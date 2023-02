(dpa) – Das ProSieben-Quiz „Wer stiehlt mir die Show?” hat seinen Erfolg am Sonntagabend ausgebaut. Onder de 14- tot 49-jarigen hebben de Sendung dieses Mal 19.4 Prozent Marktanteil (1.24 Millions Zuschauer) en lag damit in dieser werberelevanten Altersgruppe fast auf Augenhöhe mit dem “Tatort”. Er waren 1,84 miljoen mensen en 7,1 Prozent am Bildschirm dabei.

Dieses Mal moderierte kein Prominenter the Sendung, sondern Zuschauerin Helena. Ze konnte die Sendung aber im Finale maar nicht verteiden en gab die Gastgeberrolle letztlich wieder en Joko Winterscheidt ab. Die Show werd altijd gehouden in de dienstdagen van Vorangegangenen Staffeln.

Stärkste Sendung zur besten Sendezeit war der Wiener “Tatort”. Den Fall „Was ist das für eine Welt“ sahen im Ersten ab 20.15 Uhr 8,96 Millionen Zuschauer (28,8 Prozent). Die Ermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) en Bibi Fellner (Adele Neuhauser) beschäftigte in die aflevering een erstochener Informatiker. Das Romantikdrama “Nächste Ausfahrt Glück” met Valerie Niehaus en Dirk Borchardt lockte im Zweiten 4,16 Millionen (13,4 Prozent) voor die Mattscheibe.

RTL hatte das Actionabenteuer “Jurassic World: Das gefallene Königreich” zu beets – das wollten 2,44 Millionen (8,7 Prozent) sehen. Das Vox-Kochduell “Kitchen Impossible” met Tim Mälzer en Thomas Bühner heeft 1,38 Millionen Zuschauer (5,8 Prozent) opgeleverd.

Mit der Kabel-eins-Berufsdoku „Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand“ vervoerde 980 000 Menschen (3.3 Prozent) den Abend. Zat.1 van de superheldenfilm „Wonder Woman“ met Gal Gadot, Connie Nielsen, Robin Wright en Chris Pine in het programma – met een prijs van 950.000 Leute (3.6 Prozent) voor Einschalten. De Amerikaanse Komödie „Bad Neighbours 2“ met Seth Rogen, Zac Efron en Chloë Grace Moretz heeft voor RTLzwei 300.000 Zuschauerinnen en Zuschauer (1 Prozent) gewonnen.