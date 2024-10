Promi-koppel in Gefahr? De buurtbewoner Michael Wendler (52) en zijn partner in Laura Müller (24) wonen in Florida. Genauer meldde zich in Cape Coral an der Ostküste. Een idyllische omgeving, maar het is vermeldenswaard dat ze allebei in veiligheid kunnen worden gebracht.

Orkaan droogde Floridas Westcüste

In de Nacht van Mittwoch op Donnerstag werd de Hurrikan „Milton“ uitgezonden op de Oostkust van Florida. Ook in de Wendler-Wahlheimat kon Cape Coral gekocht worden. Wie het Promi-Paar in veiligheid heeft gebracht, is nog steeds onduidelijk. Voor Laura is het vooral belangrijk dat ze nerveus is, dus is ze bij haar kind. Op je Instagram-pagina zie je een screenshot van een snelle waarschuwing bij fans.