Nordkorea bricht seine diplomatischen Beziehungen ab: Die Volksrepublik will einem Medienbericht zufolge ein Viertel ihrer Botschaften schließen. Als Grund werden finanzielle Schwierigkeiten vermutet.

Berichten zufolge will Nordkorea bis zu einem Dutzend Botschaften auf der ganzen Welt schließen. Rund 25 Prozent der diplomatischen Vertretungen Pjöngjangs – darunter Spanien, Hongkong und mehrere afrikanische Länder – könnten abgeschafft werden, sagte Chad O’Carroll, Gründer der auf Nordkorea ausgerichteten Website NK Pro. Die Schließung der Botschaften bildete die Grundlage für „eine der größten außenpolitischen Umwälzungen des Landes seit Jahrzehnten“. Der Schritt wird Auswirkungen auf das diplomatische Engagement, die humanitäre Arbeit in dem isolierten Land und die Möglichkeit illegaler Einkünfte haben.

Nordkorea unterhält derzeit offizielle Beziehungen zu 159 Ländern und verfügt über 53 diplomatische Vertretungen im Ausland, darunter drei Konsulate und drei Missionen. Es gibt auch eine Botschaft in Berlin. Das für innerkoreanische Angelegenheiten zuständige Wiedervereinigungsministerium in Seoul sagte, der Rückzug spiegele die Auswirkungen internationaler Sanktionen wider, die darauf abzielten, die Finanzierung von Nordkoreas Atom- und Raketenprogrammen einzudämmen.

„Sie scheinen sich zurückzuziehen, weil ihre Devisengeschäfte aufgrund der Verschärfung der Sanktionen durch die internationale Gemeinschaft ins Stocken geraten sind, was es schwieriger macht, die Botschaften aufrechtzuerhalten“, sagte das Ministerium. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich Nordkorea in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation befindet und auch nur minimale diplomatische Beziehungen zu traditionell befreundeten Ländern aufrechterhält.

Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag, dass die Botschafter des Landes letzte Woche den Staatsoberhäuptern von Angola und Uganda „Abschiedsbesuche“ abgestattet hätten. Lokale Medien in den beiden afrikanischen Ländern berichteten über die Schließung nordkoreanischer Botschaften. Aus einer auf der Website der Partei veröffentlichten Korrespondenz mit der Kommunistischen Partei Spaniens geht hervor, dass die nordkoreanische Botschaft die Schließung in einem Brief vom 26. Oktober angekündigt hatte. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap schrieb, dass die Angelegenheiten Spaniens von der Mission in Italien bearbeitet würden.