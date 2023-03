De negenjarige Hazel Newton wilde heel graag Zuid-Afrika zien spelen tegen het machtige Australië in de T20 World Cup-finale.

Newton, een pas bekeerde cricketfan die op ongeveer 20 minuten lopen van de Newlands Cricket Ground in Kaapstad woont, overtuigde haar vader om de ochtend voor de finale naar de grond te reizen om in de rij te gaan staan ​​om drie van de 3.000 extra te kopen kaartjes in de verkoop.

“Dit is de eerste keer dat ik haar interesse in sport zie tonen”, vertelde haar vader, Daniel, aan DW. “We kijken thuis niet vaak naar sport, maar het is leuk om haar zo opgewonden te zien. Ze vroeg me een cricketbat voor haar verjaardag te kopen!”

De finale van de T20 Wereldbeker Dames zag een recordaantal bezoekers voor een vrouwencricketwedstrijd Afbeelding: Shaun Roy/BackpagePix/empics/picture Alliance

Hazel zei dat het kijken naar de snelle bowler Shabnim Ismail die een levering van 80 mph (130 km / u) op televisie naar beneden stuurde, haar verslaafd maakte.

“Ik wil leren om de bal zo snel te gooien”, zei ze. “Het team is zo cool. Die wedstrijd was zo spannend.”

Hazel en Daniel Newton behoorden tot een record uitverkochte menigte van 12.782 toeschouwers die Zuid-Afrika zagen vallen, 19 runs te kort voor Australië, dat hun zesde titel en derde opeenvolgende titel won. Maar het toernooi en de inspirerende run van de gastheren naar de finale, was het begin van een nieuw begin voor vrouwencricket in het land.

Slechtst mogelijke start

Hoewel een bruisend, bruisend Kaapstad midden in de zomer tot de nok toe gevuld was, grapte een hotelreceptionist op de ochtend van de start van de competitie: “Voetbal is de sport waar we van houden, niet cricket.”

De gastheren hadden dus hun werk te doen, niet alleen om te presteren maar ook om hun landgenoten te overtuigen van hun sport. Het toernooi in Zuid-Afrika was tenslotte een vervolg op een spectaculair WK drie jaar geleden in Australië, waar 83.000 mensen de finale op de Melbourne Cricket Ground bijwoonden.

“We hoopten dat het niet al te gênant zou zijn met lege stadions”, zei allrounder Sune Luus. “Als vervolg op de MCG in 2020, denk ik dat we gewoon hoopten dat er een paar mensen naar de spelen zouden komen.”

Hun achtervolging liep bijna uit de rails voordat een witte bal werd gebowld. Hun oude vaste aanvoerder Dane van Niekerk, die 194 keer is afgetopt en wordt beschouwd als een van de beste allrounders van Zuid-Afrika, werd niet geselecteerd nadat hij een conditietest voorafgaand aan het toernooi met slechts 18 seconden had gezakt.

Het nieuws, dat 10 dagen voor de start van het WK kwam, leidde tot een golf van emoties. Hoewel de spinner sinds 2021 niet meer voor haar land had gespeeld, werd van haar verwacht dat ze de ploeg zou halen na haar herstel van het breken van haar enkel.

De vrouw van Van Niekerk, Marizanne Kapp, de allrounder in de frontlinie van het team, moest een dag later medelevend verlof krijgen voor de opwarmwedstrijd van het team. De emoties in het hele team bleven hoog toen het WK van start ging, met Kapp in tranen op de grens gezien vlak voordat de wedstrijd begon.

Kapp was terneergeslagen nadat haar vrouw, Dane van Niekerk, niet was uitgekozen voor Zuid-Afrika Afbeelding: Shaun Roy/BackpagePix/empics/picture Alliance

Zuid-Afrika opende hun toernooi daarna met een ellendige nederlaag van drie punten tegen Sri Lanka. Newlands was stomverbaasd tot een ongemakkelijke stilte, afgezien van het geschreeuw van het Sri Lankaanse contingent, met het verlies tegen een land dat volgens de Federation of International Cricketers’ Associations (VAIS) in januari “geen professionele structuren binnen de vrouwencricket” had.

Maar de gastheren keerden snel hun fortuin om en wonnen ruim van Nieuw-Zeeland en Bangladesh om een ​​plek in de knock-outfase veilig te stellen.

Momentumverschuiving

Ondanks de strijd van het team in het begin, was het aantal toeschouwers het enige dat geen probleem bleek te zijn voor de Momentum Proteas, zoals het Zuid-Afrikaanse cricketteam wordt genoemd. Hun openingswedstrijd tegen Sri Lanka trok 8.402 toeschouwers, toen een record voor een cricketwedstrijd voor vrouwen in Zuid-Afrika.

Hun wedstrijd in de halve finale tegen Engeland zorgde ervoor dat de concurrentie relevant bleef te midden van de spanning voor de allereerste ABB FIA Formule E Wereldkampioenschapsrace van de volgende dag in de stad. Echter, in de loop van drie uur, terwijl het publiek na het werk binnendruppelde, bouwden vurigheid en anticipatie op tegen de achtergrond van de Tafelberg terwijl Zuid-Afrika vocht voor een historische overwinning van zes runs.

Het bereiken van de finale was veel meer dan alleen een sportieve triomf. Het was de katalysator die het team nodig had om Cricket South Africa (CSA) ervan te overtuigen dat investeren in vrouwencricket noodzakelijk is.

“Ik denk niet dat we veel meer kunnen doen om het land te laten zien dat we het vrouwencricket serieus nemen”, zei Luus, de plaatsvervangende aanvoerder na het weglaten van Van Niekerk.

“Als je vrouwencricket nu niet serieus neemt, dan denk ik dat er geen hoop is”, zei Luus. “Je moet op de trein van vrouwencricket stappen.”

Allrounder Sune Luus, de vervangende kapitein van Zuid-Afrika Afbeelding: Shaun Roy/BackpagePix/empics/picture Alliance

Hoofdcoach Hilton Moreeng herhaalde de gedachten van zijn aanvoerder. “Als het ons moederlichaam niet motiveert, dan hebben we uitdagingen”, zei hij.

“Maar ik denk dat het kwartje nu is gevallen met betrekking tot waar vrouwencricket zich bevindt in de wereld en ook in het land,” voegde hij eraan toe.

Tijd voor een cricketcompetitie voor vrouwen

Anders dan op de openingsdag van het toernooi, werd Zuid-Afrika’s verlies van 19 punten tegen de Southern Stars in de finale begroet met gejuich van het recordpubliek.

Luus zei dat investeren in cricket voor binnenlandse vrouwen de enige manier was om Zuid-Afrika consequent concurrerend te maken ten opzichte van de veel geavanceerdere landen.

“We hebben ons best gedaan om de meisjes in het land de best mogelijke kans te geven”, zei ze. “We vragen al heel lang om een ​​nationale SA-competitie. Ik weet dat het budget beperkt is en dat er altijd beperkte middelen zijn en al die dingen.”

Luus wees op het feit dat de beste landen in het vrouwencricket, Australië, Engeland en India, nu allemaal professionele competities hebben – Engeland heeft de Women’s Cricket Super League, Australië de Women’s Big Bash League en de Women’s Premier League zal deze maand debuteren in Indië.

“Daarom zijn ze zo goed en hebben ze die diepgang, omdat ze competities hebben waar buitenlandse spelers komen spelen, en je went eraan om met en tegen ze te spelen”, zei Luus.

“We hebben onze meisjes de beste kans gegeven die we konden hebben,” zei Luus, “en het is aan CSA en alle betrokkenen om onze jonge meisjes hun beste kans te geven om carrière te maken met cricket.”

Bewerkt door: Davis VanOpdorp