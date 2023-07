Russland greift Kiew vor dem Nato-Gipfel mit Drohnen an

Zum zweiten Mal in einem Monat

Wenige Stunden vor Beginn des NATO-Gipfels wehrt die ukrainische Luftverteidigung erneut Drohnenangriffe auf Kiew ab. Auch die Hafenstadt Odessa wurde mit zwei Dutzend Drohnen angegriffen. Es soll mehrere Brände und beschädigte Häuser gegeben haben.

Wenige Stunden vor Beginn des Nato-Gipfels in Vilnius hat Russland erneut die ukrainische Hauptstadt Kiew und Odessa im Süden mit Drohnen angegriffen. Nach Angaben des ukrainischen Militärs haben die russischen Streitkräfte insgesamt 28 sogenannte Kamikaze-Drohnen gestartet.

26 der im Iran hergestellten „Shahed“-Drohnen wurden von der ukrainischen Luftabwehr abgefangen. Allein 24 Drohnen waren auf Odessa, die wichtige Hafenstadt am Schwarzen Meer, gerichtet. Zwei Drohnen trafen ein Verwaltungsgebäude im Hafen, die anderen 22 wurden zerstört. Ein Getreideterminal und ein weiterer Terminal in der Nähe des Hafens fingen Feuer. Das Feuer sei schnell gelöscht worden, sagte Gouverneur Oleh Kiper im Telegram. Es gibt keinen kritischen Schaden, niemand wurde verletzt.

Alle in Richtung Kiew abgefeuerten Drohnen seien abgefangen worden, teilte das Militär mit. Allerdings beschädigten herabstürzende Trümmer mehrere Häuser in der gleichnamigen Region rund um die Hauptstadt. Verletzungen wurden nicht gemeldet. „Der Feind hat Kiew diesen Monat zum zweiten Mal aus der Luft angegriffen“, sagte Serhiy Popko, der Chef der Militärverwaltung in der Hauptstadt, gegenüber Telegram.

Der Krieg gegen das Nachbarland Ukraine, den Russland im Februar 2022 begonnen hat, ist das beherrschende Thema beim zweitägigen Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius, der offiziell um 12 Uhr beginnt. Tausende Menschen wurden im Krieg getötet. Millionen Ukrainer wurden vertrieben, viele sind ins Ausland geflohen. Zahlreiche Städte im Osten und Süden der Ukraine wurden zerstört.