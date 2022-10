Zu den Wirtschaftsnobelpreisträgern gehört der frühere Fed-Vorsitzende Ben Bernanke

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften wurde am Montag dem ehemaligen Chef der Federal Reserve verliehen Ben Bernanke und zwei weitere US-Akademiker, deren Arbeit Regierungen und Zentralbankern half, die globale Finanzkrise zu bewältigen und eine wirtschaftliche Depression wie in den 1930er Jahren zu vermeiden.

Herr Bernanke, der während der Krise Vorsitzender der Fed war, ist derzeit ein angesehener Senior Fellow an der Brookings Institution. Seine Mitempfänger sind Douglas Diamond, Ökonom an der University of Chicago, und Philip H. Dybvig, Ökonom an der Washington University.