im Eröffnungsspiel von Central am Wurfarm verletzte und die meiste Zeit der Saison ausfiel. Die Verletzungsgefahr plagte die Tigers einen Großteil der letzten Saison und sie beendeten die Saison mit einer Bilanz von 2:7.

Ein Jahr später haben die Central-Spieler die gleiche Motivation wie letztes Jahr, zu zeigen, wie gut sie zusammenspielen können. Sie legen einfach mehr Wert darauf, die ganze Saison über gesund zu bleiben.

„Wir haben definitiv einen Chip auf unserer Schulter“, sagte Senior Griffin Buehler. „Wir wollen unbedingt gewinnen.“

( Der Quarterback von Crystal Lake Central, Jason Penza, ist nach einem verletzungsreichen Juniorjahr bereit, wieder auf die Beine zu kommen )

Buehler selbst war einer der talentierten Spieler der Tigers, die Zeit verpassten. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung bestritt er nur fünf Spiele, was den Spielraum für Wide Receiver noch weiter einschränkte, nachdem Top-Receiver George Dimopoulos nach Penzas Verletzung zum Startquarterback wechselte.

Buehler war frustriert darüber, in seiner ersten Uni-Saison nur eine begrenzte Anzahl von Spielen bestreiten zu müssen, hatte aber das Gefühl, dass er und seine Teamkollegen gelernt haben, wie wichtig es ist, auf ihren Körper zu hören. Die Tigers gaben sich große Mühe, sich auf die letzte Saison vorzubereiten, was laut Buehler eine Rolle bei den Verletzungen spielte.

George Dimopoulos von Crystal Lake Central fängt beim Fußballtraining am 11. Juli an der Crystal Lake Central High School einen Pass. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver für Shaw Media)

Wie das genau funktioniert, ist für Bühler noch in Arbeit. In der Nebensaison erlitt er einen Ermüdungsbruch, war aber wieder zu 100 % gesund, als das Team im Juli mit dem Training in Helmen und Schonern begann.

Buehler sagte, er werde sich besser um seinen Körper kümmern, einschließlich ausreichender Flüssigkeitszufuhr, Dehnübungen und mehr Massagen.

„Sie sind jetzt alt genug, um zu verstehen, dass sie ihren Körper am besten kennen“, sagte Central-Trainer Dirk Stanger. „Wenn sie anfangen müssen, die Zügel wieder in die Hand zu nehmen, teilen diese Jungs mir das mit.“

Stanger gab zu, dass der Verlust einiger seiner besten Spieler in der vergangenen Saison einige positive Auswirkungen hatte. Als Cheftrainer im ersten Jahr im vergangenen Herbst erfuhr Stanger, dass die von ihnen eingeführten Systeme trotz begrenzter Erfolge in der Siegeskolonne funktionierten.

„Wir haben definitiv einen Chip auf unserer Schulter. Wir wollen unbedingt gewinnen.“ — Griffin Buehler, Senior von Crystal Lake Central

Die Tigers spielten füreinander und gaben nicht auf, sagte Stanger. Während es einige schwierige Momente gab, in denen Central eine Verletzung erlitt, spielten die Tigers weiterhin füreinander, eine ihrer Kernbotschaften im Sommer, bevor die Verletzungen begannen.

„Sie haben in jedem Spiel 48 Minuten lang hart gekämpft“, sagte Stanger. „Es war großartig, diesen Kampf zu sehen, die Einstellung, niemals aufzugeben.“

Central sah, wie gut es im letzten Spiel der letzten Saison spielen konnte, wenn alle wieder auf dem Feld waren. Penza kehrte als Quarterback gegen Prairie Ridge zurück, nachdem er in der Woche zuvor als Wide Receiver gespielt hatte, und die Tigers hätten mit einer 56:49-Niederlage gegen den späteren Vizemeister der Klasse 6A beinahe die Überraschung geschafft.

Die Tigers schafften insgesamt 496 Yards in der Offensive und Penza warf 303 Yards, vier Touchdowns, während er zwei weitere Yards stürmte. Dimopoulos fing sieben Pässe für 167 Yards und drei Touchdowns. Central erzielte im Finale der regulären Saison fast ein Viertel seiner Saisonpunkte.

Buehler hatte das Gefühl, dass die Tigers endlich zeigten, wer sie als Team wirklich sind. Dieses Mal einigermaßen gesund sind Buehler und seine Teamkollegen bereit, eine Show zu liefern, wie sie ursprünglich geplant hatten.

„Wir haben bei den meisten Menschen gezeigt, wer wir wirklich sind“, sagte Buehler. „Dieses Jahr wird hoffentlich jedes Spiel so sein.“