Überwachung 2Der Start von wurde von all den typischen Problemen heimgesucht, die mit der Ankunft eines heiß erwarteten Titels einhergehen. Serverwarteschlangen sind Zehntausende von Spielern lang, und wenn Sie das Ende Ihrer langen Wartezeit erreicht haben, werden Sie entweder direkt gebootet, um sich kurzerhand wieder der Warteschlange anzuschließen – oder, wie ich es war, verlieren Sie Ihre Verbindung zu einem weitaus ungünstigeren Zeitpunkt Zeit, wie mitten in einem Spiel.

Eine neue Telefonnummernpflicht verursacht ebenfalls gleichermaßen Stress und Kopfschmerzen Überwachung 2 Spieler. Letzte Woche als Teil seiner Wettbewerbsintegritäts- und Sicherheitsinitiative „Defense Matrix“ angekündigt Überwachung 2 Spieler müssen eine gültige „Postpaid“-Telefonnummer angeben, um spielen zu können. Voice over Internet Protocol (VoIP)-Dienste und „Prepaid“-Pläne waren nicht akzeptabel, und diese Prepaid-Beschränkung hindert viele Leute bei nationalen US-Betreibern wie Cricket, Metro by T-Mobile und Mint Mobile daran, zu spielen.

Die Verwendung von Telefonnummern ist kein neuer Weg, um Betrug und Missbrauch in Multiplayer-Spielen zu bekämpfen. Laser sagte, er sei in der Lage gewesen, seine Nummer zu verwenden, um Ranglisten zu spielen Dota 2 passt seit jahren ohne probleme.

Prepaid-Pläne sind budgetfreundlich für Familien mit niedrigem Einkommen und können eine praktischere, wirtschaftlichere Wahl sein, da sie zumindest in den USA in denselben Mobilfunknetzen von Premium-Carriern wie Verizon betrieben werden. In Übersee scheint Prepaid eine gängigere Art zu sein, um Dienste zu erhalten, insbesondere in großen Gaming-Märkten wie Südamerika und Südasien.