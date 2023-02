Zoom CEO Eric Yuan spreekt voor de openingsceremonie van de Nasdaq in New York op 18 april 2019.

Zoom aandelen stegen bijna 7% in verlengde handel op maandag nadat het videochatbedrijf de fiscale resultaten over het vierde kwartaal rapporteerde die de schattingen van analisten overtroffen en optimistische winstverwachtingen voor het jaar boden.

Dit is hoe het bedrijf het deed:

verdiensten: $ 1,22 per aandeel, aangepast, versus 81 cent zoals verwacht door analisten, volgens Refinitiv.

De omzet van Zoom steeg jaar op jaar met 4% in het kwartaal, dat eindigde op 31 januari, volgens een verklaring. Dat is een dramatische vertraging van de verviervoudiging van de omzet van Zoom in 2020 en 2021, toen consumenten en bedrijven massaal naar de videodienst stroomden tijdens de Covid-pandemie.

Het bedrijf leed zijn eerste nettoverlies sinds 2018 in het kwartaal en verloor $ 104 miljoen vergeleken met een nettowinst van ongeveer $ 491 miljoen in dezelfde periode een jaar geleden.

De groei blijft dit jaar vertragen. Zoom ziet een omzet tussen $ 4,435 miljard en $ 4,455 miljard, wat een groei van 1,1% impliceert, terwijl analisten een omzet van $ 4,6 miljard verwachtten. Het bedrijf zei dat de aangepaste winst per aandeel tussen $ 4,11 en $ 4,18 zal liggen, boven de gemiddelde schatting van $ 3,66.

Voor het fiscale eerste kwartaal zullen de aangepaste inkomsten 96 cent tot 98 cent per aandeel bedragen op een omzet van $ 1,080 miljard tot $ 1,085 miljard. Door Refinitiv ondervraagde analisten hadden 84 cent aan gecorrigeerde winst per aandeel en $ 1,11 miljard aan inkomsten verwacht.

Exclusief de verplaatsing na sluitingstijd, is het aandeel van Zoom dit jaar met 8% gestegen, terwijl de S&P 500 in dezelfde periode met 3% is gestegen.

Tijdens het fiscale vierde kwartaal zei Zoom dat het e-mail- en agendadiensten zou introduceren, samen met een virtuele agent-chatbot voor het afhandelen van vragen aan de klantenservice.

Leidinggevenden zullen de resultaten met analisten bespreken tijdens een telefonische vergadering die om 17.00 uur ET begint.

