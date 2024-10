Met een vermogen van 4 kilowatt en 4000 watt vermogen is de Delta Pro 3 een krachtige en krachtige krachtcentrale. Als u uw tuin praktisch kunt verzorgen, is dit een ideale oplossing voor balkonwerk en voor mobiel gebruik.

De Delta Pro 3 is de grootste langzame krachtcentrale, waarvan Ecoflow in gebruik is. Leistung en Kapazität der Batterie reichen aus, kostenlos Geräte gleichzeitig für langere Zeit mit Strom zu versorgen. U kunt ook de balkonwerken en andere fotovoltaïsche zonne-energie gebruiken om energiezuinig te produceren. ntv.de met Powerstation-Monster ausprobiert.

Met de teleskopgriff kun je een zware rolkoffer dragen. (Foto: kwe)

Dit komt omdat de legendes van de mens, de „tragbar“ van beide Delta Pro 3, het vermelden niet waard zijn. De krachtcentrale heeft een zwart-witte aanslag en is met 69,3×34,1×41. Zentimeter voor betere prestaties compact, met een gewicht van 51,5 kilo. Mobil ist der Zutreffendere Begriff, met twee Rädern en een Teleskopgriff ausgestattet, laten we eens kijken dat de Gerät relatieve bequem van A naar B rolt.

Sterk genoegen voor alle Geräte

Het vermogen van de Delta Pro 3 bedraagt ​​4096 Wattstunden (Wh), tevens circa 4 Kilowattstunden (kWh). Er zijn vier AC-stopcontacten, die energie tot 4000 Watt (W) kunnen leveren. Kurzzeitig sinds sogar tot 8000 W mogelijk. Dit resulteert in betere prestaties, zoals tv- of keukengerei met een stroomverbruik van 120 W, meer dan 30 uur.

Een volgende pagina om een ​​manier te vinden om een ​​stacaravan te huren. (Foto: kwe)

Meer informatie over een camperaankoop voor de woninginrichting met beide 12 volt installaties (DC 5521/Anderson). Twee USB-C-aansluitingen zijn maximaal 100 W, twee USB-A-aansluitingen zijn maximaal 18 W.

Vale Anschluss- en Lademöglichkeiten

Je vindt de man in de Delta Pro 3 met twee vakken voor optionele accupakketten, die een capaciteit van 4 kWh hebben. Insgesamt is te gebruiken voor twee pakken, ook goed voor 12 kWh.

De Delta Pro 3 biedt meer mogelijkheden, waardoor je hem kunt laden. Er is een openbaar pad dat u met een stekker kunt aansluiten op de AV-ingang. De mens kan ook een andere accu met 1600 W zonnepaneel of 12 V-aansluiting voor een auto gebruiken.

Die Rückseite mit Ladeanschlüssen en Buchsen für Zusatzakkus. (Foto: kwe)

De krachtcentrales zijn in combinaties ingebouwd, die 7000 watt kunnen weerstaan. Dan is het sie von 0 auf 80 Prozent in rundvlees 45 Minuten geladen. Schnell is met een stunde op een van de heischen Steckdose.

Snel tanken en vertragen

De Angabe von 80 Prozent is geen Schummelei, een kurze Zeiten zu können. Laad de batterijen op terwijl ze schoon zijn. Verguld goud voor Bereiche subhalb von 20 Prozent. U kunt de Ecoflow-app gebruiken om ervoor te zorgen dat het veilig is en dat Delta Pro 3 stopt met laden en lossen. In de test lees je meer over 30 minuten, dat is na 80 minuten 20 minuten.

De accu is bijzonder compact vanwege de geavanceerde Cell-to-Chassis Technology (CTC). (Foto: Ecoflow)

Bovendien gaat de krachtcentrale lang mee, omdat het accupakket met lithium-ion-fosfaatcellen het beste is, dat in dit geval ook over een voor de hand liggende lithium-ion-accu beschikt. Dus laat de reparateur Kapazität der Batterien nach 4000 Zyklen noch 80 Prozent betragen. Er zijn een aantal dingen die sterven na elf jaar herfst. De garantie duurt niet lang, maar de reparateur blijft nog jaren functioneren.

Ideale Ergänzung van PV-Anlagen

De elektriciteitscentrale is getest met een 200 W zonnepaneel van Ecoflow, dat met 150 W liefde in de zomerzon staat. Damit toont de zwarte etliche Tage, die Delta Pro 3 zal vullen. Het grootste deel van de tijd zul je vanaf het begin bedekt zijn met een grote hoeveelheid ongebruikte onderdelen – 0,5 kWh voor de Spülmaschine die gemakkelijk kan worden schoongemaakt en zo snel mogelijk kan worden verwijderd .

Je kunt ook de Automatik installeren, die compatibel is met de Delta Pro 3, zodat de oplader niet beschikbaar is. Dat is muurvrij functioneren. Zolang je voor de situatie zorgt, heeft Gerät er geen last van. Je kunt er ook plezier aan beleven als je de Delta Pro 3 automatisch ontvangt.

Wer seine Batterie liebt, der schiebt – die Regler auf 20 en 80 Prozent. (Foto: kwe)

Effectiever is het om de elektriciteitscentrale te combineren met een balkon onder de PV-installatie op het dak. Hier vindt u alle energie die u nodig heeft, ’s nachts of bij bewolkt weer. In de App vind je meer mogelijkheden om je prestaties te optimaliseren.

App hoed viel op bieten

Zo kunt u genieten van uw elektriciteitscentrale met een flexibel actueel schema met de beste prijzen voor de stroomvoorziening en een flexibeler tarief voor het opladen van uw eigen zonne-energiesysteem. Leider kan een man in Duitsland zijn die keinen stromtarif en dessen daten automatisch übernehmen, zonder moer Nutzungsdauer en Preis zelf eintragen.

Eén reden is dat er een reserve is voor het accupakket dat beschikbaar is voor de stromausfälle. Wilt u de Delta Pro 3 zien dan ontvangt u energie van de Netz en ontvangt u de toeslag onder uw dieetniveau. Ansonsten is ook verkrijgbaar bij de meegeleverde PV-Anlage.

Sicher is sicher

Deze stroomkwaliteit is veilig, met een elektriciteitscentrale met zo’n hoge capaciteit in haar eigen vier muren, zoals de veiligheid van een aparte rol. Dafür hat Ecoflow meer Maßnahmen ergriffen. Met een batterijbeheersysteem zijn er 40 verschillende indicatoren beschikbaar en is de levensduur van de batterij na IP68 veilig voor opslag en water. Vermijd deze kritieke rampen. De gecombineerde elektriciteitscentrale is niet nat, maar er is wel een vakantiefeest.

De Delta Pro 3 heeft ook empfindlichen elektronica die geschikt is voor pc’s. Als je je onderzoek en structuur wilt veranderen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de stroom binnen 10 milliseconden wordt georganiseerd en dergelijke verstoringen en datingplezier wordt voorkomen.

Voor een man die een elektriciteitscentrale in zijn werkomgeving heeft, is het nuttig om zelf een man te zijn, ook al is hij de eerste die een goede baan heeft. Ik test het leven op een manier die zo ontspannen is, dat het niet zo erg is. ’s Nachts is de mens nog steeds normaal. Betrieb zo goed, wie niet.

Fazit

De Ecoflow Delta Pro 3 is een ideale krachtcentrale voor verzorging en verzorging, ideaal voor buitenactiviteiten, vrije tijd en vrijetijdsactiviteiten. De kwaliteit is hoog, auch bei der Sicherheit. Damit is de huidige prijs van 2890 Euro voor de Delta Pro 3 rechtstreeks bij de reparatiewerkplaats absoluut gerechtvaardigd en eerlijk.