Zu viel Lärm um nichts? (nd-aktuell.de)

Und noch immer dreht sich alles um Karl Marx und Friedrich Engels. Foto: imago/imagebroker

Für linke Verleger ist die Buchmesse in der Bankenmetropole Frankfurt am Main eher uninteressant – und auch viel zu teuer. Sie favorisieren die Leipziger Publikumsmesse, wo sie ihre politisch engagierten Ausgaben im persönlichen Gespräch mit den Lesern diskutieren können. Wie natürlich auch die linke Literaturmesse in Nürnberg, die wieder kurz bevorsteht. Und doch spukten Karl Marx und Friedrich Engels auch in diesem Herbst mutig und trotzig durch die Hallen der weltgrößten Buchschau am Main, ob als Kronzeugen in gesellschaftskritischen Publikationen oder als berühmte Blaue Reihe, neu erschienen im Berliner Karl Dietz Verlag , die 44-bändigen Marx-Engels-Werke (MEW). Die ist deutlich günstiger als die von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) bereitgestellte Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) – Fortsetzung jahrzehntelanger Editions- und Forschungsarbeit, unter anderem an der Akademie der Wissenschaften der DDR, deren materielles und immaterielles Vermögen sind allesamt von der neuen Stiftung BBAW übernommen worden, während das Humankapital verschmäht wurde. Und doch: Ein wichtiger Pfeiler, wissenschaftlicher Lieferant des Jahrhundertprojekts, das mit 65 Bänden inzwischen auf mehr als die Hälfte des geplanten Bandes (114 Bände) angewachsen ist, sind die „Beiträge zur Marx-Engels-Forschung“, die großteils wurden verfasst von Mitgliedern des Berliner Vereins zur Förderung der MEGA-Edition, einem der wichtigsten Ansprechpartner und Sprachrohr der internationalen Gemeinschaft der Marx-Engels-Forscher.

Auch die neueste Ausgabe der „Contributions“ präsentiert neue Erkenntnisse und Fundstücke, darunter Briefe von Jenny Marx und Clara Zetkin. Wer sich jedoch vom Titel der neuen „Beiträge“ eine Beschreibung von Marx’ Reise nach Paris erhofft, die im Zeitalter der Kutschen sicherlich beschwerlich und langwierig war, wird enttäuscht. Hier werden ernstere, wichtigere Themen verhandelt. Aber auch für Unterhaltung und Unterhaltung ist gesorgt.

Zum Beispiel mit Jennys Brief aus Paris vom 26. Dezember 1843. Rolf Hecker, Mitbegründer und Vorsitzender des MEGA-Freundeskreises, bietet dies hier gemeinsam mit Angelika Limmroth an. Die beiden vermuten, dass es sich bei dem an „Meine liebe, gute Louise“ adressierten und nicht vollständig erhaltenen Brief um Louise von Westphalen, die Schwägerin von Marx, handelte. Dies wird durch die Intimität von Jennys Zeilen verstärkt, auch wenn die formale Anrede in der heutigen Zeit irritierend wirken mag. Wer verwendet sonst noch den Vornamen in der Familie? „Wie könnte ich jemals, wie könnte ich jemals all die Liebe und Freundlichkeit vergessen, mit der Sie uns, die Fremden, die Einsamen, vom ersten bis zum letzten Moment unseres Zusammenseins so freundlich überschüttet haben; nein, es wird nie aus meiner dankbaren Erinnerung verschwinden, wie lieb und gut und teilnahmsvoll ihr alle wart, wie treu und sanft und fürsorglich in glücklichen und trüben Tagen“, schreibt Jenny ihrer (Halb-)Schwester von ihrem ersten Ehevater, dem Kreis Salzwedel Landrat und späterer Trierer Regierungsrat Ludwig von Westphalen.

Karl und Jenny Marx kamen am 11. oder 12. Oktober 1843 in Paris an und wohnten vermutlich ab dem 1. November bei der Familie des Mitstreiters Arnold Ruge in der Rue Vaneau im (damals) Pariser Vorort St. Germain, so Hecker /Limmroth. Aus dem Brief geht hervor, dass Jenny aus einer Provinzstadt stammt, sie ist begeistert und beeindruckt von der quirligen Seine-Metropole, auch fast ein wenig verängstigt, eingeschüchtert. Überrascht von der „Pracht und Pracht, die hier Ohren, Augen und Herz erfreut … Paris macht von Anfang an den großartigsten, wunderbarsten Eindruck. Überall weht einem der Geist herausragender Umstände und das Bewusstsein, in diesem großen Tumult der Welt persönlich unterzugehen, tut einem besonders gut, wenn man lange Zeit unter kleinlichsten Persönlichkeiten und familiären Reibereien gelitten hat.«

Jenny gewährt Louise einen Einblick in ihre Wohnung in aristokratischem Ambiente, in der der alte Glanz längst verschwunden ist. Ihre Unterkunft sei „sehr einfach und altmodisch“. „Dennoch in Mahagoni“, wie sie stolz anmerkt. Die kurz vor ihnen in Paris angekommenen Ruges leben „ganz einfach und bürgerlich“, notiert Jenny, deren Adelsfamilie sich dann in der etwas neidisch-spitzen Bemerkung verrät: „Herweghs leben fürstlich.“ entflohener revolutionärer Dichter »ein sehr liebenswerter Mensch, voller Herzensgüte und Ehrlichkeit, voller Verstand und Klugheit. Äußerlich interessant und elegant, er ist ein zarter, sehr leidend aussehender, feiner Herr, sie kompensierte und künstlich von Anfang bis Ende, voller Verständnis und Klugheit, aber ohne Herz, das Herz ist für ihren Georg bestimmt, der sie verwöhnt götzendienerisch.« Solche kaltherzigen, vielleicht eifersüchtigen Äußerungen von Jenny sind bekannt, überraschen uns aber immer wieder aufs Neue. Und wie ist Jennys Klage zu bewerten, dass nicht nur Fleisch, Butter, Eier, Feuerholz in Paris extrem teuer sind, mit der sie sich abfinden muss? „Aber was schwer zu verschmerzen ist, ist der Lohn für die Magd. Das scheint so gar nicht zum Bild der Ehefrau einer zukünftigen Vorkämpferin für die Rechte der Unterdrückten, Unterdrückten und Unterdrückten zu passen, der Vereinigerin der „Proletarier aller Länder“. hier inszeniert im Stil des bürgerlichen Journalismus, der gern jedes Wort von Marx oder seinen Anhängern missdeutet, um den Marxismus, den Kommunismus und jede darauf basierende emanzipatorische Bewegung zu verteufeln, hat sich Jenny wahrhaftig ihrem Karl und „der Sache“ geopfert so hieß es einst in einem Ausmaß, das menschliches Leid und Leidenschaft fast überstieg – das gilt natürlich auch für die treue Seele Helene Demuth, Haushälterin der Marxens und Mutter von Karls unehelichem Sohn Friedrich.

Womit wir bei einem weiteren aufopferungsvollen Mitstreiter für „die Sache“ wären. Sie war erst 27 Jahre alt, als Marx starb: Clara Zetkin. Peter Mönnikes und Marga Voigt gruben einen Brief aus, den sie am 22. Januar 1895 an Friedrich Engels schrieben, in dem die tapfere Sozialistin und Frauenrechtlerin die Ignoranz ihrer eigenen Kameraden beklagte. Ein Beschwerdebrief, geschrieben aus Wut darüber, dass die Redaktion des SPD-Zentralorgans »Vorwärts« ihren vernichtenden Artikel über eine ihrer Meinung nach banale und unzureichende Frauenrechtspetition nicht veröffentlichen wollte. Sie wirft den Genossinnen und Genossinnen vor, nicht verstanden zu haben, dass „die Frauenfrage nur im Kontext der allgemeinen sozialen Frage erfasst und gefördert werden kann“. Der stellvertretende Chefredakteur der Zeitung, Heinrich Brain, donnerte: „Wir stimmen Genossin Zetkin grundsätzlich zu, glauben aber, dass sie zu viel Aufhebens um nichts macht.“

Clara bat dann „Lieber Genosse Engels“, wie sie angesprochen wurde, um seine Meinung und seinen Rat. „Sie wissen sehr gut, dass unsere proletarische (arische) Frauenbewegung in ihren Anfängen von Frauenrechten infiziert war“, beginnt sie. Aber: „Es hat sich geändert. Unser deutsches Prolet. Frauenbewegung ist nicht primär Frauenbewegung, sondern proletarische Bewegung, klassenbewusste Arbeiterbewegung. In einer sauberen Scheidung hat sie sich vom Bürgerlichen getrennt. Frauenbewegung getrennt. Sie erkennt den Anspruch der Frauenrechte an. Forderungen aus bürgerlicher Sicht. Women out unterstützt auch solche Forderungen, soweit sie dies tun können, ohne den Boden des Klassenkampfes und des Proleten zu verlassen. Klasseninteressen zu vernachlässigen.“ Clara begründet ihre Kritik: „In Deutschland

Die neuen „Artikel“ bieten viel Menschliches, Allzumenschliches. Das ist schön. Denn das war weder Marx noch Engels fremd. Sie wussten auch, wie man fröhlich feiert. Und es sollte jedem klar sein, dass Marx nicht nur von Luft und Liebe leben konnte (was er genug tun musste), er musste versuchen, seine Werke sachlich unter die Leute zu bringen. Trotzdem, quel Überraschung, welch Überraschung, welch edle Geste: Er bittet seinen französischen Verleger ausdrücklich darum, sein „Capital“, den Höhepunkt seines wissenschaftlichen Oeuvres, „in einer Form und zu einem Preis erscheinen zu lassen, der die arbeit für die macht sie auch für den kleinsten Geldbeutel zugänglich«.

Rolf Hecker und Jean-Numa Ducange präsentieren dem deutschsprachigen Publikum Briefe von Marx und Engels an Maurice Lachatre, einen Anhänger des utopischen Sozialisten Saint-Simon, der auch die Veröffentlichung des weltberühmten Romanautors Alexandre Duma betreute, der in späteren Jahren war hauptsächlich anarchistische Autoren. Seinen Wunsch, „Le Capital“ herauszugeben, begründete er Marx folgendermaßen: „Ihr Buch ›Das Kapital‹ hat Ihnen in der Arbeiterklasse in Deutschland so viel Sympathie eingebracht, dass es ganz natürlich war, dass ein französischer Verlag die angebotene Idee aufgriff sein Land eine Übersetzung dieses meisterhaften Werkes.‘ An anderer Stelle räumt Lachatre ein, dass die Lesart „ziemlich schwierig“ sei.

Etwas Pikantes verspricht Carl-Erich Vollgraf. Er erinnert an einen gewissen Rudolf Petzet aus bayerischem Bildungsbürgertum, der als Legionär am Krimkrieg zwischen Russland und dem Osmanischen Reich teilgenommen hatte und Engels Informationen aus dem Krieg für seine Kriegsberichterstattung und -analyse lieferte. Von ihm erfuhr der „General“ (Engels Spitzname), dass die meisten Söldner nicht an russischen Kugeln starben, sondern an der katastrophalen Verknappung von Lebensmitteln und Medikamenten, „das Ergebnis der absoluten logistischen Unfähigkeit der ungeschulten englischen Versorgungsbastionen“, so Vollgraf . Dann schreibt er: „Petzet präsentiert sich in seinen ersten drei Briefen an Engels als leidenschaftlicher Marienverehrer.“ Er hatte schon Spaß mit ihr, bevor er zum Militär ging. Und wünscht sich immer noch seine „alte Liebe“ in ihren Armen. Vollgraf korrigiert nun einen Fehler, der noch in den Erläuterungen in MEGA 2-Volume-III/8 enthalten war. Petzets Mary war nicht Mary Burns, Partnerin von Friedrich Engels, sondern eine Mary Moran, die später einen Bruder von Mary Burns heiratete und mehrere Kinder hatte. Ihre erste Tochter, Mary Ellen Gorgina, mit dem Spitznamen Pumps, sollte im Haushalt von Engels aufwachsen und sie wie ihre Geschwister „Onkel“ nennen.

All diese persönlichen Details mögen manchen Linken unwichtig erscheinen, aber sie bringen uns Marx und Engels als Menschen näher. Dem Rezensenten sei verziehen, dass er sich zu sehr auf „Frauenkram“ konzentriert hat. Die Scientific Community wird in jedem Fall bei den neuen „Artikeln“ voll auf ihre Kosten kommen. Sie wird sich auf die Essays von Kaan Kangal zu Marx‘ „Bonner Hefte“ und seinem Verhältnis zu Bruno Bauer und von Jens Grandt zu „Nähe, Distanz, Diskrepanz“ zwischen Ludwig Feuerbach und Marx stürzen und sicher auch neugierig auf den Kommentar von Olaf Miemiec lesen über die berühmten Feuerbach-Thesen von Marx: »Winzig in der Größe, riesig im Gewicht.« Ein Highlight in den „Beiträgen“ sind Georg Bernard Shaws Erinnerungen an Friedrich Engels und Marx‘ Tochter Eleanor, notiert von Ivan Majski im Jahr 1940, was die weltweite charismatische Strahlkraft des „Mohr“ aus Trier noch einmal unterstreicht. Abschließend skizziert Dirk Krüger die Geschichte der umtriebigen Marx-Engels-Stiftung in Wuppertal, die sich in Zeiten des Kalener Krieges durch die Wirren eines epochalen Wandels trotz aller Unsicherheiten und Anfeindungen als standhaft erwiesen hat. Bravo!

Rolf Hecker/ Richard Sperl/ Carl-Erich Vollgraf: Marx‘ Weg von Bonn nach Paris. Beiträge zur Marx-Engels-Forschung 2020/21 Argument, 275 Seiten, gebr., 25 €