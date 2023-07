Reisen mit der Deutschen Bahn wird nie langweilig: Züge haben Verspätung. sie steigen aus. Die Toiletten: außer Betrieb, ebenso die Klimaanlage. Beförderungsreihenfolge geändert. Defekte Punkte. Doch aus Frust werden unterhaltsame Geschichten – mit viel Humor – von Horst Ewers bis Johann König.

Die Deutsche Bahn – pünktlich ist hier nur die Überraschung. Wer schon einmal mit der Deutschen Bahn gereist ist – und Hunderttausende tun das jeden Tag, zig Millionen jedes Jahr –, hat immer etwas zu erzählen. Manchmal aus Frust, manchmal aber auch nach dem Motto: Eine Zugfahrt macht Spaß. Auch wenn der Humor immer im Auge des Betrachters liegt, kann man als Zuhörer von „Und sie bewegt sich!“ Ich kann nicht anders, als Spaß zu haben. Manchmal der Beginn eines schüchternen Lächelns, manchmal das laute Stottern, manchmal das rasselnde, minutenlange-kann-es-nicht-mehr-bekommen-Lachen.

„Und doch bewegt sie sich!“ ist unterhaltsam. Das liegt zum einen an der etwa zweieinhalbstündigen Laufzeit des Hörbuchs. Das liegt andererseits aber auch an den zehn Erzählern und ihren zehn Eisenbahngeschichten. Als Zuhörer taucht man ein, kann abschalten, sich treiben lassen: „Und doch bewegt es sich!“ Es ist fast so, als würde man einen Zug nehmen. Man hört nie auf zu lernen. Plötzlich weiß man, was es bedeutet, wenn es heißt, dass Menschen Pläne machen können, aber nur, damit Gott – oder in diesem Fall die Eisenbahn – etwas zum Lächeln hat.

„Große Probleme in meinem unteren Rücken!“

Da ist Horst Ewers und sein Bandscheibenvorfall. Von Natur aus nicht lustig. Wenn man aber mit der Bahn reisen möchte und einen Koffer dabei hat, der dann in ein ICE-Fach balanciert werden muss, könnte die Situation ganz schön lustig werden. Vor allem dann, wenn es sich bei dem Helfer um einen kommunikativen Menschen handelt, der in seinem Freundeskreis kürzlich einen Bandscheibenvorfall erlitten hat und dieser per Smartphone und Fotos im Zug sofort versucht, eine zärtliche Bindung zwischen den beiden Betroffenen herzustellen.

Die Absurdität des Ganzen gipfelt dann darin, dass Ewers früher aussteigen will, dann aber eine englischsprachige Frau auf dem Bahnsteig ihn bittet, ihren Koffer in den Zug zu hieven. Ewers versucht ihr klarzumachen, dass er hierfür der falsche Ansprechpartner ist. Aus welchem ​​Grund? „Große Probleme in meinem unteren Rücken!“

Birken und „Einkaufszentren mit Gleisanschluss“

„Großer Ärger“ hätte auch Stefan Schwarz passieren können. Der Grund: Der Zugbegleiter, früher Schaffner genannt, will nicht nur sein Ticket, sondern auch seine Unschuld. Na ja, fast zumindest. Die gute Frau ist eine Stripperin in Zuguniform, die im Zug auf einem Junggesellenabschied auftreten soll. Doch dank der „geänderten Wagenreihenfolge“ findet man sich plötzlich im falschen Abteil wieder. Doch bevor es zu bunt wird, ist die Sache aufgeklärt. Aber die Geschichte bleibt in meinem Kopf: „Ihre Tickets, bitte!“ Dass die „Birke die Hure des Waldes“ ist, spielt dabei fast keine Rolle: Die Passagiere im Abteil waren Jäger und aus ihrem Latein kann man als normaler Zugreisender immer etwas Nützliches lernen. Die nächste Smart-Shit-Party kommt bestimmt.

Dann könnten Sie auch mit Sätzen aus der Geschichte von Dietmar Wischmeyer glänzen: Die Eisenbahn hat sich beispielsweise als „Unternehmen der Zukunft“ bezeichnet. Ein Heuler. Die Bahnhöfe sind zu „Einkaufszentren mit Abstellgleisen“ verkommen. Und zuerst die ruhigen Orte. Vor allem in Hannover. Selbst für die dortige Herrentoilette im Hauptbahnhof ist Wischmeyer einen Nachruf wert. Wassermarsch!

Haben Sie vielleicht schon einmal versucht, den „Super-Sparpreis mit Fahrradticket 2. Klasse, nicht gültig im ICE in der Randzeit“ zu buchen? Wischmeyer hat es. Hätte er Helene Bockhorst vorher um Rat gefragt, hätte er gewusst, dass auch mit einer BahnCard 100 nicht alle Probleme gelöst wären. Aber hey, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen! Es spielt also keine Rolle, dass die Strecke ruiniert ist. Denn spätestens nach dem Genuss von „Und sie bewegt sich!“ Da kommt mir wieder das Sprichwort in den Sinn: Ist der Ruf erst einmal ruiniert, ist das Leben unverfroren! Und ganz ehrlich: Hauptsache, die Bahn fährt überhaupt. Auch wenn es nur Nena-mäßig heißt: „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“.