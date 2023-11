Zum ersten Mal erhält ein Mann eine ganze Augentransplantation, nachdem er einen Hochspannungs-Stromschlag überlebt hat

Chirurgen am NYU Langone Health haben die weltweit erste vollständige Augentransplantation durchgeführt, ein bahnbrechender Fortschritt, den viele für unmöglich hielten.

Der Patient, Aaron James, 46, ein Militärveteran aus Hot Spring Village, Arkansas, kann mit dem transplantierten Auge nicht sehen, aber er betrachtet die Operation dennoch als Erfolg.

„Irgendwo muss man anfangen, und hoffentlich bringt das den Stein ins Rollen bei künftigen Operationen“, sagte James in einem Interview.

Aaron James vor seinem Unfall. Mit freundlicher Genehmigung der Familie James

Im Jahr 2021 überlebte James einen vermutlich tödlichen Stromschlag, als er als Hochspannungsleitungsmann arbeitete. Sein Gesicht berührte versehentlich ein stromführendes Kabel, was zu verheerenden Verletzungen führte, darunter dem Verlust seines linken Auges, seiner Nase und seiner Lippen. Von seiner linken Wange und seinem Kinn waren nur noch Knochen übrig. Ein Großteil seines linken Arms wurde ebenfalls bis auf die Knochen abgestreift.

Die Operation, die im Mai stattfand, dauerte 21 Stunden und erforderte das Fachwissen von mehr als 140 Chirurgen, Krankenschwestern und anderen medizinischen Fachkräften. Zusätzlich zur Augentransplantation erhielt James auch eine teilweise Gesichtstransplantation, was nach wie vor ein äußerst seltener Eingriff ist, da seit der ersten im Jahr 2005 weltweit weniger als 50 Gesichtstransplantationen durchgeführt wurden.

Das gespendete Gesicht und Auge stammten von einem einzigen Spender. Das Auge war nie aus der Augenhöhle des Spenders entfernt worden und das umliegende Gewebe und der Sehnerv blieben intakt.

Dennoch war die Transplantation des neuen Auges mühsam. Die das Auge umgebenden Blutgefäße sind extrem klein, so dass es schwierig ist, ausreichend Blutgefäße anzubringen, um eine ausreichende Durchblutung zu gewährleisten. Eine weitere Herausforderung ist die Wiederherstellung des Sehnervs. Im Rahmen der Operation injizierten die Chirurgen auch adulte Stammzellen in James‘ Sehnerv – eine weitere Premiere –, um den Nerv zur Bildung gesunder neuer Zellen anzuregen.

Fünf Monate nach der Operation von James herrscht eine gesunde Durchblutung der Netzhaut, dem Teil des Augenhintergrunds, der Licht in elektrische Signale umwandelt, die das Gehirn in Bilder umwandelt – ein wichtiges Zeichen der Vitalität.

Aaron James nach der Gesichts- und Augentransplantation. NYU Langone Health

„Obwohl es keine Sicht gibt, haben wir eine Barriere überwunden, die viele nicht für möglich gehalten hätten“, sagte Dr. Eduardo Rodriguez, der Direktor des Gesichtstransplantationsprogramms an der NYU Langone in New York City, der die Operation leitete. „So etwas wurde noch nie versucht. In der Fachliteratur gibt es nicht einmal wissenschaftliche Erkenntnisse, die Aufschluss darüber geben könnten, was das Ergebnis einer solchen Transplantation sein könnte.“

Auch der Augeninnendruck ist normal und schmerzt nicht.

Eine Infektion im Bereich des Gehirns war eine weitere große Komplikation, die James in den entscheidenden Monaten nach der Transplantation vermeiden konnte.

Sein Körper hat das Transplantat nicht abgestoßen, was eine bedeutende Errungenschaft ist – einige Experten glauben, dass das Auge ein anderes Immunsystem als die Haut hat und es daher hätte abgestoßen werden können.

„Das ist an sich schon eine absolut bemerkenswerte Leistung“, sagte Dr. Joseph Rizzo, Direktor des neuroophthalmologischen Dienstes bei Mass Eye and Ear am Mass General Brigham und Professor für Augenheilkunde an der Harvard Medical School in Boston.

Mehr als bloßes Sehen

Rizzo sagte, er glaube, dass eine vollständige Augentransplantation, die das Sehvermögen wiederherstellt, „derzeit noch außerhalb unserer Möglichkeiten“ liege.

„Damit jemand sehen kann, dass er in der Lage ist, etwas Funktionelles zu tun, müsste eine beträchtliche Anzahl von Nervenzellen wieder verbunden werden“, sagte er. „Aber die Komplexität besteht nicht nur darin, ob einige Nervenzellen nachwachsen können.“

Ungefähr 1,2 Millionen Nervenfasern verbinden jedes Auge mit dem Gehirn, und diese Nerven sind nicht zufällig verbunden. „Punkt A muss mit Punkt A verbunden sein“, sagte Rizzo.

Während der Entwicklung des Gehirns bildet ein komplexes System von Interaktionen spezifische Pfade, die Punkte auf der Netzhaut mit Punkten im Gehirn verbinden, sagte er. Das erwachsene Gehirn verfügt nicht über dieselben Systeme, zumindest nicht in robuster Weise.

„Die Öffentlichkeit sollte sich nicht vorstellen, dass die Sehkraft zu diesem Zeitpunkt wiederhergestellt wird, aber aus wissenschaftlicher Sicht wäre das eine bahnbrechende Leistung, selbst wenn es gelänge, eine kleine Anzahl von Nervenzellen wieder zum Gehirn nachwachsen zu lassen.“ sagte Rizzo und wies darauf hin, dass eine vollständige Wiederherstellung des Sehvermögens, sofern jemals möglich, wahrscheinlich noch weit von der Realität entfernt sei.

Rodriguez sagte, dass die Wiederherstellung des Sehvermögens in James‘ linkem Auge durch eine Augentransplantation von Anfang an ein Traum gewesen sei, dass die Operation aber auch andere Vorteile mit sich gebracht habe.

„Selbst wenn die Augenlider geschlossen wären, würde es eine bessere Ästhetik ergeben als Augenhöhlen, in denen sich nichts befindet“, sagte Rodriguez.

Aaron James mit seiner Tochter Allie vor der Operation. Mit freundlicher Genehmigung der Familie James

James, der sich seit dem Unfall vielen Operationen unterzogen hat, darunter einer, bei der sein beschädigtes linkes Auge aufgrund von Schmerzen entfernt wurde, sagte, die Transplantation des Gesichts und des gesamten Auges sei für ihn „lebensverändernd“ gewesen.

„Ich kann rausgehen und werde wirklich nicht mehr angestarrt. Ich sehe einfach aus wie ein normaler Mensch, der die Straße entlanggeht“, sagte er.

Vor der Gesichts- und Augentransplantation konnte James wegen des Verlusts seiner Nase nicht schmecken. Er konnte auch keine feste Nahrung zu sich nehmen.

„Ich hatte nur ein kleines Loch im Mund. Meine Frau musste Suppen kochen und sie im Mixer pürieren, und ich musste sie durch einen Strohhalm trinken. Das ist das Einzige, was ich essen kann“, sagte James.

James sagte, er sei dem Spender und seiner Familie äußerst dankbar.

„Jemand musste sterben, um dies zu ermöglichen, und der Spender und die Familie des Spenders. Ich kann mir nicht vorstellen, eine solche Entscheidung treffen zu müssen, und daran denke ich jeden Tag“, sagte James. „Ich möchte wirklich, dass sie wissen, dass ich dankbar bin, und ich danke ihnen jeden Tag.“

Rodriguez wird in den kommenden Jahren weiterhin auf Anzeichen von Vitalität in James‘ Augen achten.

„Man kann einem Menschen ein wenig Hoffnung geben und die Wissenschaft vorantreiben“, sagte Rodriguez. „Es könnte ein neues Kapitel aufschlagen, das sie vielleicht nicht für möglich gehalten hätten.“