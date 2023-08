Mark Zuckerberg ist in Aufruhr und bereit, mit seinem Tech-Rivalen Elon Musk zu kämpfen, bezweifelt jedoch, dass der „Käfigkampf“ zustande kommt, da X-Besitzer (ehemals Twitter) das Datum angeblich nie akzeptiert hat.

„Ich bin heute bereit“ Zuck postete am Sonntag auf seiner Social-Media-Plattform Threads: „aber nicht den Atem anhalten“, Er fügte hinzu, dass sein vorgeschlagener Termin, der 26. August, nie bestätigt wurde.

Die Bemerkungen erfolgen als Reaktion auf Musks Tweet vom Sonntagmorgen, in dem er ankündigte, dass er für den Kampf trainiere. „Hebe den ganzen Tag über Gewichte und bereite mich auf den Kampf vor.“ Er genannt.

In einem Tweet später am selben Tag behauptete der SpaceX-CEO dies „Der Kampf zwischen Zuck und Musk wird live auf X übertragen, wobei der gesamte Erlös an wohltätige Zwecke für Veteranen geht.“ Zuckerberg stand der vorgeschlagenen Idee skeptisch gegenüber „Eine zuverlässigere Plattform, die tatsächlich Geld sammeln kann.“









Der hohe Bekanntheitsgrad „Käfig-Match“ zwischen zwei Milliardären wurde erstmals im Juni erwähnt, als Elon Musk und Zuckerberg mehrere Tage lang in den sozialen Medien über Zuckerbergs Plan stritten, einen Rivalen zu Twitter zu starten. Als Veranstaltungsort wurde die Vegas Octagon Arena vorgeschlagen, in der UFC-Kämpfe stattfinden.

Musk schien es mit seinen Absichten, seinen Erzfeind zu bekämpfen, ernst zu meinen und hatte angeblich Anfang des Monats den ehemaligen UFC-Champion Khabib Nurmagomedov um Hilfe beim Training gebeten, wurde aber Berichten zufolge abgelehnt. Elon Musks Mutter versuchte, den Kampf abzusagen, und forderte die Leute auf, ihren Sohn nicht mehr dazu zu ermutigen, gegen den Meta-CEO zu kämpfen.