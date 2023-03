CNN

De hoofdstad van Zuid-Korea voegt in 2027 nog een kenmerk toe aan zijn skyline: de ‘Seoul Ring’, een 180 meter lang spaakloos reuzenrad.

De Seoul Metropolitan Government (SMG) kondigde aan dat de attractie zou worden gevestigd in Haneul Park in het noordoosten van de stad.

Spaakloze reuzenraden zijn een relatief nieuwe ontwikkeling. Normaal gesproken hebben reuzenraden kabels die door het midden lopen, maar de afgelopen jaren is de technologie geëvolueerd om de auto’s zonder kabels te laten draaien.

Het wiel zal niet alleen dicht bij het WK-stadion liggen, maar ook in de buurt van de Han-rivier, op een plek die bekend staat om zijn prachtige uitzicht over de stad.

In een persbericht waarin het wielproject werd aangekondigd, verklaarde de regering van Seoul dat de locatie van het wiel in Haneul (Koreaans voor ‘lucht’) Park om verschillende redenen was gekozen, namelijk de nabijheid van de noordgrens van het land.

“Aangezien het park geografisch dicht bij Noord-Korea ligt, zal de SMG zijn wens en wensen voor een verenigd Korea en nationale eenheid op de Ring concentreren.”

De Seoul Ring is een van de vele initiatieven die plaatsvinden in de wijk Sangam-dong, een voormalige stortplaats die nu wordt gebruikt voor milieuvriendelijke projecten. Volgens de regering zal het reuzenrad gebruik maken van groene technologie, zoals zonne-energie.

Zodra het voltooid is, zal de Seoul Ring 36 rijtuigen hebben, die elk maximaal 25 personen kunnen vervoeren. Als het zijn volledige capaciteit bereikt, kan het reuzenrad maar liefst 11.792 mensen per dag herbergen.

Het reuzenrad is vernoemd naar de maker, George Washington Gale Ferris Jr., een ingenieur die de attractie ontwierp voor Chicago’s World’s Columbian Exposition – een voorloper van de Wereldtentoonstelling – in 1893.

Momenteel staat het grootste spaakloze reuzenrad ter wereld in Shandong, China. Het meet 145 meter (475 voet) hoog.

Ondertussen is Ain Dubai – dat afgelopen herfst in de Verenigde Arabische Emiraten werd geopend – de recordhouder voor ’s werelds hoogste reuzenrad.