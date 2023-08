Die beiden Milliardäre haben sich in den letzten zehn Jahren größtenteils auf ein Hin- und Her-Spiel mit beruflichen und persönlichen Vorteilen eingelassen. Diese Rivalität hat in den letzten Monaten nur noch zugenommen, da Herr Zuckerberg schnell Threads eröffnete, nachdem er die Schwierigkeiten gesehen hatte, die Herr Musk bei der Übernahme von Twitter hatte.

Threads erlebte schon früh einen Begeisterungssturm und brach in der ersten Woche den Rekord für die schnellste Anzahl an Downloads aller Apps in der Geschichte. Das Unternehmen sagte, es müsse sich nun darauf konzentrieren, neue Funktionen hinzuzufügen, damit die Leute immer wieder zurückkommen, wenn die anfängliche Aufregung nachgelassen hat. Das hat Herrn Musk unter Druck gesetzt, weiterhin neue Funktionen für X einzuführen, die er als „Alles-App“ positionieren möchte, ähnlich den in China, Japan und Südkorea beliebten.

Ihr waghalsiges Vorgehen erreichte im Juni ihren Höhepunkt, als Herr Musk in einer Antwort an jemanden auf Twitter verkündete, dass er in einem physischen Käfigkampf gegen Herrn Zuckerberg antreten werde. Am nächsten Tag bestätigte Herr Zuckerberg, dass er mehr als bereit sei, und die beiden Männer nahmen an Gesprächen teil, die von Dana White, Präsidentin der Ultimate Fighting Championship, geleitet wurden. Es schien, als ob der Kampf „tatsächlich stattfinden könnte“, sagte Herr Musk später in einer Online-Diskussion.

Aber diese Gespräche scheinen in den letzten Wochen ins Stocken geraten zu sein, auch wenn Herr Musk gelegentlich im Internet darüber scherzte, dass dies der Fall sei Mit Freunden für das Spiel trainieren. Als Reaktion darauf veröffentlichte Herr Zuckerberg Fotos seines eigenen Trainingsprogramms mit professionellen brasilianischen Jiu-Jitsu-Kämpfern. Im Juli veröffentlichte Herr Zuckerberg ein Foto von sich selbst ohne Hemd nach einem Trainingskampf, auf dem er mit einem frisch gemeißelten Körper prahlte und seinen Eifer für den Sport bekräftigte.

Ein Sprecher von Meta lehnte eine Stellungnahme ab. Herr Musk antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Am Sonntag sagte Herr Zuckerberg, dass der Vorschlag von Herrn Musk, den Kampf auf (Die Plattform von Herrn Musk hatte im vergangenen Jahr technische Probleme und Pannen, darunter Probleme, als er seinen Auftritt mit Gouverneur Ron DeSantis aus Florida per Livestream übertrug, der Twitter nutzte, um seine Kandidatur für das Präsidentenamt anzukündigen.)