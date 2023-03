CNN

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol arriveerde donderdag in Japan voor een top over het repareren van hekken, het eerste bezoek in 12 jaar, aangezien de twee buren de groeiende bedreigingen van Noord-Korea voor de toenemende zorgen over China het hoofd willen bieden.

Die gedeelde veiligheidsuitdagingen werden slechts enkele uren voor de reis benadrukt toen Noord-Korea een ballistische langeafstandsraket afvuurde in de wateren voor de oostkust van het Koreaanse schiereiland – de vierde intercontinentale ballistische raketlancering in minder dan een jaar.

De Japanse kabinetschef Hirokazu Matsuno veroordeelde de laatste lancering en noemde het een “roekeloze daad” die “de vrede en veiligheid van ons land, de regio en de internationale gemeenschap bedreigt”.

De top tussen Yoon en de Japanse premier Fumio Kishida is een cruciale stap om de gerafelde banden te herstellen na tientallen jaren van geschillen en wantrouwen tussen twee cruciale Amerikaanse bondgenoten in Azië.

Het kantoor van Yoon noemde het “een belangrijke mijlpaal” in de ontwikkeling van bilaterale betrekkingen.

De twee Oost-Aziatische buren hebben een lange geschiedenis van bitterheid, die teruggaat tot de Japanse koloniale bezetting van het Koreaanse schiereiland een eeuw geleden.

De twee genormaliseerde betrekkingen in 1965, maar onopgeloste historische geschillen zijn blijven etteren, met name over de koloniale Japanse gebruik van dwangarbeid en zogenaamde “troostmeisjes” seksslavinnen.

In de afgelopen jaren hebben de vaak gespannen betrekkingen de pogingen van de Verenigde Staten om een ​​verenigd front tegen Noord-Korea te vormen – en de groeiende assertiviteit van Peking – ondermijnd.

Nu lijken de twee belangrijkste bondgenoten van de regio voor de VS klaar om een ​​nieuwe bladzijde in de bilaterale betrekkingen om te slaan, gedreven door hun toenemende bezorgdheid over de veiligheid van Pyongyang’s steeds frequentere rakettesten en China’s steeds agressievere militaire houding.

Voordat hij naar Tokio vertrok, zei Yoon woensdag tegen de internationale media dat “Korea en Japan steeds meer moeten samenwerken in deze tijd van een polycrisis”, daarbij verwijzend naar de escalerende Noord-Koreaanse nucleaire en raketdreigingen en de verstoring van de wereldwijde toeleveringsketens.

“We kunnen het ons niet veroorloven tijd te verspillen door de gespannen betrekkingen tussen Korea en Japan onbeheerd achter te laten”, zei Yoon.

De dooi in de betrekkingen komt nadat Zuid-Korea een grote stap heeft gezet in de richting van het oplossen van een langlopend geschil dat de banden tot het dieptepunt in decennia heeft doen dalen.

Vorige week kondigde Zuid-Korea aan dat het de slachtoffers van dwangarbeid tijdens de Japanse bezetting van 1910 tot 1945 zou compenseren via een openbare stichting die wordt gefinancierd door particuliere Koreaanse bedrijven – in plaats van Japanse bedrijven te vragen om bij te dragen aan de herstelbetalingen.

De stap werd verwelkomd door Japan en geprezen door de Amerikaanse president Joe Biden als “een baanbrekend nieuw hoofdstuk van samenwerking en partnerschap tussen twee van de naaste bondgenoten van de Verenigde Staten”.

De deal doorbrak een impasse die in 2018 was bereikt, toen het Hooggerechtshof van Zuid-Korea twee Japanse bedrijven beval om 100 miljoen Koreaanse won ($ 77.000) te vergoeden aan elk van de 15 aanklagers die hen hadden aangeklaagd wegens dwangarbeid tijdens de Japanse koloniale overheersing.

Slechts drie van de 15 slachtoffers die deelnamen aan de rechtszaak zijn vandaag in leven, allemaal in de negentig.

Japan was het niet eens met de beslissing van de Zuid-Koreaanse rechtbank uit 2018 en Tokio had geen vergoeding betaald.

Dat leidde tot toenemende spanningen tussen de twee partijen, waarbij Japan de export van materiaal dat in geheugenchips wordt gebruikt, aan banden legde en Zuid-Korea zijn overeenkomst voor het delen van militaire inlichtingen met Tokio schrapte tijdens het presidentschap van Moon Jae-in, de voorloper van Yoon.

Maar de regering Yoon heeft ernaar gestreefd de betrekkingen tussen Seoul en Tokio te verbeteren, vooral nu de twee Amerikaanse bondgenoten te maken hebben met een steeds onstabielere veiligheidssituatie met Noord-Koreaanse rakettesten die zowel Zuid-Korea als Japan bedreigen, en spanningen in de Straat van Taiwan – een gebied dat zowel Tokio als Seoul zeggen dat het van vitaal belang is voor hun respectieve veiligheid.

Na de aankondiging van de compensatie vertelde Kishida aan verslaggevers dat Japan de oplossing van Zuid-Korea voor de arbeidsruzie in oorlogstijd “waardeert”, eraan toevoegend dat hij het bezoek van Yoon aangrijpt als een kans om “de bilaterale betrekkingen te versterken”.

Zelfs vóór de cruciale stap om het historische geschil te beslechten, hebben Seoul en Tokio aangegeven bereid te zijn het verleden achter zich te laten en nauwere betrekkingen aan te gaan.

Op 1 maart zei Yoon in een toespraak ter herdenking van de 104e verjaardag van de Zuid-Koreaanse protestbeweging tegen de koloniale bezetting van Japan dat Japan “getransformeerd was van een militaristische agressor uit het verleden in een partner” die “dezelfde universele waarden deelt”.

Sinds hun aantreden zijn de twee leiders begonnen met een golf van diplomatieke activiteiten om de bilaterale banden te herstellen en hun gezamenlijke samenwerking met Washington te verdiepen.

In september hielden Yoon en Kishida de eerste top tussen de twee landen sinds 2019 in New York aan de zijlijn van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waar ze overeenkwamen de betrekkingen te verbeteren.

In november ontmoetten de twee leiders Biden in Cambodja op een regionale top, waar ze “het ongekende niveau van trilaterale coördinatie prees” en “besloten om nog nauwere trilaterale banden te smeden, op veiligheidsgebied en daarbuiten.”

In een opmerkelijke beweging bevestigden de drie leiders ook hun standpunt over Taiwan en benadrukten ze “het belang van het handhaven van vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan als een onmisbaar element van veiligheid en welvaart in de internationale gemeenschap.”

Nauwere afstemming tussen de VS, Japan en Zuid-Korea over de kwestie Taiwan zal Peking waarschijnlijk van streek maken, dat de zelfbesturende democratie als zijn eigen territorium beschouwt, ondanks dat het er nooit heeft geregeerd.

China maakt zich ook zorgen over de betrokkenheid van Zuid-Korea bij de Quadrilateral Security Dialogue – beter bekend als “the Quad” – een informele veiligheidsdialoog tussen de VS, Japan, Australië en India. Beijing beschouwt de groepering als onderdeel van de poging van Washington om het land te omsingelen met strategische en militaire bondgenoten.

Vorige week zei een hoge Zuid-Koreaanse functionaris dat Seoul van plan is zijn deelname aan de Quad-werkgroep “proactief te versnellen”.

“Hoewel we ons nog niet bij de Quad hebben aangesloten, heeft de regering van Yoon Suk Yeol het belang ervan benadrukt in termen van haar Indo-Pacifische strategie”, vertelde de functionaris aan verslaggevers tijdens een bezoek aan Washington, DC, meldde Yonhap.