Zum Auftakt der Fußball-WM in Katar an diesem Sonntag bereitet sich die FDP auf neue Betten vor

In einem Beschlussentwurf des FDP-Präsidiums, über den die „Bild am Sonntag“ berichtet, gibt es fünf Vorschläge. Damit verfügen der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) künftig über einen demokratisch und menschenrechtlich verbindlichen Vergabekodex.

Anträge würden dann nur bewilligt, „wenn die Gastländer demokratische und menschenrechtliche Standards erfüllen und garantieren“, heißt es in dem Entwurf, aus dem „Bild am Sonntag“ zitiert. Als Vorbild für einen solchen Kodex könnten die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie Nachhaltigkeit dienen, schreiben die Liberalen in dem Papier „Vergabe von Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften künftig nur noch mit dem Siegel der Demokratie“. Außerdem will die FDP ein „Siegel der Demokratie“ für den Kauf von Übertragungsrechten bei sportlichen Großereignissen. „Die Achtung der Menschenrechte wie Gleichberechtigung der Frau, Presse-, Meinungs- und Religionsfreiheit sowie der Schutz von Minderheiten müssen zu einer normativen Bedingung werden.“ Außerdem wollen die Liberalen einen „Entschädigungsfonds für die WM-Arbeiter in Katar“. Das Gastgeberland Katar und die FIFA sollten Arbeiter und Familien für Unrecht entschädigen, das durch unmenschliche Behandlung und unzureichende Sicherheitsstandards entstanden ist. Zudem seien die Einhaltung von Sicherheitsgarantien für alle Besucher und der Ausschluss iranischer Offizieller von der WM in Katar gefordert. Die FDP-Spitze will am Montag abstimmen. „Die WM nach Katar zu geben, war ein Fehler“, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai der „Bild am Sonntag“. „Daraus müssen jetzt die richtigen Schlüsse gezogen werden, um künftig zu verhindern, dass internationale Sportwettkämpfe an autoritäre oder autokratische Staaten vergeben werden. Die Achtung universeller Menschenrechte muss zum entscheidenden Kriterium für Vergabeentscheidungen gemacht werden.“

