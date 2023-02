Zukünftiger Mitarbeiter reicht Beschwerde ein, in der er George Santos der sexuellen Belästigung beschuldigt

CNN

Ein ehemaliger potenzieller Mitarbeiter des Abgeordneten George Santos sagte, er habe einen Polizeibericht und eine Ethikbeschwerde des Repräsentantenhauses eingereicht, in der er behauptete, dass der frischgebackene Kongressabgeordnete ihm während einer privaten Begegnung in seinem Büro einen unerwünschten sexuellen Avancen gemacht habe und ihm später die Anstellung dort verweigert worden sei.

Der Einzelne, Derek Meyersbehauptet, Santos habe am 25. Januar seine Leiste „berührt“, bevor der New Yorker Kongressabgeordnete ihn angeblich zu sich nach Hause eingeladen und gesagt habe, sein Ehemann sei nicht in der Stadt, heißt es in einer Kopie der Ethikbeschwerde des Hauses, die CNN vorgelegt wurde.

Myers sagt, er habe den angeblichen Vorschuss abgelehnt und das Büro von Santos umgehend verlassen. Fünf Tage später, so behauptet er, begann Santos, ihn über seine frühere Arbeit als Reporter auszufragen. Myers behauptet, sein Stellenangebot sei dann am 1. Februar zurückgezogen worden, obwohl er dort freiwillig angefangen hatte zu arbeiten.

Ein Santos-Sprecher und ein Anwalt des frischgebackenen Republikaners äußerten sich nach wiederholten Anfragen von CNN seit Freitag nicht zu den in der Beschwerde enthaltenen Anschuldigungen.

Myers gab gegenüber CNN zu, dass er keine bestätigenden Beweise hat, obwohl es illegal ist, einen falschen Polizeibericht einzureichen.

CNN hat den Polizeibericht nicht überprüft, der laut Myers dieselben Informationen enthält, die der Ethikkommission des Repräsentantenhauses zur Verfügung gestellt wurden. Die US-Kapitolpolizei lehnte eine Stellungnahme ab. Die Ethikkommission des Repräsentantenhauses lehnte eine Stellungnahme ab. Eine Sprecherin des ranghöchsten Demokraten im Ethikausschuss des Repräsentantenhauses, Rep. Susan Wild, bestätigte den Erhalt derselben Beschwerde, lehnte es jedoch ab, sich weiter zu äußern.

„Es gibt keinerlei erhärtende Beweise“, sagte Myers über seine angebliche Begegnung mit dem Kongressabgeordneten. „Es wird einfach sein Wort gegen meins stehen.“

Myers behauptet in der Ethikbeschwerde auch, dass er mit der Arbeit für Santos begonnen habe, bevor er offiziell als Mitarbeiter registriert und zum Zeitpunkt des Vorfalls als Freiwilliger bezeichnet worden sei. Er bittet die Ethikkommission, das Arrangement zu untersuchen und stellt dessen Zulässigkeit nach Hausordnung in Frage.

Myers kam aus Ohio in Santos‘ Büro, wo er zuvor als lokaler Nachrichtenreporter gearbeitet hatte. Er wurde im vergangenen Herbst wegen Abhörens angeklagt, nachdem er von einer Quelle in einem Gerichtssaal aufgezeichnete Audiodaten veröffentlicht hatte. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen, aber journalistische Interessengruppen haben die Staatsanwälte aufgefordert, die Anklage fallen zu lassen.

Santos zitierte den Vorfall, als er Myers das Stellenangebot widerrief, der ihr Gespräch aufzeichnete und die Aufzeichnungen der Nachrichten-Website Talking Points Memo zur Verfügung stellte. Der Vorwurf der sexuellen Belästigung war in keinem der auf der Website veröffentlichten Materialien enthalten. CNN hat die Aufzeichnung oder ihren Inhalt nicht unabhängig überprüft.

Santos sagte der Nachrichtenagentur Semafor, bevor die Aufzeichnung veröffentlicht wurde, dass sein Büro dabei war, Myers einzustellen, als sie die Abhörvorwürfe gegen Myers entdeckten. Santos sagte Semafor, dass er sich entschieden habe, Myers nicht einzustellen, nachdem er seine Antworten als „ausweichend“ empfunden habe.

In der Ethikbeschwerde des Repräsentantenhauses sagt Myers, dass ihm ursprünglich am 23. Januar eine Stelle als Personalassistent angeboten worden sei. Als seine Unterlagen fertig gestellt wurden, sagte Myers, er arbeite als Freiwilliger. Er bittet nun das Ethikgremium des Repräsentantenhauses, diese Anordnung zu untersuchen.

Zwei Tage nach seinem Stellenangebot behauptet Myers, Santos habe sich unangemessen verhalten. Am 25. Januar fragte ihn Santos, ob er ein Profil auf der mobilen Dating-App Grindr habe, wobei der New Yorker Neuling Myers angeblich sagte, er habe ein Profil auf derselben Seite. Myers sagt, dass der Austausch im Büro stattfand und sagte CNN, dass er möglicherweise von einem anderen Mitarbeiter beobachtet wurde.

Später an diesem Tag behauptet Myers, dass er in Santos‘ Büro war und die Post überprüfte, als der Kongressabgeordnete ihn bat, sich neben ihn auf ein Sofa zu setzen. An diesem Punkt, behauptet Myers, habe Santos seine Hand auf sein linkes Bein gelegt und ihn an diesem Abend zum Karaoke eingeladen. Nachdem Myers abgelehnt hatte, behauptete er, Santos habe seine Innenseite des Oberschenkels berührt und „fuhr fort, meine Leistengegend zu berühren“, so die Ethikbeschwerde des Hauses. Zu diesem Zeitpunkt, so die Beschwerde von Myers, lud Santos ihn an diesem Abend mit seiner Frau außerhalb der Stadt zu sich nach Hause ein.

Myers sagte, er lehnte diesen Vorschuss ab, schob Santos Hand weg und verließ das Büro. Einige Tage später, sagte er, sei sein Stellenangebot zurückgezogen worden.

Der Vorwurf steht inmitten einer langen Liste politischer und rechtlicher Probleme, mit denen der New Yorker Kongressabgeordnete konfrontiert ist.

Der New Yorker Republikaner wurde von Demokraten und einigen Mitgliedern seiner eigenen Partei, angeführt von lokalen GOP-Führern, wegen falscher und erfundener Behauptungen über seine Vergangenheit, einschließlich seiner persönlichen und familiären Identität, seines beruflichen Werdegangs und seiner Ausbildung, zum Rücktritt aufgefordert. Bundesanwälte untersuchen auch die Finanzen von Santos im Zusammenhang mit Fragen zu seinen Bundeswahlkampfunterlagen.