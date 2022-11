Zu den in England geborenen Spielern, die bei der Weltmeisterschaft, aber nicht bei den Three Lions die Hauptrolle spielen werden, gehören Tariq Lamptey, Matty Cash, der „polnische Cafu“, sein Teamkollege Jude Bellingham und das Neun-Mann-Kontingent von Wales

England trifft auf mehrere bekannte Gesichter, wenn es nächste Woche in die WM-Saison in Katar geht.

Das diesjährige Winterturnier wird aus mehreren Gründen einzigartig sein, einer davon ist, dass unglaubliche 137 Spieler ein anderes Land repräsentieren werden als das, in dem sie geboren wurden.

AFP Sterling war Englands bester Spieler bei der Euro 2020 und wird in Katar eine Schlüsselfigur sein

Das macht 16 Prozent des gesamten Pools aus, wobei die Änderungen der FIFA-Regeln in Bezug auf internationale Loyalitäten einen dramatischen Anstieg auslösen.

England hat in den letzten Jahren mit dem in Jamaika geborenen Talisman Raheem Sterling sowohl profitiert als auch den Preis für die Änderung bezahlt.

Doch wenn die Dinge anders gewesen wären, würde der in Leeds geborene Erling Haaland Harry Kane im Angriff unterstützen …

An anderer Stelle kann sich Senegal mit dem in Frankreich geborenen Kalidou Koulibaly als Kapitän rühmen, während Inaki Williams gegen seinen jüngeren Bruder Nico antreten muss, sollte Ghana bei der Weltmeisterschaft gegen Spanien antreten.

Aber für Gareth Southgate könnte er in der Gruppenphase in Katar von mindestens ZWÖLF Stars heimgesucht werden, die er berufen hätte können!

Ghana – Tariq Lamptey

Lamptey hat seit seinem Wechsel von Chelsea im Jahr 2020 für Brighton in der Premier League geglänzt.

Der 22-Jährige, der in Hillingdon geboren wurde, vertrat die Three Lions auf U18-, U19- und U20-Ebene.

Der Verteidiger absolvierte dann zwei Länderspiele für die U21, bat aber darum, aus dem englischen Kader für die Qualifikationsspiele zur U21-Europameisterschaft in diesem Sommer ausgeschlossen zu werden.

Lamptey qualifiziert sich durch seine Eltern für Ghana und wechselte bereits im September zu der westafrikanischen Nation.

Er hat bisher ein Spiel für die Black Stars absolviert – eine 0:3-Niederlage gegen Brasilien –, wurde aber in den Kader von Otto Addo für Katar aufgenommen.

AFP Lamptey könnte für ein Breakout-Turnier für Ghana in Katar gesetzt werden

Polen – Matty Cash

Cash wird seit seinem internationalen Wechsel im Oktober 2021 von seinem Verein Aston Villa liebevoll als „polnisches Cafu“ bezeichnet.

Der Rechtsverteidiger gesellt sich zu Vereinskollege Jan Bednarek als einer von nur zwei Vertretern der Premier League zu Robert Lewandowski und Co.

Cash wurde in Slough geboren und hat seine gesamte Karriere damit verbracht, in den heimischen Ligen bei Nottingham Forest und jetzt bei Villa zu spielen.

Dennoch qualifiziert er sich durch seine Mutter Barbara und seinen verstorbenen Großvater, der in Stanislawow geboren wurde, für Polen.

Einen Monat nachdem er seine Treue zu den Eagles bestätigt hatte, erhielt Cash seine erste Einberufung in das polnische Team für die WM-Qualifikationsspiele gegen Andorra und Ungarn.

Er würde in beiden Spielen auflaufen und in diesem Jahr weitere fünf Länderspiele bestreiten, wobei er sein erstes Tor für sein Land gegen die Niederlande erzielte.

Getty Cash hat bereits fünf Länderspiele für sein Land bestritten und wird nun nach Katar reisen

USA – Giovanni Reyna, Cameron Carter-Vickers und Antonee Robinson

Amerika wird bis zu drei in England geborene Spieler in seinem Kader haben, wenn sie nächste Woche gegen die Männer von Gareth Southgate antreten.

Superstar Reyna von Borussia Dortmund bleibt die Wahl des Haufens, der neben seinem Teamkollegen Jude Bellingham hätte antreten können, wenn die Stars ausgerichtet gewesen wären.

Der offensive Mittelfeldspieler, der sich auch für Portugal und Argentinien qualifiziert hatte, wurde in Sunderland als Sohn von Ex-Black-Cats-Star Claudio Reyna geboren.

Es wurde angenommen, dass England Gio Reyna überwacht, aber der 20-Jährige kam durch die USMNT-Jugendränge und entschied sich dafür, seine internationale Zukunft 2020 der A-Nationalmannschaft zu widmen.

Aber er ist nicht der einzige, da der US-Teamkollege Carter-Vickers in Southend geboren wurde, sich aber auch gegen England entschieden hat.

Der keltische Verteidiger und ehemalige Absolvent der Tottenham Academy ist der Sohn des amerikanischen NBA-Stars Howard Carter, hat aber eine englische Mutter.

Fulham-Star Robinson mit dem Spitznamen „Jedi“ rundet das Trio ab, das in Milton Keynes geboren und in Liverpool aufgewachsen ist.

Sein Vater Marlon wuchs in New York auf und spielte später College [European] Fußball an der Duke University.

AFP Die in Sunderland geborene Reyna spielt an der Seite von Leeds-Star Brenden Aaronson für die USA

Kanada – Ike Ugbo

Les Rouges haben in Katar zwei in Großbritannien geborene Stars in ihren Reihen, wobei sich der Schotte David Wotherspoon Ugbo anschließt.

Letzterer wurde in Lewisham geboren und zog als Kind mit seiner Familie nach Kanada.

Nach seiner Rückkehr nach England trat er der Chelsea-Akademie bei und vertrat die Three Lions in der Jugend unter 17 und unter 20.

Ugbo qualifizierte sich über seine Eltern auch für Nigeria, aber der Stürmer von Troyes entschied sich im November 2021 für Kanada.

AFP Ugbo kam diesen Sommer nach vier Jahren bei Chelsea dauerhaft zu Troyes

Wales

Die Dragons werden sage und schreibe NEUN in England geborene Spieler haben, wenn sie nächste Woche in einem Battle of Britain gegen die Three Lions antreten.

Alle diese Listen sind noch bei englischen Klubs in den Büchern – acht sind derzeit an diesen Ufern tätig, und der letzte, Ampadu, ist von Chelsea nach Italien ausgeliehen.

Der Rest umfasst das Bournemouth-Duo Mepham und Moore sowie Fulham-Flitzer James und Nottingham Forest-Star Johnson.

Ethan Ampadu – Exeter

Chris Mepham – Egge

Jonny Williams – Pembury

Joe Morrell – Ipswich

Matthew Smith – Redditch

Sorba Thomas – Newham

Daniel James – Rumpf

Kieffer Moore – Torquay

Brennan Johnson – Nottingham