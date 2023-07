„Zu eng gefasst“: Klima-Klage aus formalen Gründen zurückgewiesen

Die Verfassungsrichter stellten nun fest, dass nicht all Teile – des von Experts as zahnlos kritisierten – Klimaschutzgesetzes angefochten wurden, die jedoch untrennbar sisterammenhängen, hieß es am Freitag in one Aussendung. Der Antrag sei zu ternauwernood gefasst.

Een van de mogelijke toepassingen is dat von den Antragstellern behauptete Verfassungswidrigkeit nicht beseitigen, teilte der VfGH mit. Der Verfassungsgerichtshof dürfe einer Norm durch Aufhebung bloßer Teile auch keinen völlig veränderten Inhalt verleihen, hieß es in der Erläuterung. Als de klimaschutzgesetzes im angefochtenen zijn opgesteld, kunnen ze een groot deel van de andere bescherming bieden, zodat de Bund nicht nur voor die Führung van Verhandlungen über Klimaschutzmaßnahmen, sondern für diese Maßnahmen insgesamt verantwortlich wäre. Der VfGH kon de Gesetzgeber een van de volgende Gesetzesinhalt nicht unterstellen.

Meer zum-thema Innenpolitiek „Unwirksamer Klimaschutz“: Kinderen klagen bij het Verfassungsgerichtshof WIEN. Zwölf Kinder und Jugendliche Reichen am Dienstag eine Klimaklage vor dem österreichischen Verfassungsgerichtshof ein, weil die … „Unwirksamer Klimaschutz“: Kinderen klagen bij het Verfassungsgerichtshof

Die Kinder und Jugendlichen, in der Namen der Antrag werden tot een einde gebracht, geboren sinds 2006 en 2015. Ze hatten laut VfGH kritisiert, dass das Klimaschutzgesetz leighlich eine Pflight enthalte, über Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen zu verhandeln, aber keine Verpflichtung, Ergebnisse zo erzielen. Dadurch habe der Gesetzgeber seine Pflicht verletzt, für den Schutz der Verfassungsrechtlich ankerten Kinderrechte zu sorgen. Als de kinderen veilig zijn voor schwerwiegenden beeinträchtigungen durch den Klimawandel, ze droegen beim Klimaschutz nicht auf eine im Zeitverlauf en über die Generations hinweg Gerechte Lastenverteilung Bedacht genommen, hatte es in dem Antrag geheißen.

Die andere regelung van klimaschutzgesetzes lief am 31. December 2020 aus, seither sind hierzulande keine gesetzlichen Treibhausgas-Reduktionszielwerte mehr vorgeben. Festlegens hebben ervoor gezorgd dat de Republiek tot 2040 klimaneutrale zo gestalten, met für Bund en Länder verbindlichen Emissionshöchstwerten für jedes Jahr. Tot 2030 zijn de Nettoausstoß halbiert zijn, zehn Jahre später wollte man bei nett Null anlangen. Er zijn torens van Verkehr, Landwirtschaft, Gebäude und Abfall, aber auch Teile der Energyerzeugung, die nicht onder het EU-emissiehandelssysteem viel.

„Drohende Strafzahlungen vermijden“

Mits de regels die mensen hebben om te voorkomen dat de Strafzahlungen, de Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) wiederholt debatteert en von bis zu neun Milliarden Euro bis 2030 gesproken. Ze zien de minister in de gesetzregelmäßig „auf sehr gutem Weg“, konnte aber noch immer keinen mit dem Regierungspartner akkordierten Begutachtungsentwurf vorlegen. Die ÖVP-betons, dass das Gesetz nicht oberste Priorität genieße en man Klimaneutralität auch else erreichen könne.

Mits fortschreibung der bisherigen Klimaschutzmassnahmen würde Österreich die EU-Klimaziele für 2030 klarverfehlen, kritisierte etwa Greenpeace den jungsten Umweltbundesamt-Bericht.

Aus gänzlich anderen Gründen wollte ein Rechtsanwalt Paragraaf 3 des Klimaschutzgesetzes vom VfGH aufgehoben haben. Er führte in seinem nun ebenfalls als unzulässig zurückgewiesenen Antrag aus, dass in den kommenden Jahren dramatische Maßnahmen van Erreichung der vorgegebenen Klimaschutzziele ergriffen waren müssten, die seine Erwerbsfreiheit sowie sein Recht auf Eigentum en auf Achtung des Privatlebens einschränken wür den .

Der Anwalt heeft geen idee, hoewel de vonk van de genannten Grote juwelen in een wel zeer grundrechtliche schützte Positie eingreifen würden, heelt der VfGH valt in der Aussendung fest. Ein Antrag auf Gesetzesprüfung kan nur dann inhaltlich worden behandeld, als die gegen die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes sprechenden Thinken im Einzelnen dargelegt werden neergezet, dat Verfassungsrichter. Als dit zwingende Vorschrift nicht tot een oorlog komt, wordt de Antrag gebruikt door jener der zwölf Kinder inhaltlich nicht bewertet, sondern formal zurückgewiesen.

Indes noch weitere „Klimaklagen“ zur Behandlung beim VfGH, ua der Antrag einer Frau, die een Multipler Sklerose, en sich hebben mehrere steuerliche Begünstigungen für die Luftfahrt wendet. Ebenfalls hebben geen enkele beoordeling gekregen van andere bedrijven die een einde hebben gemaakt aan het einde van het jaar en van Global 2000, gewonnen uit art. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) niet in staat om de staat te beschermen tegen ontwijkende von Naturkatastrofen en -gefahren die in staat zijn om een ​​antwoord te geven op de heersende heerschappij.

ePaper Lees Jetzt ePaper! Lees de tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten – jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper