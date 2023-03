Zuid-Koreanen die tijdens de Tweede Wereldoorlog gedwongen waren om voor Japanse bedrijven te werken, veroordeelden dinsdag een nieuw compensatieplan dat door de Zuid-Koreaanse regering was ingevoerd en beweerden dat het “vuil geld” was.

Het plan was bedoeld om de slachtoffers te betalen met het geld dat was ingenomen door Zuid-Koreaanse bedrijven die profiteerden van de herstelbetalingen van 1965 met Japan in een poging een langdurig geschil tussen de twee landen te beëindigen.

‘Zou dat vuile geld niet accepteren’

De compensatieregeling van Zuid-Korea bevat geen nieuwe excuses uit Tokio en omvat alleen vrijwillige bijdragen van Mitsubishi en Nippon Steel – de twee betrokken Japanse bedrijven. De Verenigde Staten en Japan prezen het plan.

Maar wetgevers en activisten van de oppositie sloten zich bij de slachtoffers aan tijdens een bijeenkomst waar ze een volledige verontschuldiging en compensatie eisten van de betrokken bedrijven.

Yang Geum-deok, een voormalige dwangarbeider in een Mitsubishi-fabriek, zei dat ze zich nog nooit in haar leven “zo bedroefd” had gevoeld.

“Zelfs als ik sterf van de honger, zou ik dat vuile geld niet accepteren”, riep ze tijdens een protest.

Honderden wetgevers en activisten van de oppositie sloten zich aan bij de slachtoffers van dwangarbeid uit de Tweede Wereldoorlog tijdens de bijeenkomst waarin ze het plan van de regering aan de kaak stelden Afbeelding: Kim Hong-Ji/REUTERS

Het hoofd van de Democratische Partij van de oppositie, Lee Jae-myung, drong er bij de regering van president Yoon Suk Yeol op aan het “beledigende” plan in te trekken. Hij beweerde dat het “geen oplossing is en alleen maar nieuwe problemen zal creëren”.

Een duistere geschiedenis

Volgens gegevens uit Seoul werden tijdens het koloniale tijdperk ongeveer 780.000 Koreanen door Japan gerekruteerd voor dwangarbeid.

Japanse troepen dwongen ook Koreaanse vrouwen tot seksuele slavernij, waarvan de aantallen niet in de gegevens zijn vermeld.

Maar Japan heeft erop aangedrongen dat het akkoord van 1965 alle compensatiekwesties regelde.

Het verdrag had tot doel de gespannen betrekkingen tussen Tokio en Seoul te herstellen na de 35 jaar durende Japanse kolonisatie van het Koreaanse schiereiland tot het einde van de wereldoorlog.

Yeol verdedigde dinsdag ook het compensatieplan van zijn regering en verklaarde dat het cruciaal was voor niet alleen bilaterale maar wereldwijde “vrijheid, vrede en welvaart”.

De advocaten die de slachtoffers vertegenwoordigen, zeiden echter dat ze ondanks het plan van de regering zullen doorgaan met hun inspanningen om betalingen van de Japanse bedrijven veilig te stellen.

‘Het waren de Japanners die ons naar Japan hebben gesleept. Tot wie kunnen we ons wenden om excuses te eisen?’ verklaarde slachtoffer Kim Sung-joo tijdens de bijeenkomst.

aa/sms (AFP, AP, Reuters)