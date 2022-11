Zuerst auf CNN: Das Weiße Haus startet einen sechswöchigen Covid-19-Booster-Push

CNN

Die Biden-Regierung startet einen kritischen sechswöchigen Vorstoß, der darauf abzielt, die Covid-19-Auffrischimpfungen der Amerikaner in der Ferienzeit zu verstärken.

„Da Winter- und Feiertagstreffen gleich um die Ecke sind, werden mehr Amerikaner, die ihren aktualisierten Impfstoff erhalten, dazu beitragen, Tausende von vermeidbaren Todesfällen durch Covid-19 zu vermeiden. Die sechswöchige Kampagne wird sich darauf konzentrieren, Senioren und die von Covid-19 am stärksten betroffenen Gemeinden zu erreichen, indem sie die Impfung bequemer macht und das Bewusstsein durch bezahlte Medien erhöht“, heißt es in einem zuerst mit CNN geteilten Informationsblatt.

Bidens leitender medizinischer Berater, Dr. Anthony Fauci, startet die Kampagne während der Pressekonferenz im Weißen Haus am Dienstag, die wahrscheinlich sein letzter Auftritt vom Podium des Besprechungsraums vor seinem erwarteten Rücktritt im Dezember sein wird. Fauci, der unter sieben US-Präsidenten gedient hat und in den frühen Tagen der Pandemie ein bekannter Name wurde, wird die Dringlichkeit einer Impfung erläutern, da Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens ihre Besorgnis über das Zusammentreffen von Covid-19, RSV und der Grippe in dieser Saison geäußert haben .

Der Vorstoß kommt, da mehr als 35 Millionen Amerikaner bereits die aktualisierte, bivalente Auffrischimpfung erhalten haben, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, gegenüber Reportern an Bord der Air Force One. Aber das ist ein Bruchteil der berechtigten Amerikaner – 267 Millionen Amerikaner haben nach Angaben der US Centers for Disease Control and Prevention ihren primären Covid-19-Impfstoff erhalten.

Zu den Bemühungen, die am Dienstag angekündigt werden, gehört ein Plan des Gesundheitsministeriums zur Stärkung der bestehenden 70.000 Standorte, „einschließlich mobiler Einstellungen und Standorte in ländlichen und abgelegenen Gebieten“ sowie „Pop-up-Impfkliniken und Bildungsstände bei große Gemeindeversammlungen“, heißt es in dem Merkblatt.

HHS startet auch eine öffentliche Aufklärungskampagne mit Fernseh- und Digitalwerbung, die während der Weltmeisterschaft ausgespielt wird, sagte das Weiße Haus, mit einem besonderen Fokus „auf das Erreichen von Erwachsenen über 50 für Schwarze, Latinos, asiatische Amerikaner, einheimische Hawaiianer und Pazifikinsulaner (AANHPI), American Indian and Alaska Native (AI/AN) und ländliches Publikum.“ Darüber hinaus wird es eine „gezielte bezahlte Medienarbeit“ geben, um Amerikaner über 50 Jahre und Menschen mit chronischen Erkrankungen zu drängen, „sofort eine Behandlung zu suchen, wenn sie Covid-19 bekommen“. Diese Anzeige wird landesweit in 46 Fernsehmärkten laufen, sagte das Weiße Haus, sowie in sozialen und digitalen Medien.

Es werden auch 350 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln für kommunale Gesundheitszentren bereitgestellt, die „für mobile, befahrbare, begehbare oder gemeindebasierte Impfveranstaltungen, Partnerschaften mit gemeindenahen und religiösen Organisationen für Impfaktivitäten, und Sensibilisierung für den aktualisierten Schuss“, sagte das Weiße Haus, und Investitionen in Höhe von 125 Millionen US-Dollar in „Zuschüsse an nationale Organisationen, die Menschen mit Behinderungen und älteren Erwachsenen helfen, um Impfprogramme und -bemühungen der Gemeinschaft zu unterstützen“.

Die Zentren für Medicare- und Medicaid-Dienste werden am Dienstag neue Richtlinien zur Durchsetzung bekannt geben, „um sicherzustellen, dass Pflegeheime ihren Bewohnern und Mitarbeitern aktualisierte Covid-19-Impfstoffe und eine rechtzeitige Behandlung anbieten“, die Pflegeheime mit niedrigen Impfraten warnen, „die an eine staatliche Umfrage verwiesen werden Behörden für eine genaue Prüfung“ und könnten „durchgesetzt werden“.

Die neue Finanzierung für diese Bemühungen kommt auch, da das Weiße Haus den Kongress auffordert, 10 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Mitteln für die Reaktion auf Covid-19 als Teil des obligatorischen Regierungsfinanzierungsgesetzes aufzunehmen.

Diese 10-Milliarden-Dollar-Anfrage spiegelt eine Kürzung einer ursprünglichen 22,5-Milliarden-Dollar-Anfrage wider, die Anfang dieses Jahres eingereicht wurde und nicht erfüllt wurde.

„Wir brauchen zusätzliche Ressourcen, um sicherzustellen, dass wir über die notwendigen Dienstleistungen und Vorräte verfügen, um die Sicherheit des amerikanischen Volkes zu gewährleisten“, schrieb Shalanda Young, Direktorin des Büros für Management und Haushalt, letzte Woche in einem Brief an die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und warnte vor einem Versäumnis, dies zu finanzieren Anfrage „würde zu unnötigen Infektionen und Todesfällen im ganzen Land und auf der ganzen Welt führen“.

Der Antrag auf 10 Milliarden US-Dollar umfasst 2,5 Millionen US-Dollar, „um den kontinuierlichen Zugang zu Impfstoffen und Therapeutika (einschließlich für Nichtversicherte) beim Übergang zur Kommerzialisierung von Impfstoffen und Therapeutika zu gewährleisten, und für die Wartungskosten des strategischen nationalen Vorrats“, 5 Milliarden US-Dollar für die „Entwicklung der nächsten Generation Impfstoffe und Therapeutika“, 750 Millionen US-Dollar für die lange Erforschung und Behandlung von Covid-19 und 1 Milliarde US-Dollar an Finanzmitteln für das Außenministerium, um „Unterstützung bei der Prävention, Erkennung und Reaktion auf Covid-19 und andere Infektionskrankheiten bereitzustellen, einschließlich durch Impfstoffe und Tests und Behandlungen sowie durch Bemühungen, Lücken bei Routineimpfungen zu schließen.“

Frühere Bemühungen, die Finanzierung von Covid-19 für Impfstoffe, Tests und Behandlungen in diesem Frühjahr und Sommer zu übergeben, sind gescheitert. Beamte haben wiederholt vor den Folgen gewarnt, wenn diese Finanzierung nicht weitergegeben wird, da sie Schritte unternimmt, um die Reaktion auf Covid-19 auf den kommerziellen Markt zu verlagern, und „inakzeptable Kompromisse“ in der Reaktion der USA hervorgehoben.