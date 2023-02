Een gemeinsame Militärübung Zuid-Afrika, China en Rusland verloren in de EU en in de VS Irritatie uit. Dass Zuid-Afrika met Moskau Zusammenarbeitet, train dem Westen Sorgenfalten auf die Stirn.

Viele Freunde hat Russland nach seiner Invasion in der Ukraine for fast onem Jahr nicht mehr in der Welt. Syrien en Nordkorea hoorden dazu, aber auch große Player in der Geopolitik wie China. Auch auf dem afrikanischen Kontinent hat Moskau einen guten Draht zu einem State: Zuid-Afrika.

Dort ist am Freitag ein gemeinsames Militärmanover mit Rusland en Chinese engelaufen. “Als we ons in de Vorbereitungsfase bevinden, vindt de hoofdman op 22 februari statt”, hij is van de militaire macht.