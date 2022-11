Zoom-Videokonferenzen kommen in Tesla-Fahrzeuge

Laut einer offiziellen Ankündigung des Herstellers der beliebten Videokonferenz-App wird Zoom bald zu Tesla-Fahrzeugen hinzugefügt, sodass Fahrer an Video- und Audioanrufen teilnehmen können, ohne ein Mobilgerät zu verwenden (via Fahren Sie Tesla Kanada).

Die Ankündigung wurde von Zooms Group Product Manager Natasha Walia während der Zoomtopia 2022-Veranstaltung am Dienstag zusammen mit einer kurzen Videodemonstration der Funktionsweise in einem Tesla Model Y gemacht. Die Zoom-App würde wahrscheinlich Teslas Kabinenkamera verwenden, die sich über der Rückansicht befindet Spiegel, sodass Tesla-Besitzer genau sehen können, was diese Kamera überwacht, und es als Live-Feed verwenden können.