Lothar Matthäus hat mal wieder etwas zu meckern: Zu hektisch und zu viele Namen nach außen – der Rekordnationalspieler kritisiert, was der FC Bayern in der Übergangszeit gemacht hat. Auch bei Borussia Dortmund lässt er kein gutes Haar. Eine wichtige Sache sei dort „das größte Problem“.

Lothar Matthäus hat die Transferaktivitäten des FC Bayern und alles drumherum kritisiert. Der deutsche Rekordnationalspieler schrieb in seiner Kolumne für den Sender Sky: „Grundsätzlich waren die Bayern zu hektisch auf dem Transfermarkt, haben viel zu viele Namen nach außen getragen und mit allen debattiert.“

Das war weder förderlich noch gab es den Kandidaten das Gefühl, wirklich der Spieler zu sein, den sie wollten. Genau wie Harry Kane. „Du wolltest es, egal was es kostet.“ Mit der Verpflichtung des England-Stars für mehr als 100 Millionen sorgten die Münchner Klubbosse für Aufsehen. Am letzten Tag der Sommer-Wechselperiode war Thomas Tuchels Wunschspieler João Palhinha jedoch nicht verpflichtet worden, woraufhin sich beim Trainer des Deutschen Meisters Enttäuschung und Besorgnis zeigten. Nach einigen Abgängen verfügt er über einen Kader von lediglich 22 Profis.

„Tuchel und die Bosse werden sich das jetzt vier Monate lang anschauen und eventuell im Winter noch nachlegen“, prognostizierte Matthäus. Beim FC Bayern beginnt die Saison im Frühjahr. Richtig wichtig wird es erst ab der K.-o.-Phase der Champions League. „Und Thomas Tuchel ist nicht der Einzige, der sich zu Recht darüber beschweren darf, dass es in der Defensive nicht genügend Alternativen gibt.“

Matthäus kritisiert die Spielweise des BVB

Matthäus blickte auch sehr kritisch auf die bisherige Spielweise des Vizemeisters Borussia Dortmund. „Haller ist außer Form, dem Mittelfeld mangelt es an Konstanz und Durchschlagskraft, und die Abwehr lässt viel zu viele Chancen zu“, schrieb Matthäus. Fünf Punkte aus drei Spielen gegen Mannschaften wie Köln, Bochum und Heidenheim, die qualitativ weit unter dem Potenzial des BVB liegen, zeugen von den Problemen. „In Dortmund muss sich schnell etwas ändern, sonst herrscht bald absolute Unzufriedenheit, nicht nur auf den Rängen des Signal-Iduna-Parks“, kommentierte der deutsche Weltmeister-Kapitän von 1990.

Für Dortmunds Trainer Edin Terzić sei die Art und Weise, wie die BVB-Mannschaft Fußball spiele, „das größte Problem“. Der Trainer „kann es sich nicht leisten, noch einmal so aufzutreten wie in den Auftaktspielen“, sagt Matthäus: „Sonst wird es richtig ungemütlich für ihn. Das will Borussia Dortmund nicht. Und es kann nicht nur daran liegen, dass die spielerische Meisterschaft verpasst wurde.“ ein Knaller am letzten Spieltag der Mannschaft.“