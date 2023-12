Zu viel Schnee in München: Union-Spiel beim FC Bayern wegen Winterwetter absgesagt

Zu viel Schnee in München

–

Union-Spiel voor FC Bayern Wegen Winterwetter absgesagt









dpa Audio: Fritz | 02.12.2023 | Taufig Khalil | Afbeelding: dpa

Na de Bundesliga-wedstrijden zullen de voetbalfans zich zeker vermaken: ben bij de Union hetzelfde team als platenspeler bij Bayern. Maar het extreme winterweer in München komt aan het licht. Nu gaan we de komende jaren spelen.

De Partie von Union Berlin bei Bayern München in de Fußball-Bundesliga am Samstagnachmittag (15.30 uur) is dat de extremen van Winterwetters absagt zijn. Dit is belangrijk voor de Münchner Verkehrsgesellschaft en de Duitse Fußball League (DFL) binnen de Vormittag. Het FC Bayern, het spel en de eigen sfeer van de arena, zijn in de omliggende gebieden erg klein. „Grund sinds de extreme scènes van het voorbijgaan en het voorbijgaan van de nacht, is het einde het eerste voor de Same Days die komen. Als het mogelijk zou zijn, zou het spel in de Allianz-Arena immers naar de toekomst worden gebracht in op een duurzame manier. “De veiligheidsrisico’s en de verkeerssituatie zijn onvermijdelijk”, staat midden in de club.

Gefahr door Dachlawinen

Dachlawinen in de Allianz-Arena vormden een onzeker risico voor die toekomstige wedstrijden, die meer over FC Bayern gaan. „De Münchner Polizei werkt, de Häuser nicht zijn wellassen. Unter diesen Bedingungen kannach nicht gewährleistet zijn, dass das säine Durchführung ofs Spiels notnauwe Ordnungs- en Sicherheitspersonal in de Allianz Arena kann.“ „Als je je zorgen maakt, zullen we het spel veilig houden, omdat onze fans en supporters van Union Berlin absolute voorrang zullen genieten. Dit betekent dat de Allianz Arena zal profiteren van zware files en diverse files. gewährleistet. Über Nu kunnen we informeren u later, zodat we u zo snel mogelijk kunnen informeren“, aldus Bayern’s Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen.

De eerste dagen van het jaar tenslotte

Laut Union-Pressesprecher Christian Arbeit is een nachholtermin eerste in de komende jaren, die op Radio-eins vom rbb sagte. Beide ploegen zaten deze week in de problemen, maar we zien ze niet meer terug in de DFB-Pokal. Alles wat u moet weten over de statistieken van de Bundesliga-Spiele en Pokal-Spieltagen. In de komende weken sinds de laatste week tijdens de Champions League en een Bundesliga-Spieltag blockiert. De 1. FC Union is onderweg naar Berlijn. Omdat het verkeer op de luchthavens van München en de transportdiensten van het Hauptbahnhof in München goed geregeld waren, werden de reisarrangementen spontaan georganiseerd. „Bus, Pkw en Kleine Bussen“ dienen als transportvoertuig voor de constructie van de tafels.

Menschen müssen schlafen in Zügen

Sneeuw en ijs vallen op zaterdagochtend in Zuid-Duitsland voor een succesvolle verkeerservaring. De Flugbetrieb am Münchner Flughafen waren striktere manieren om dezelfde dag volledig voorbereid te zijn, waardoor er morgen op dezelfde dag een spreker zal zijn. De spoorlijnen rond de Landeshauptstadt München moeten ’s nachts gesloten zijn en er zal gebruik worden gemaakt van de Duitse Spoorwegen (DB). Er werd rekening gehouden met het verkeersvervoer en het Hauptbahnhof in München. In Ulm en München moeten gasten in Zügen een extra nacht doorbrengen. Vom Wetter-Chaos bij Münchner Flughafen maakte zich ook zorgen over de reisplannen van bondstrainer Julian Nagelsmann voor de uitgang van de EM-Vorrunde in Hamburg. Het Gala in de Elbphilharmonie begint om 18.00 uur aan het begin van de Duitse Fußball-Bundes zodat de Bundestrainer elkaar goed kan ontmoeten.

Een kijkje in de Münchner Allianz-Arena zaterdag om 13.00 uur met een webcam. Quelle: FC Bayern