Die Writers Guild of America (WGA) traf sich gestern mit Vertretern der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), um vertraulich die Wiederaufnahme der Gespräche zu besprechen, das Treffen endete jedoch ohne eine endgültige Vereinbarung zur Wiederaufnahme der Verhandlungen (über Termin). Nachdem sich die AMPTP zurückgezogen hatte, um „sich mit ihren Mitgliedsstudios zu beraten“, schickte die WGA eine E-Mail an ihre Mitglieder, in der sie Einzelheiten der Diskussion offenlegte und sagte, dass die Studios Einzelheiten des Treffens an die Presse weitergegeben hätten.

Laut dem Brief der WGA an ihre Mitglieder sagte die AMPTP in der Freitagsgespräche, sie sei bereit, mehr für „ein paar autorspezifische TV-Mindestmengen“ anzubieten und sei bereit, den Einsatz von Studio-KI zu diskutieren, würde dies jedoch nicht als erfolgsbasiert betrachten Reste oder die Erhaltung von Schriftstellerzimmern. (Offenlegung: Das Redaktionsteam von Vox Media, dem Folgendes angehört: Der Randist außerdem Mitglied der Writers Guild of America, East.)

Die WGA sagte in ihrer E-Mail auch, dass die AMPTP offenbar nicht bereit sei, auf mehrere andere Vorschläge ihrer Forderungen einzugehen, beispielsweise die Festlegung von Mindest-Streaming-Residuen. Dem Brief zufolge machte die WGA-Vertreterin Ellen Stutzman gegenüber der AMPTP klar, dass „alle grundlegenden Fragen“, die durch den Streik aufgeworfen wurden, in einem neuen Vertrag behandelt werden müssen, darunter eine Gesundheitsversorgung mit besserer Finanzierung, die Wiedereinstellung streikender Schriftsteller und das „Recht auf …“. einzelne WGA-Mitglieder, die Streikposten anderer Gewerkschaften zu respektieren.“

Dennoch wird erwartet, dass die Gespräche bald fortgesetzt werden, so „eine mit der Situation vertraute Quelle“, mit der gesprochen wurde Vielfalt, Darin wurde berichtet, dass die beiden Seiten damit rechnen, die Kommunikation „in den kommenden Tagen“ wieder aufzunehmen, sobald die Führung beider Seiten mit ihren Mitgliedern über das Freitagstreffen gesprochen hat. Vielfalt berichtet, dass die Stimmung im Sitzungssaal „etwas angespannt“ war, aber „nicht so angespannt, dass kurzfristige Verhandlungen unmöglich sind“.