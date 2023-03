In aller Welt es Frauen zum internationalen Frauentag auf die Straßen. Unter lauten Parolen demonstreren sie gegen Gewalt, Unterdrückung en Ungleichbehandlung. Ook in Afghanistan, in dem Frauen zunehmend ihrer Grundrechte beraubt, erheben Demonstrantinnen ihre Stimmen.

Weltweit haben Frauen zum International Frauentag gegen ihre Unterdrückung en Ungleichbehandlung protestiert. Die eerste demonstraties fanden onder andere in Thailand en Indonesië statt. Selbst in der Afghaanse Hauptstadt Kabul versammelten sich rund 20 Frauen, um für ihre von den radikalismalischen Taliban gestrichenen Rechte zu demonstrieren. Im Nachbarland Pakistan demonstreerde tegen Frauen, teilweise hatten sie sich das Demonstrationsrecht voor Gericht ertrotzen müssen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nahm the 8. März zum Anlass, die Frauen zu ehren, “die für die Ukraine arbeiten, lehren, studyren, retten, pflegen and kämpfen”. Er herinnerde zich een soort diejenigen, die seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor rund einem Jahr “ihr Leben geopfert haben”. Kreml Chief Wladimir Poetin würdigte seinerseits die Frauen, die “ihre Pflicht erfüllen”, insbesondere im militärischen Bereich.

Regent laag in Afghanistan

Die Vereinten Nationen befassen sich derzeit mit Frauenrechtsverletzungen in Afghanistan, dem Iran and other Ländern in einer zweiwöchigen Sitzung der UN-Frauenrechtskommission. Zum Auftakt hatte UN-Generalsekretär António Guterres am Montag beklagt, eine real Gleichstellung von Frauen and Männern sei “noch 300 Jahre entfernt”.

Sinds augustus 2021 zijn de Frauen en Mädchen wieder weitgehend aus dem öffentlichen Leben verbannt haben. Ben Montag öffneten dort die Universitäten nach der Winterpause wieder – aber nur für Manner. De EU verhängte am Dienstag erstmals gezielt Sanktionen weg Gewalt tegen Frauen, die sich unter andersem tegen het Taliban-doelwit.

“Das ist unsere Tag”

In Pakistan moeten Frauen zich in meerdere standen gedeliceerd erkämpfen bevinden, am Mittwoch auf die Straße gehen zu dürfen. In Lahore komen sich trotz eines Verbots beef 2000 Frauen samen. “We waren nicht mehr schweigend dasitzen”, zei Lehrerin Rabail Achtar. “Das ist unser Tag, das ist unsere Stunde.”

Protestmärsche en Aktionen werden geplant im Laufe des Nachmittags en Abends auch in zahlreichen europäischen Ländern, darunter in Spanien sowie allein in 150 Städten und Gemeinden in Frankreich. In Londen was Madame Tussauds een Wachsfigur der Britse Frauenrechtlerin Emmeline Pankhurst enthüllen, die startte voor 120 Jahren en Kampf für das Frauenwahlrecht.

Die Bundesregierung wies zum International Frauentag auf die Aufstockung ihrer Mittel für die internationale Frauenförderung hin. Dat Entwicklungsministerium teilte mit, es sei den Vereinten Nationals für 2023 ein Beitrag von 26 Millionen Euro für deren Frauenorganisation UN Women zugesagt zijn, fast doppelt soviel wie for zwei Jahren. Dies sei “gut investiertes Geld”, erklärte Ressortchefin Svenja Schulze. Mits geld dat ervoor zorgt dat alle voorvorkelijke financiële instellingen, die der Gleichstellung der Geschlechter.

In de VS werden vor allem Kundgebungen zur Verteidigung des Recht auf Abtreibungen geplant. In andere staten van Noord- en Zuid-Amerika, de demonstraties tegen de grassierende Gewalt tegen Frauen en de zunehmende Zahl von Femiziden. Aktivistinnen in Kuba riefen zu einer “virtuellen Kundgebung” in de Onlinenetzwerken auf, um auf das Phänomen der Frauenmorde aufmerksam zu machen.