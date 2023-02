Zulassungen in der EU: Rekordabsatz von E-Autos

Stand: 01.02.2023 18:45 Uhr

Im vergangenen Jahr wurden in Europa so viele Elektroautos verkauft wie nie zuvor. Noch dominieren Verbrennungsmotoren, doch der Markt für E-Autos wächst kontinuierlich. Wie sind die Aussichten für 2023?

Von Constantin Röse, ARD-Börsenstudio

Batteriebetriebene Fahrzeuge erreichten im vergangenen Jahr einen Marktanteil von zwölf Prozent bei den Neuzulassungen in der EU. Der Anteil der reinen Elektroautos stieg um drei Prozentpunkte auf seinen bisherigen Höchststand. Auf Plug-in-Hybride entfielen knapp 23 Prozent, wie der europäische Branchenverband Acea heute mitteilte. Verbrennungsmotoren haben nach wie vor den größten Anteil an Pkw-Antrieben.

Der Automarkt ging insgesamt zurück und die Hersteller klagten über Materialmangel. Vor allem fehlten Computerchips. Viele Autohersteller kommen aufgrund fehlender Vorprodukte und Lieferengpässen mit der Produktion nicht hinterher, sagt Jürgen Pieper, Autoanalyst beim Bankhaus Metzler: „Bei Elektroautos gibt es extrem lange Lieferzeiten. Das konnten die Hersteller nicht wirklich Ende des Jahres liefern.“ Die Zulassungszahlen würden demnach „noch nicht widerspiegeln, was die Leute in den letzten Monaten wirklich bestellt haben“.

Die staatliche Förderung sinkt

Die Nachfrage nach E-Autos stieg nicht zuletzt dank staatlicher Subventionen. Einige Experten warnen jedoch bereits davor, dass sich der Boom bei E-Autos in diesem Jahr verlangsamen könnte. Das hat aber nicht nur damit zu tun, dass die Menschen wegen der hohen Inflation mehr auf ihr Geld achten, sagt Autoexperte Peter Fuss von der Wirtschaftsberatung EY.

„Weil die Fördermaßnahmen teilweise dieses Jahr, dann nächstes Jahr gekürzt werden, wird ein Elektrofahrzeug automatisch teurer“, sagt Fuß. „Damit ist es teilweise teurer als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Der eine oder andere Verbraucher wird sich dann überlegen, ob sich eine solche Anschaffung lohnt.“

Teuren Strom verteuern das Laden

Ein weiteres Argument sind die gestiegenen Strompreise, die das Laden teurer machen. Das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 insgesamt 15 Millionen Elektroautos auf die Straße zu bringen, erscheint ambitioniert. Im vergangenen Jahr waren es knapp eine Million.

Mehr Geschwindigkeit in der E-Mobilität ist jetzt das Credo. Dazu gehört in Deutschland auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur. Auch die Autohersteller müssen aufholen. Vor allem im Bereich Software oder Assistenzsysteme hinken Volkswagen, Mercedes und BMW der Konkurrenz aus China hinterher. „Das ist halt so wie bei einem Marathon. Mal führt der eine, mal der andere“, sagt Autoexperte Fuss. „Entscheidend ist, wer am Ende des Tages als Erster die Ziellinie überquert. Es gibt Zwischensprints, das sehen wir vielleicht gerade. Da mache ich mir im Moment keine allzu großen Sorgen.“

Elektroautohersteller aus China greifen an

Chinesische Autohersteller wie BYD versuchen vor allem den Markt für günstigere Elektroautos für sich zu gewinnen. Sie setzen große Hoffnungen in den europäischen Automarkt, wenn sie versuchen, im globalen Geschäft weiter zu wachsen. „In diesem Jahr wollen wir mehr BYD-Automodelle zu den Kunden bringen und Hand in Hand mit dem lokalen Markt wachsen“, sagte BYD-CEO Wang Chuanfu.

Deutsche Hersteller konzentrieren sich dagegen eher auf das Premiumsegment teurer Elektroautos. Ob diese Strategie aufgeht, müssen die Autohersteller nun beweisen.