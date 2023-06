Nach seiner Ankündigung Anfang dieses Jahres auf dem MWC Barcelona ist das ZTE nubia Neovision Glass nun in der EU, im Nahen Osten, im asiatisch-pazifischen Raum und in Südafrika im freien Verkauf erhältlich. Das tragbare, am Kopf montierte Display verfügt über ein Micro-OLED-Display, das eine Auflösung von 1080P pro Auge liefert, wobei der virtuelle Bildschirm auf bis zu 120 Zoll skalierbar ist.

Die Spitzenhelligkeit liegt bei 1.800 Nits und Sie erhalten ein Sichtfeld von 43° sowie eine Myopie-Einstellung von 0–500°. Das Headset wiegt nur 79 Gramm und kann an eine Reihe von Geräten angeschlossen werden, von Smartphones über Tablets und Laptops bis hin zu Spielekonsolen und Drohnen. Darüber hinaus bietet es Hi-Res-Audio-Unterstützung über seine an den Stielen angebrachten omnidirektionalen Lautsprecher.

Der Preis für Neovision Glass liegt bei 529 $/549 €/479 £ und ist ab heute bei ZTE in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, im Nahen Osten, im asiatisch-pazifischen Raum und in Südafrika erhältlich.

