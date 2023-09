„Beide schrieben mir am Ende des Labor-Day-Wochenendes eine E-Mail, in der sie mir mitteilten, dass sie von Heritage dazu aufgefordert worden seien, ihre Namen von der Unterzeichnerliste zu streichen“, erzählte mir Roy. Im Gegensatz zu vielen Denkfabriken verfolgt Heritage seit langem eine Richtlinie, die von Mitarbeitern verlangt, ihre Veröffentlichungen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht im Widerspruch zur offiziellen Haltung der Stiftung stehen – eine Regel, gegen die das Paar offenbar verstoßen hatte.

Aber was Roy sagte, er könne nicht herausfinden, welcher Aspekt des Manifests ein Problem für Heritage darstellte, einst der hellste Stern am politischen Firmament der Reagan-Partei Washingtons.

„Wir haben dieses Dokument Mitte Juli veröffentlicht“, sagte er. „Sowohl Joel als auch Peter haben sich danach innerhalb weniger Tage angemeldet. Und hier sind wir, mehr als einen Monat später, und diese Bestellung kam über das Wochenende an. Was ist also in diesem Zeitraum von mehr als vier Wochen passiert? Hat sich die Position von Heritage in diesen vier Wochen verändert? Wenn das so ist, wie?“

Sie sagen es nicht. St. Onge reagierte nicht auf eine Bitte um einen Kommentar, und Griffith verwies mich an die Kommunikationsmitarbeiter von Heritage, die mich wiederum auf detaillierte Erläuterungen zur „One Voice“-Politik der Stiftung verwiesen und jüngste Äußerungen von Heritage-Präsident Kevin Roberts zitierten, in denen er den „Bindestrich-Konservatismus“ anprangerte „Der Impuls, die Bewegung zu unterteilen und daraus Rivalen zu definieren.“

Im Gegensatz zu irgendetwas im eigentlichen Dokument – ​​das von Populisten zunächst als harmloses Geschwätz abgetan wurde – scheint es eine Frage der Gesellschaft zu sein, die die Heritage-Gelehrten hielten: Eine Gruppe überwiegend Anti-Trump-Leute verfassten die Erklärung als implizite Reaktion auf 2022 Nationaler Konservatismus: Eine Grundsatzerklärung Manifest, ein viel MAGA-Dokument voller Breitseiten und Refrains gegen die Globalisierung, das größtenteils von Trump-freundlichen Großen unterzeichnet wurde.

In einem internen Bürgerkrieg, in dem es immer mehr zu Stammeskonflikten kommt, geht es weniger um die Worte in der Erklärung als vielmehr um die Namen darunter.

Und wenn Sie im Jahr 2023 versuchen, nicht mit Spendern und Aktivisten auf der Trumpy-Rechten in Konflikt zu geraten, sollten Sie sich am besten nicht auf die Seite des Establishments stellen, auch wenn deren Aussage ein Haufen Blödsinn ist .

Die Befürworter von Heritage gehen eine etwas anspruchsvollere Variante ein und behaupten, dass es die „FreeCons“ seien, die zu entscheiden versuchten, wer akzeptabel sei. „Der Sinn der Erklärung zum Freiheitskonservatismus besteht nicht darin, dass irgendjemand die verborgene Bedeutung genau herausfindet“, sagte Saurabh Sharma von American Moment, einer nationalkonservativ ausgerichteten Gruppe, die in einem Beirat für Kulturerbe sitzt. „Es ist die Aufgabe der Organisatoren dieses Briefes, das Zelt akzeptabler Meinungen und damit das Zelt akzeptabler Menschen zu errichten.“

Angesichts des Status von Heritage als „Mutterschiff“, sagte Sharma, „besteht ein Teil des Ziels darin, gute Beziehungen zu allen Fraktionen der konservativen Bewegung zu haben.“ Daher macht es im Rahmen der Koalitionshaltung keinen Sinn, den Mitarbeitern die Unterzeichnung eines Dokuments zu erlauben, mit dem versucht wird, eine Fraktion aus der konservativen Bewegung zu verbannen, die ihnen nicht gefällt.“

Er hat nicht unbedingt Unrecht. Eigentlich ist es eine ziemlich clevere Falle: Erstellen Sie ein Dokument, das ausdrückt, dass Sie die Freiheit lieben, und fordern Sie Ihre Rivalen heraus, es nicht zu unterschreiben. An diesem Punkt können Sie sagen: „Oh, Sie sind also dagegen.“ Freiheit?“ Die öffentliche Nichtunterzeichnung ermöglicht es Roy und seinen Verbündeten, sich als Märtyrer der freien Meinungsäußerung gegen die Trumpy Political Correctness der extremen Rechten darzustellen.

Aber was die Unaufrichtigkeit angeht, ist die Heritage-Position viel verrückter. Unter Roberts, der Ende 2021 das Amt übernahm, hat die Organisation ihre Haltung zu einer Reihe von Themen, bei denen sie früher mit konservativen Populisten in Konflikt geraten war, rasch geändert. Anstatt scheinheilig den Bindestrich-Konservatismus zu meiden, hat die Führung genüsslich das alte Establishment geschunden und den Schwerpunkt auf Populisten und Nationalisten gelegt.

Auch wenn die Heritage-Leute das Nationalkonservatismus-Manifest nicht unterzeichnet haben, machte Roberts seine Loyalität in einer Rede auf dem letztjährigen Parteitag der Fraktion deutlich: „Ich bin nicht gekommen, um Nationalkonservative einzuladen, sich unserer konservativen Bewegung anzuschließen, sondern um die klare Wahrheit anzuerkennen.“ Das Erbe gehört bereits zu Ihnen.“

„Es gibt keinen konservativen Kosmopoliten“, sagte er kürzlich in einer Rede. Soviel dazu, Menschen nicht zu verbannen oder die heilige Bewegung zu spalten.

In derselben Rede, die zwischen der Veröffentlichung des Freedom Conservatism-Manifests und der Aufforderung der Heritage-Mitarbeiter, ihre Namen zu entfernen, stattfand, kritisierte Roberts auch Roys Gruppe und sagte, sie „scheine viele der Fehleinschätzungen der Elite, die zur Schwächung der Rechten geführt haben, noch zu verschärfen.“ Zustand.“

„Wir stehen heute vor vielen unterschiedlichen Herausforderungen“, erläuterte er die Entwicklung der Stiftung. „Kulturmarxismus, Antiamerikanismus der Unternehmen, eine zunehmend bewaffnete Bundesregierung, elternfeindliche Schulen, Familienzerfall und die Krise der Jungen.“ Und Tatsache ist, dass Steuererleichterungen, Haushaltskürzungen und eine militärische Aufrüstung diese neuen existenziellen Probleme nicht lösen werden.“

Fair genug. Die Umstände ändern sich und auch die Meinungen sollten sich ändern können. Beständigkeit ist nicht immer eine Tugend. Die Regeln von Heritage zur Überprüfung Ihrer Aussagen sind kein Geheimnis. Aber der dramatische Wandel der Parteilinie und die mehrfachen abrupten Abgänge abweichender Mitarbeiter sowie die theatralische Missachtung früherer Verbündeter verleihen der gesamten Atmosphäre eine Politbüro-Atmosphäre.

„Es ist, als wären wir zurück im City College im Jahr 1938 mit Alkoven 1 und Alkoven 2 und den Trotzkisten und den Stalinisten“, sinnierte Tevi Troy, ein Veteran der konservativen Politikdebatten am Beltway und jemand, der nachdenklich über die Bedeutung von Think Tanks selbst geschrieben hat . Es war eine Zeit und ein Ort mit einer ganz anderen Politik, aber einem ähnlichen Gefühl der Gefahr – und einem ähnlichen Fetisch für Manifeste.

Machen Sie weiter und tun Sie den Unterschriften-Showdown als einen Haufen politischer Spinner ab, die sich als intellektuelle Gladiatoren verkleiden, aber bedenken Sie Folgendes: Während Heritage eine riesige Datenbank zusammenstellt, die darauf ausgelegt ist, die nächste GOP-Regierung zu besetzen, wurde das 22-Millionen-Dollar-„Projekt 2025“ verglichen ein konservatives LinkedIn – die Frage, wer beliebt ist und wer nicht, ist weit über die Welt der Think-Tank-Bewohner hinaus wichtig.

In einer Erklärung wies Andy Olivastro, Chief Advancement Officer von Heritage, das Thema als „Kleinigkeit“ ab und sagte: „Wir behalten die vor uns liegende Aufgabe im Auge: die konservative Bewegung für die Verbesserung unserer Nation und der Welt zu vereinen und zu mobilisieren.“ Es steht unglaublich viel auf dem Spiel, also müssen wir uns zusammenschließen, um zu verhindern, dass die Linke den Amerikanern den Kulturmarxismus zwangsweise einflößt.“

Aber trotz all des Geredes darüber, den Kampf gegen die Linke im Auge zu behalten, hat sich Heritage tatsächlich in den Kampf gegen den konservativen Dissens gegen den Trumpismus gestürzt. Manchmal ist es einfach nur schelmisch: Als das American Enterprise Institute letzten Herbst Liz Cheney bei seinem Vortrag zum „Constitution Day“ vorstellte, bot Heritage im gleichen Zeitfenster eine freche Gegenprogrammierung an: einen Vortrag von Harriet Hageman, der Trump-Bewundererin, die das getan hatte hat gerade den recherchierenden GOP-Spross vom 6. Januar abgesetzt.

In anderen Fällen macht es innerkonservative Rivalen geradezu wütend. Während der republikanischen Debatte im August stellte eine von Heritage gesponserte Anzeige die Hilfe für die Ukraine in Frage. Ein begleitender Beitrag vom Social-Media-Account der Stiftung deutete an, dass die amerikanische Hilfe Gelder wegsaugte, um Hawaii bei der Bekämpfung seiner Brände zu helfen. Der Beitrag wurde mit einem Bild eines geschäftigen, wohlhabend aussehenden Kiews illustriert. Was auch immer die Vorzüge der aktuellen Heritage-Position zur Kriegshilfe sein mögen, die Bilder wirkten eher wie kampagnenorientierte Hackerangriffe als wie Think-Tank-Ballast.

„Vorsätzliche Fehldarstellung und Verharmlosung des Konflikts“ schoss Klon Kitchen zurück, einer der ehemaligen Heritage-Gelehrten für nationale Sicherheit, der später in Fragen der Ukraine mit der Stiftung brach, auf X, der Plattform, die früher als Twitter bekannt war. „Offensichtlich und beleidigend.“

Als das „Freedom Conservatism“-Manifest zum ersten Mal erschien, schrieb ich, dass auf der rechten Seite eine faszinierende ideologische Debatte stattgefunden habe – aber bisher habe sie nur unter Leuten stattgefunden, die an Beltway-Politikfesten teilgenommen hätten, und nicht unter Kandidaten, die die Wähler wiederum unterstützen oder ablehnen könnten. Könnte sich das tatsächlich ändern? Letzte Woche hielt der frühere Vizepräsident Mike Pence eine Rede, in der er sich scharf gegen „den Sirenengesang des Populismus, der sich von konservativen Werten loslöste“ äußerte und dabei die alte Reagan-Aussage nutzte, dass es „eine Zeit der Wahl“ sei.

Roberts kritisierte die Rede natürlich. „Ich bin anderer Meinung, das tun wir alle bei Heritage“, sagte er gegenüber Fox Business. „Letztendlich versteht Vizepräsident Pence nicht, wie sich in dieser Rede zeigt, dass das, was er Populismus nennt, nur amerikanische Menschen sind, normale Amerikaner, die sagen, wir hätten genug von selbsternannten Eliten, die die Macht für sich beanspruchen, und nennen es so etwas, das sich gut anhört, und uns dann sagt, dass es tatsächlich gut für uns ist.“ (Einige Wochen zuvor hatte ein Heritage-Mitarbeiter bezeichnete eine Antwort von Pence während eines Forums von Tucker Carlson in Iowa als „disqualifizierend“..“ Im Gegensatz zu den Manifestunterschriften bleibt die Erklärung auf X aktiv.)

Wieder einmal war nicht klar, ob es um den Inhalt von Pences Kommentaren ging oder um die Gesellschaft, die er zu leisten schien.

„Ich glaube nicht, dass der Text dieser Rede, den Pence gehalten hat, irgendetwas enthält, mit dem sie nicht einverstanden wären“, sagte mir Tim Chapman, ein leitender Berater der gemeinnützigen Organisation Advancing American Freedom von Pence. „Ich denke, dass es bei der Meinungsverschiedenheit um die Assoziation mit bestimmten Spielarten des Konservatismus geht. Wenn man sich die Rede anschaut, handelt es sich im Grunde genommen um eine bewährte konservative Politik, für die Heritage seit 50 Jahren kämpft.“

Die Überwachung, wer in Ihr Team aufgenommen wird, ist seit langem ein Projekt von Bewegungsintellektuellen sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite. William F. Buckley Jr. wird in der konservativen Mythologie für die Exkommunizierung von Extremisten der John Birch Society gefeiert. Aber ab einem bestimmten Punkt wird die Unterscheidung ansonsten gleichgesinnter Leute zu einer Subtraktionsübung – eine, die die Führung von Heritage wie Hacker oder Schneeflocken aussehen lässt.

Chapman, ein überzeugter Konservativer und ehemaliger Stabschef des langjährigen Heritage-Gründers Ed Feulner, unterzeichnete Roys Manifest ebenfalls nicht. Er war jedoch nicht begeistert von der Idee, die Mitarbeiter dazu zu bringen, ihre Namen daraus zu entfernen. „Es ist definitiv ein ungezwungener Fehler“, sagte er diese Woche. „Die Aussage liegt durchaus im Rahmen einer legitimen Debatte auf der rechten Seite, und die nachträgliche Nennung Ihres Namens erweckt nur den Eindruck, dass Sie Teams auswählen.“