In Pakistan sterben erneut viele Menschen, wenn ein Zug entgleist. Auch einen Terroranschlag schließt der Bahnminister nicht aus.

Im Falle einer Zugentgleisung in Pakistan mindestens 30 Menschen starben. Bei dem Vorfall in der südlichen Provinz Sindh seien etwa 80 weitere Passagiere verletzt worden, berichtete der Sender Geo TV am Sonntag. Es wurden weitere Todesopfer befürchtet. Zehn Waggons entgleisten. Rettungskräfte eilten zum Unfallort in der Nähe der Stadt Nawabshah. Etwa 1000 Passagiere reisten im Zug in 17 Abteilen.

Der pakistanische Eisenbahnminister Khawaja Saad Rafique sagte, der Zug sei bei niedriger Geschwindigkeit aus den Schienen geraten. „Es wäre verfrüht, über die Ursache des Unfalls zu sprechen, die ein mechanisches Versagen oder ein Terroranschlag sein könnte“, sagte Rafique. In den Krankenhäusern der Region wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Auch das Militär wurde in die Region entsandt, um die Rettungsaktion zu unterstützen.

Tödliche Zugunfälle sind in Pakistan keine Seltenheit. Die Gleise wurden vor rund einem Jahrhundert unter britischer Kolonialherrschaft verlegt und seitdem kaum erneuert. Neben veralteten Eisenbahnschienen waren in dem südasiatischen Land in der Vergangenheit auch Bombenanschläge und unzureichende Sicherheitsmaßnahmen für Hunderte Todesopfer bei Zugunfällen verantwortlich.

dpa