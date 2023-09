Bundesfinanzminister Lindner klopft sich selbst auf die Schulter. Nach Jahren massiver staatlicher Krisenhilfe ist die Haushaltswende gelungen. Er will aber weiterhin Anpassungen vornehmen. Auch weitere Ausgabenwünsche lehnt er ab und verweist auf die bevorstehende Rückzahlung der Corona-Schulden.

Laut Bundesfinanzminister Christian Lindner wird das öffentliche Defizit in Deutschland in diesem Jahr die im Maastricht-Vertrag festgelegte Grenze von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) unterschreiten und im nächsten Jahr weiter auf zwei Prozent oder sogar weniger sinken. „Mit dem von der Bundesregierung vorgelegten Haushalt 2024 ist uns nun die Haushaltswende gelungen“, sagte Lindner bei einer Diskussionsveranstaltung im Finanzministerium. „Wir haben qualitativ noch einen langen Weg vor uns, denn die Zusammensetzung der Staatsausgaben überzeugt mich nicht.“ Es gibt zu hohe Zinsaufwendungen und steigende Sozialausgaben, was noch nicht der künftig notwendigen Zusammensetzung des Haushalts entspricht. „Deshalb müssen wir die qualitative Konsolidierung fortsetzen.“

Lindner fügte hinzu, er wolle eine moderat restriktive Finanzpolitik mit sinkenden Defizit- und Schuldenquoten. Zudem soll es keine neuen Steuerbelastungen geben. Eine Priorität besteht darin, die Investitionen auf Rekordniveau zu halten. Ab 2028 muss die Regierung damit beginnen, Sonderschulden aus der Corona-Pandemie abzubezahlen. Dadurch wird der Verschuldungsspielraum eingeschränkt, so dass dann nahezu ausgeglichene Haushalte nötig sein werden. Demnach muss der Staat auf zusätzliche und langfristige Mehrausgaben verzichten und die Wirtschaft durch den Verzicht auf Bürokratie ankurbeln.

Mit Blick auf die Diskussion um einen Industriestrompreis bestätigte Lindner, dass er einen solchen Preis „ordnungspolitisch äußerst skeptisch“ betrachte. Die zur Finanzierung der Strom- und Gaspreisobergrenze im Wirtschaftsstabilisierungsfonds nicht benötigten Mittel stehen hierfür nicht zur Verfügung, da der Rechtszweck klar definiert ist. „Wir werden weit weniger als die 200 Milliarden brauchen“, prognostizierte Lindner. „Die 140 Milliarden Euro, die wir nicht brauchen, werden wir einfach nicht als zusätzliche Schulden aufnehmen“, stellte er klar. „Diese Kreditermächtigungen werden einfach nicht genutzt und verfallen.“

Allerdings zeigte sich Lindner offen für eine Verlängerung des Spitzensteuerausgleichs für energieintensive Unternehmen, der eigentlich gestrichen werden soll. Es sei „etwas paradox“, über einen Industriestrompreis zu diskutieren und andererseits Energie für die betroffenen Unternehmen noch teurer zu machen. „Ich wäre bereit zu sagen, okay, eine nochmalige Verlängerung um ein, zwei Jahre könnte etwas sein“, betonte der Finanzminister. Obwohl er nicht sofort wusste, woher das Geld kommen würde, könne der Betrag dennoch im Bundeshaushalt „verwaltet“ werden.