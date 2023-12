Status: 02.12.2023 10:59 uur

Tijdens de Bundesliga-wedstrijden zijn de voetbalfans in Berlijn bijzonder welkom: Am Samstag sollte der 1. FC Union Berlin beim Rekordmeister FC Bayern antreten. Maar het extreme winterweer in München komt aan het licht.

De Partie des FC Bayern München tegen Union Berlin in de Fußball-Bundesliga op Samstagnachmittag (15.30 uur) is te wijten aan het afgelasten van de extremen van Winterwetters. Dit is belangrijk voor de Münchner Verkehrsgesellschaft en de Duitse Fußball League (DFL) binnen de Vormittag.

Het FC Bayern, het spel en de eigen sfeer van de arena, zijn in de omliggende gebieden erg klein. „Grund sinds de extreme scènes van het voorbijgaan en het voorbijgaan van de nacht, is het einde het eerste voor de Same Days die komen. Als het mogelijk zou zijn, zou het spel in de Allianz-Arena immers naar de toekomst worden gebracht in op een duurzame manier. “De veiligheidsrisico’s en de verkeerssituatie zijn onvermijdelijk”, staat midden in de club.





Gefahr door Dachlawinen

Dachlawinen in de Allianz-Arena vormden een onzeker risico voor die toekomstige wedstrijden, die meer over FC Bayern gaan. „De Münchner Polizei werkt, de Häuser nicht zijn wellassen. Unter diesen Bedingungen kannach nicht gewährleistet zijn, dass das säine Durchführung ofs Spiels notnauwe Ordnungs- en Sicherheitspersonal in de Allianz Arena kann.“

„Als je je zorgen maakt, zullen we het spel veilig houden, omdat onze fans en supporters van Union Berlin absolute voorrang zullen genieten. Dit betekent dat de Allianz Arena zal profiteren van zware files en diverse files. gewährleistet. Über Nu kunnen we informeren u later, zodat we u zo snel mogelijk kunnen informeren“, aldus Bayern’s Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen.

Menschen müssen schlafen in Zügen

Sneeuw en ijs vallen op zaterdagochtend in Zuid-Duitsland voor een succesvolle verkeerservaring. De luchthavens in Münchner Flughafen zijn vóór 12.00 uur in de ochtend efficiënter gemaakt en morgen op dezelfde tijd. Bisher gezien voor de heutigen Tag beef 320 van de 760 geplante vluchten worden geannuleerd.

De spoorlijnen rond de Landeshauptstadt München moeten ’s nachts gesloten zijn en er zal gebruik worden gemaakt van de Duitse Spoorwegen (DB). Er werd rekening gehouden met het verkeersvervoer en het Hauptbahnhof in München. In Ulm en München moeten gasten in Zügen een extra nacht doorbrengen.

Vom Wetter-Chaos bij Münchner Flughafen maakte zich ook zorgen over de reisplannen van bondstrainer Julian Nagelsmann voor de uitgang van de EM-Vorrunde in Hamburg. Het Gala in de Elbphilharmonie begint om 18.00 uur aan het begin van de Duitse Fußball-Bundes zodat de Bundestrainer elkaar goed kan ontmoeten.

Voorbijgangers op zaterdagochtend over besneeuwde straten in München.

