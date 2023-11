Zurück aus Gaza erinnern wir uns an Angst und Verzweiflung

Er befürchtete, dass die Bomben sie irgendwann finden würden.

„Wenn ich sterbe, ist mir das egal. Stirb, stirb“, sagte er.

Die Alarayshis gehörten zu den US-Bürgern, die nach dem Überraschungsangriff der militanten Hamas-Gruppe auf Südisrael am 7. Oktober und der anschließenden israelischen Bombenkampagne und Bodeninvasion aus Gaza evakuieren konnten.

Nach Angaben des Weißen Hauses waren seit Kriegsbeginn etwa 500 bis 600 US-Bürger im Gazastreifen gefangen. Präsident Joe Biden sagte, am 2. November seien 74 Amerikaner mit doppelter Staatsbürgerschaft evakuiert worden.

Zakaria und Laila Alarayshi, die westlich von Detroit in Livland leben, sind kürzlich zurückgekehrt, nachdem ihnen endlich erlaubt wurde, die Grenze nach Ägypten zu überqueren. Sie besuchten ihre Familie eine Woche vor dem Hamas-Angriff und sagten, sie seien in ihrem Haus in Gaza geblieben, bis die israelische Regierung die Evakuierung angeordnet habe, sagte Zakaria Alarayshi. Dann flohen sie zum Haus der Familie seiner Frau.

Schlaf gab es kaum, ebenso wenig Wasser und Nahrung. Oft gab es nur Kuchen zum Essen und Tee zum Trinken. Es gab keinen Strom.

„Ich habe mein Geld, aber wir können nichts kaufen“, sagte er. „Kein Essen, kein Wasser, nichts.“

Alarayshi sagte, er könne von US-Beamten keine Antworten bekommen und wandte sich an die Arab American Civil Rights League um Hilfe.

Es war ärgerlich, die Sicherheit zu erreichen. Ungefähr ein halbes Dutzend Mal wurde ihnen die Einreise nach Ägypten verweigert, sagte James Allen, Vorsitzender der Arab American Civil Rights League.

„Die erste Liste von Bürgern, die ausreisen durften, umfasste Zakaria, aber nicht Laila“, sagte Allen. „Da er der Mann ist, der er ist, würde er seine Frau nicht in Gefahr lassen.“

Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten teilte am Mittwoch mit, dass am Dienstag etwa 15.000 Menschen aus dem Kriegsgebiet im Norden des Gazastreifens geflohen seien, verglichen mit 5.000 am Montag und 2.000 am Sonntag.

Die Zahl der im Krieg getöteten Palästinenser hat 10.500 überschritten, darunter mehr als 4.300 Kinder, teilte das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium in Gaza mit.

Mehr als 1.400 Menschen in Israel wurden getötet, die meisten davon bei dem Angriff der Hamas am 7. Oktober, der die Kämpfe auslöste, und 242 Geiseln wurden von der militanten Gruppe aus Israel nach Gaza gebracht.

„Ich bin glücklich hier zu sein. Ich bin einfach nur mit meinen Gedanken zu Hause bei meinen Kindern und meiner Familie“, sagte Zakaria Alarayshi.