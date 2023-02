Zum ersten Mal schlägt die US-Task Force vor, die Empfehlungen für Bluthochdruck-Screenings während der Schwangerschaft auszuweiten

CNN

Die US Preventive Services Task Force hat einen Empfehlungsentwurf veröffentlicht, um alle Schwangeren auf hypertensive Schwangerschaftsstörungen zu untersuchen, indem ihr Blutdruck während der Schwangerschaft überwacht wird, und die Gruppe macht auf rassistische Ungerechtigkeiten aufmerksam.

Dies ist das erste Mal, dass die Task Force vorschlägt, diese Screening-Empfehlungen auf alle hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen auszudehnen, die in den Vereinigten Staaten auf dem Vormarsch sind.

Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Person bemerken könnte, dass ihr Arzt während der Schwangerschaft genauer auf ihre Blutdruckmessungen achtet und Ärzte nicht nur auf Präeklampsie, sondern auf alle Erkrankungen im Zusammenhang mit Bluthochdruck untersuchen.

Der Entwurf der Empfehlungserklärung und die Überprüfung der Beweise wurden am Dienstag zur öffentlichen Kommentierung online gestellt. Die Aussage stimmt mit einer Aussage aus dem Jahr 2017 überein, die ein Screening mit Blutdruckmessungen während der gesamten Schwangerschaft empfiehlt.

Es wurde bereits empfohlen, bei jedem pränatalen Besuch Blutdruckmessungen vorzunehmen, aber „der Unterschied unterstreicht jetzt wirklich die Bedeutung davon – dass dies ein einziger Ansatz ist, der sehr effektiv ist“, sagte Dr. Esa Davis, Mitglied von die Task Force und außerordentlicher Professor für Medizin an der University of Pittsburgh.

Der Empfehlungsentwurf fordert Ärzte auf, den Blutdruck während der Schwangerschaft als „Screening-Instrument“ für hypertensive Erkrankungen zu überwachen, sagte sie, und dies könne das Risiko verringern, dass einige hypertensive Erkrankungen bei werdenden Müttern nicht diagnostiziert oder unbehandelt bleiben.

„Da der Screening-Prozess und das klinische Management für alle hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen ähnlich sind, weiten wir das Screening auf alle hypertensiven Erkrankungen aus, also Schwangerschaftshypertonie, Präeklampsie, Eklampsie“, sagte Davis.

Die 1984 gegründete US Preventive Services Task Force ist eine Gruppe unabhängiger freiwilliger medizinischer Experten, deren Empfehlungen Ärzten bei ihren Entscheidungen helfen. Alle Empfehlungen werden auf der Website der Task Force oder in einem Peer-Review-Journal veröffentlicht.

Um diesen neuesten Empfehlungsentwurf zu erstellen, überprüfte die Task Force Daten zu verschiedenen Ansätzen für das Screening auf Bluthochdruck während der Schwangerschaft aus Studien, die zwischen Januar 2014 und Januar 2022 veröffentlicht wurden, und sie überprüfte frühere Forschungsergebnisse, die auf frühere Empfehlungen überprüft worden waren.

„Das Screening anhand des Blutdrucks während der Schwangerschaft bei jeder pränatalen Begegnung ist eine seit langem bestehende klinische Standardpraxis, die hypertensive Schwangerschaftsstörungen identifiziert; Morbidität und Mortalität im Zusammenhang mit diesen Erkrankungen bestehen jedoch fort“, schrieben die Mitglieder in der Evidenzprüfung.

„Bei den meisten Schwangeren wird irgendwann während der Schwangerschaft der Blutdruck gemessen, und bei vielen wird eine hypertensive Schwangerschaftsstörung erstmals zum Zeitpunkt der Entbindung diagnostiziert“, schrieben sie. „Zu spät gestellte Diagnosen bieten weniger Zeit für die Bewertung und Stabilisierung und können die Interventionsmöglichkeiten einschränken. Zukünftige Implementierungsforschung ist erforderlich, um den Zugang zu regelmäßigen Blutdruckmessungen früher in der Schwangerschaft und möglicherweise in den Wochen nach der Entbindung fortzusetzen.“

Der Empfehlungsentwurf ist eine „B-Empfehlung“, was bedeutet, dass die Task Force den Ärzten empfiehlt, die Dienstleistung anzubieten oder bereitzustellen, da entweder eine hohe Gewissheit besteht, dass sie von mäßigem Nutzen ist, oder eine mäßige Gewissheit, dass sie von großem Nutzen ist.

Für diese besondere Empfehlung kam die Task Force mit mäßiger Sicherheit zu dem Schluss, dass das Screening auf Bluthochdruckerkrankungen in der Schwangerschaft mit Blutdruckmessungen einen erheblichen Nettonutzen hat.

Hypertensive Störungen in der Schwangerschaft scheinen in den Vereinigten Staaten auf dem Vormarsch zu sein.

Letztes Jahr von den US Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichte Daten zeigen, dass zwischen 2017 und 2019 die Prävalenz von Bluthochdruckerkrankungen bei Krankenhausgeburten von 13,3 % auf 15,9 % gestiegen ist, was mindestens 1 von 7 Geburten im Krankenhaus während dieser Zeit betrifft Zeitraum.

Unter den Todesfällen während der Entbindung im Krankenhaus hatten 31,6 % – etwa 1 von 3 – einen dokumentierten Diagnosecode für Bluthochdruck während der Schwangerschaft.

Ältere Frauen, schwarze Frauen und indianische und alaskische Ureinwohnerinnen hatten den Daten zufolge ein höheres Risiko für Bluthochdruckerkrankungen. Die Störungen wurden bei etwa 1 von 3 stationären Entbindungen bei Frauen im Alter von 45 bis 55 Jahren dokumentiert.

Die Prävalenz von Bluthochdruck in der Schwangerschaft betrug 20,9 % bei schwarzen Frauen, 16,4 % bei indianischen und alaskischen Frauen, 14,7 % bei weißen Frauen, 12,5 % bei hispanischen Frauen und 9,3 % bei asiatischen oder pazifischen Inselbewohnerinnen.

Der neue Empfehlungsentwurf der Task Force könnte dazu beitragen, das Bewusstsein für diese Rassenunterschiede und das höhere Risiko für schwarze und indianische Frauen zu schärfen, sagte Davis.

„Wenn dies dazu beiträgt, das Bewusstsein zu schärfen, um sicherzustellen, dass diese Hochrisikogruppen gescreent werden, ist das bei dieser neuen Empfehlung sehr, sehr wichtig“, sagte sie. „Es hilft, mehr Frauen zu untersuchen. Es bringt es mehr auf den Radar, dass sie dann nicht nur gescreent werden, sondern die Überwachung und die Behandlung erhalten, die auf der Grundlage dieses Screenings angeboten wird.“

Farbige Gemeinschaften haben das höchste Risiko für Bluthochdruckerkrankungen während der Schwangerschaft, und „es hängt stark mit den sozialen Determinanten von Gesundheit und Zugang zu medizinischer Versorgung zusammen“, sagte Dr. Ilan Shapiro, Chief Health Correspondent und Medical Affairs Officer des staatlich qualifizierten Community Health Center AltaMed Gesundheitsdienste in Kalifornien. Er war weder an der Task Force noch an ihrem Empfehlungsentwurf beteiligt.

Soziale Gesundheitsdeterminanten beziehen sich auf die Bedingungen und Umgebungen, in denen Menschen leben, die einen erheblichen Einfluss auf ihren Zugang zu medizinischer Versorgung haben können, wie z.

Diese sozialen Determinanten der Gesundheit, sagte Shapiro, „machen einen großen Unterschied für Mutter und Kind“.

Hypertonische Störungen während der Schwangerschaft können durch regelmäßige Überwachung während pränataler Besuche kontrolliert werden, sagte er, und die werdende Mutter würde Zugang zu medizinischer Versorgung benötigen.

Eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung können ebenfalls helfen, den Bluthochdruck unter Kontrolle zu bekommen, und einige Blutdruckmedikamente gelten als sicher während der Schwangerschaft, aber Patienten sollten ihren Arzt konsultieren.